HLV Kim Sang-sik không cùng U.23 Việt Nam sang Trung Quốc, 10 cầu thủ đã di chuyển sáng 10.11

Tại sao U.23 Việt Nam phải chia nhóm?

Nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam gồm có thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ gồm Võ Anh Quân, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Nhật Minh.

Nhóm tiền vệ có Nguyễn Xuân Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Phi Hoàng. Tiền đạo, Nguyễn Thanh Nhàn và Bùi Vĩ Hào là những cầu thủ còn lại di chuyển từ Hà Nội tới Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Bùi Vĩ Hào và các đồng đội U.23 Việt Nam Ảnh: Hạnh An

Các cầu thủ trẻ có chuyến tập huấn quan trọng tại Trung Quốc

Theo chia sẻ của ban huấn luyện U.23 Việt Nam, sở dĩ U.23 Việt Nam chỉ có 12 cầu thủ di chuyển từ Hà Nội, vì một số gương mặt vừa thi đấu V-League TP.HCM. Chưa kể, nhóm tuyển thủ của CLB Công an Hà Nội, Nam Định, Hà Tĩnh và Hà Nội sẽ ra sân thi đấu ở vòng 11 vào tối nay. HLV Kim Sang-sik sẽ không có mặt ở chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc mà ông sẽ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận tái đấu đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup vào ngày 19.11.

Được biết, nhóm cầu thủ gồm Trần Trung Kiên, Nguyễn Tân, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt sẽ di chuyển từ TP.HCM sang Trung Quốc để hội quân cùng ngày hôm nay với U.23 Việt Nam.

Trong khi đó, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở V-League, những cầu thủ của Hà Nội, Công an Hà Nội hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gồm: Phạm Minh Phúc, Viktor Lê, Nguyễn Văn Trường, Phạm Lý Đức, Lê Văn Hà, Võ Anh Quân và Nguyễn Đình Bắc sẽ di chuyển sang Trung Quốc vào ngày mai.





Trong danh sách của U.23 Việt Nam, đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào kể từ sau chấn thương cổ chân trong buổi tập trước thềm Cúp quốc gia mùa bóng trước. Chân sút của Becamex TP.HCM đã được điều trị đặc biệt và trở lại sớm hơn dự kiến 1 tháng.

Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam lần lượt đối đầu với các đội bóng mạnh như U.23 Trung Quốc (ngày 12.11), U.23 Uzbekistan (15.11) và U.23 Hàn Quốc (18.11).

Sau khi trở về từ Trung Quốc, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có vài ngày nghỉ trước khi hội quân trở lại trong đợt tập huấn tại phường Vũng Tàu từ ngày 23.11 - 29.11, sau đó di chuyển tới TP.HCM và lên đường sang Thái Lan vào ngày 2.12 để tham dự SEA Games 33. Khi đó, đội cũng sẽ đổi tên thành U.22 Việt Nam theo quy định của đại hội. Tại vòng bảng, đội U.22 sẽ lần lượt gặp các đội U.22 Lào vào ngày 5.12 và U.22 Malaysia vào ngày 11.12.2025.