Thời sự Dân sinh

'Siêu' phường Hạc Thành ở Thanh Hóa có tân bí thư

Minh Hải
Minh Hải
13/10/2025 13:22 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Biện (45 tuổi) đã được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành (Thanh Hóa), thay cho ông Lê Anh Xuân - người đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong thời gian giữ chức Bí thư TP.Thanh Hóa cũ.

Ngày 13.10, thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành.

'Siêu' phường Hạc Thành ở Thanh Hóa có tân bí thư- Ảnh 1.

Tân Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện

ẢNH: PHÚC NGƯ

Tân bí thư phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện quê tại xã Hoằng Quý cũ, nay là xã Hoằng Phú (Thanh Hóa). Ông Biện có trình độ chuyên môn cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành, ông Biện từng giữ các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thanh Hóa; Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa cũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa.

Vị trí Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành bị khuyết do trước đó ông Lê Anh Xuân (52 tuổi) bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các sai phạm trong vụ án ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa. Sai phạm xảy ra trong thời gian ông Lê Anh Xuân giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Thanh Hóa.

Phường Hạc Thành được xem là "siêu" phường bởi đây là đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn với gần 200.000 người, diện tích hơn 24,63 km2, hình thành trên cơ sở nhập nguyên trạng 10 phường ở khu vực trung tâm của TP.Thanh Hóa, gồm các phường: Trường Thi, Phú Sơn, Điện Biên, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Sơn, Đông Hương, Đông Hải, Phú Sơn và một phần lớn dân số cùng diện tích của các phường Đông Thọ, Đông Vệ.

Sau sáp nhập, Đảng bộ phường Hạc Thành có 278 tổ chức đảng, hơn 14.600 đảng viên. Đây là Đảng bộ cấp xã có số lượng tổ chức đảng và số lượng đảng viên lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.

