Lộ diện trưởng đoàn mát tay U.23 Việt Nam dự giải đấu cực hấp dẫn ở Trung Quốc

Nhóm 8 cầu thủ U.23 Việt Nam khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất – TP.HCM. ảnh: VFF

Nhóm U.23 Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), diễn ra từ 12 đến 18.11, với sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm U.23 Việt Nam, U.23 Uzbekistan, U.23 Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc.

Đây là sân chơi có chất lượng chuyên môn cao, được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội tuyển hướng tới VCK U.23 châu Á 2026. Đối với đội tuyển U.23 Việt Nam, Panda Cup 2025 là cơ hội cọ xát quý báu, giúp BHL tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, đồng thời là bước đệm quan trọng trong giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú

Theo sự phân công của thường trực BCH VFF, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đảm nhiệm cương vị trưởng đoàn đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải đấu được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước thềm SEA Games 33 này.

Trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao nhiệm vụ quyền HLV trưởng trong thời gian HLV trưởng Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận lượt về gặp đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Lực lượng hùng hậu

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại CFA Team China - Panda Cup 2025 ảnh: VFF

Về lực lượng, đội tuyển U.23 Việt Nam quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất được sàng lọc kỹ lưỡng qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia tiếp tục góp mặt như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc...

Bên cạnh đó còn có các trụ cột đã góp phần quan trọng trong hành trình vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức…

Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Sự tái xuất của chân sút thuộc biên chế CLB Becamex TP.HCM, từng nhiều lần góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia, hứa hẹn giúp tăng cường sức tấn công và kinh nghiệm cho hàng công U.23 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị chinh phục HCV SEA Games 33.

Như Thanh Niên đã đưa tin, do nhiều cầu thủ còn vướng lịch thi đấu tại vòng 11 LPBank V-League 2025-2026, đội tuyển U.23 Việt Nam chia thành ba nhóm di chuyển sang Trung Quốc.

Nhóm 1 xuất phát từ Hà Nội gồm Ban huấn luyện và 12 cầu thủ thuộc các CLB PVF-CAND, Thể Công Viettel, Becamex TP.HCM, SLNA, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng. Nhóm 2 khởi hành từ TP.HCM với 8 cầu thủ của HAGL, Đông Á Thanh Hóa, CLB Công an TP.HCM và Ninh Bình.

Nhóm 3 di chuyển muộn hơn một ngày, gồm 6 cầu thủ của Hà Nội FC, CAHN và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Theo lịch trình, đội U.23 Việt Nam chỉ có duy nhất một buổi tập vào chiều ngày 11.11 để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi ra quân gặp U.23 Trung Quốc vào 14 giờ (giờ Việt Nam) ngày 12.11. Đây được xem là thử thách lớn đối với thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Tuy nhiên, với lợi thế khi đa số cầu thủ đang duy trì phong độ thi đấu tại V-League và đã cùng nhau rèn luyện qua nhiều đợt tập trung từ cuối năm 2024, đội tuyển U.23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhập cuộc tự tin, đạt hiệu quả chuyên môn cao tại giải đấu quốc tế chất lượng này.

Mục tiêu quan trọng nhất của U.23 Việt Nam tại Panda Cup 2025 vẫn là tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hoàn thiện nhân sự và lối chơi, hướng tới SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.