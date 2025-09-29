Ông Cao Tiến Đoan bị VFF bãi nhiệm tạm thời chức danh Ủy viên Ban Chấp hành

VFF làm việc với cơ quan có thẩm quyền ở Thanh Hóa về vụ việc liên quan đến ông Cao Tiến Đoan

VFF vừa có công văn báo cáo các cơ quan cấp trên về bãi nhiệm tạm thời chức danh Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX đối với ông Cao Tiến Đoan.

Đội Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn tại mùa giải năm nay Ảnh: VPF

VFF cho biết trong công văn: “Trong thời gian vừa qua, sau khi có các thông tin về việc ông Cao Tiến Đoan - Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX vi phạm pháp luật, VFF đã tích cực nắm bắt tình hình, cử đoàn công tác của VFF đến làm việc với cơ quan có thẩm quyền của Thanh Hóa để phối hợp, nắm bắt thông tin.

Sau khi ông Cao Tiến Đoan bị khởi tố, căn cứ điều lệ của VFF, Ban Chấp hành VFF đã thống nhất bãi nhiệm tạm thời chức danh Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) đối với ông Cao Tiến Đoan kể từ ngày 18.9.2025 cho đến khi có quyết định của Đại hội VFF”.

Ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan, 65 tuổi, ngụ P.Sầm Sơn, Thanh Hóa), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa, Chủ tịch CLB Thanh Hóa. Ông Đoan bị bắt giữ để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 221 Bộ luật hình sự.

Trước đó, tối 28.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nơi ở là dinh thự Thành An (địa chỉ P.Sầm Sơn), và nơi làm việc là trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, trên đại lộ Lê Lợi (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) của ông Đoan.

Đội Thanh Hóa sau 5 vòng tại V-League 2025-2026, đang tạm đứng cuối cùng bảng xếp hạng và gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

