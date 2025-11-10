Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện trưởng đoàn mát tay U.23 Việt Nam dự giải đấu cực hấp dẫn ở Trung Quốc

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
10/11/2025 14:05 GMT+7

Sáng nay (10.11), đội tuyển U.23 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc để tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025.

Lộ diện trưởng đoàn mát tay U.23 Việt Nam dự giải đấu cực hấp dẫn ở Trung Quốc- Ảnh 1.

Nhóm 8 cầu thủ U.23 Việt Nam khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất – TP.HCM.

ảnh: VFF

Nhóm U.23 Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), diễn ra từ 12 đến 18.11, với sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm U.23 Việt Nam, U.23 Uzbekistan, U.23 Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc.

Đây là sân chơi có chất lượng chuyên môn cao, được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội tuyển hướng tới VCK U.23 châu Á 2026. Đối với đội tuyển U.23 Việt Nam, Panda Cup 2025 là cơ hội cọ xát quý báu, giúp BHL tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, đồng thời là bước đệm quan trọng trong giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33.

Lộ diện trưởng đoàn mát tay U.23 Việt Nam dự giải đấu cực hấp dẫn ở Trung Quốc- Ảnh 2.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú

Theo sự phân công của thường trực BCH VFF, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đảm nhiệm cương vị trưởng đoàn đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải đấu được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước thềm SEA Games 33 này.

Trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao nhiệm vụ quyền HLV trưởng trong thời gian HLV trưởng Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận lượt về gặp đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Lực lượng hùng hậu

Lộ diện trưởng đoàn mát tay U.23 Việt Nam dự giải đấu cực hấp dẫn ở Trung Quốc- Ảnh 3.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại CFA Team China - Panda Cup 2025

ảnh: VFF

Về lực lượng, đội tuyển U.23 Việt Nam quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất được sàng lọc kỹ lưỡng qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia tiếp tục góp mặt như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc...

Bên cạnh đó còn có các trụ cột đã góp phần quan trọng trong hành trình vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức…

Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Sự tái xuất của chân sút thuộc biên chế CLB Becamex TP.HCM, từng nhiều lần góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia, hứa hẹn giúp tăng cường sức tấn công và kinh nghiệm cho hàng công U.23 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị chinh phục HCV SEA Games 33.

Như Thanh Niên đã đưa tin, do nhiều cầu thủ còn vướng lịch thi đấu tại vòng 11 LPBank V-League 2025-2026, đội tuyển U.23 Việt Nam chia thành ba nhóm di chuyển sang Trung Quốc. 

Nhóm 1 xuất phát từ Hà Nội gồm Ban huấn luyện và 12 cầu thủ thuộc các CLB PVF-CAND, Thể Công Viettel, Becamex TP.HCM, SLNA, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng. Nhóm 2 khởi hành từ TP.HCM với 8 cầu thủ của HAGL, Đông Á Thanh Hóa, CLB Công an TP.HCM và Ninh Bình. 

Nhóm 3 di chuyển muộn hơn một ngày, gồm 6 cầu thủ của Hà Nội FC, CAHN và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Theo lịch trình, đội U.23 Việt Nam chỉ có duy nhất một buổi tập vào chiều ngày 11.11 để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi ra quân gặp U.23 Trung Quốc vào 14 giờ (giờ Việt Nam) ngày 12.11. Đây được xem là thử thách lớn đối với thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. 

Tuy nhiên, với lợi thế khi đa số cầu thủ đang duy trì phong độ thi đấu tại V-League và đã cùng nhau rèn luyện qua nhiều đợt tập trung từ cuối năm 2024, đội tuyển U.23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhập cuộc tự tin, đạt hiệu quả chuyên môn cao tại giải đấu quốc tế chất lượng này.

Mục tiêu quan trọng nhất của U.23 Việt Nam tại Panda Cup 2025 vẫn là tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hoàn thiện nhân sự và lối chơi, hướng tới SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Tin liên quan

Kaka và Figo vinh danh nhà vô địch FC Pro Festival 2025

Kaka và Figo vinh danh nhà vô địch FC Pro Festival 2025

Hai huyền thoại Kaka và Luis Figo đã góp mặt trong đại tiệc bóng đá, âm nhạc FC Pro Festival 2025 ở Việt Nam - sự kiện Esports quốc tế đình đám do Garena tổ chức.

HLV Kim Sang-sik không cùng U.23 Việt Nam sang Trung Quốc, 10 cầu thủ đã di chuyển sáng 10.11

CLB Hải Phòng thắng dễ Đà Nẵng: Bước vào kỳ nghỉ dịp FIFA Days, người vui kẻ buồn

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam PANDA CUP Trần Anh Tú VFF trung quốc Hàn Quốc Uzbekistan Lý Đức Khuất Văn Khang Đình Bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận