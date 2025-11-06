Thua CLB Úc, đội khách CAHN mất ngôi đầu: Nhưng vẫn cơ hội ở AFC Champions League 2

CLB CAHN đôi công hấp dẫn

Chuyến làm khách trên sân Macarthur (Úc) được dự báo khó khăn với CLB CAHN, trong bối cảnh thầy trò HLV Alexandre Polking chưa thắng trận nào trên sân khách ở giải quốc tế mùa này (hòa 1, thua 1), còn Macarthur có thành tích toàn thắng.

Ở trận lượt đi, CLB CAHN là đội chiếm thế chủ động, nhưng một khoảnh khắc thiếu tập trung ở tình huống cố định đã khiến V-League trả giá.

Trong trận tái đấu diễn ra chiều nay tại Úc, Macarthur tiếp tục khai thác điểm yếu bóng bổng của CLB CAHN, khi liên tục khoét vào hai biên. Ngay phút thứ 9, thủ môn Nguyễn Filip chọn sai điểm rơi nên băng ra lỡ trớn, nhưng Adou Minh đã kịp bọc lót giải nguy.

Bàn thắng của Adou Minh là dấu ấn hiếm hoi của CLB CAHN trên sân Macarthur ẢNH: CLB CAHN

Phút 20, lưới của CLB CAHN rung lên, tiếp tục từ tình huống đánh biên chuẩn mực. Vickery băng xuống đáy biên và căng ngang vào trong. Dù đã dàn xếp đội hình phòng ngự, nhưng hậu vệ CLB CAHN không chặn được, để Grzan dễ dàng dứt điểm tung lưới Nguyễn Filip, mở tỷ số cho Macarthur.

Chỉ 10 phút sau, CLB CAHN đã tìm được bàn gỡ. Phút 30, Lê Văn Đô đá phạt tạo nên tình huống lộn xộn. Trung vệ Adou Minh có mặt đúng lúc đúng chỗ để vung chân dứt điểm. Ở thế bị che mắt, thủ môn Macarthur không kịp cứu thua, phải vào lưới nhặt bóng.

Tuy nhiên, với thể hình và sức vóc vượt trội, Macarthur vẫn làm chủ thế trận. Đội bóng Úc chuyền dài, dội bóng bổng ở cường độ cao, buộc CLB CAHN phải vào thế tranh chấp tay đôi và... mất bóng.

Gánh nặng càng lớn với đội khách ở phút 42, khi Alan Grafite rời sân vì chấn thương. Không còn Alan, tiền đạo Rogerio Alves thiếu đi đối tác tin cậy để phối hợp, dẫn đến thế tấn công của CLB CAHN rời rạc theo.

Thất bại đáng tiếc

Hiểu rằng không thể đua sức với Macarthur đến phút cuối, CLB CAHN tấn công phủ đầu khi hiệp 2 vừa diễn ra.

Phút 55, Quang Hải bắt vô lê bóng sống sở trường từ pha phạt góc, nhưng bóng đi chệch khung thành.

CLB CAHN phải nỗ lực hơn ở những trận còn lại ẢNH: CLB CAHN

6 phút sau, lại là tiền vệ sinh năm 1997 mở ra cơ hội. Lần này, cú châm ngòi của Quang Hải không được hậu vệ trái Quang Vinh tận dụng thành công, khi hàng thủ Macarthur chơi lăn xả để cản phá.

Vận may ngoảnh mặt với CLB CAHN ở phút 75, khi Caceres tung cú vô lê đưa bóng đi chạm người Stefan Mauk đổi hướng, khiến lưới của Nguyễn Filip lần thứ hai rung lên. Nghiệt ngã cho CLB CAHN khi Mauk đã chơi rất nỗ lực. Anh chính là cựu cầu thủ của Macarthur, từng đeo băng thủ quân U.23 Úc. Mauk đã thi đấu cố gắng khi gặp lại CLB cũ, nhưng lại vô tình dẫn đến bàn thua thứ hai.

Những gì CLB CAHN làm được trong những phút còn lại chỉ là cú sút dội cột từ nỗ lực cá nhân của Rogerio Alves ở phút 84.

Macarthur đã phòng ngự rất chắc chắn. Bức tường màu đen của Macarthur đã chặn hết những đường bóng bổng CLB CAHN dội vào. Đại diện Úc cũng chủ động đá chậm nhịp, tranh chấp và phạm lỗi rất rát, khiến CLB CAHN không thể triển khai bóng.

Thua 1-2 trên sân Macarthur, CLB CAHN mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ với 2 điểm ít hơn. Học trò HLV Polking thậm chí có thể tụt xuống hạng 3, nếu Tai Po đánh bại CLB Bắc Kinh Quốc An ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 hôm nay (6.11).