Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm ‘đánh bại’ thủ môn hay nhất AFF Cup, tại sao không?

Hồng Nam
Hồng Nam
10/11/2025 10:27 GMT+7

Cuộc cạnh tranh giữa Văn Lâm, Đình Triệu và Văn Việt hứa hẹn khó lường, khi cả 3 thủ môn đội tuyển Việt Nam đều đang có phong độ ổn định.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thay thủ môn?

Trong 1 năm HLV Kim Sang-sik nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam, thủ môn là vị trí để lại nhiều dấu hỏi nhất.

Tại AFF Cup 2024, ông Kim ưu tiên sử dụng thủ môn Nguyễn Đình Triệu, dù trước đó ở 5 trận đầu tiên, suất bắt chính thuộc về Nguyễn Filip (3 trận) và Đặng Văn Lâm (2 trận). Đình Triệu đã chứng minh, quyết định của ông Kim là chuẩn xác, khi vươn lên từ vị trí "vô danh" trở thành thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup với màn thể hiện tốt, dù đôi lúc còn sai lầm.

Tưởng như Đình Triệu được ấn định cho suất bắt chính lâu dài tại đội tuyển Việt Nam, thì một lần nữa, thay đổi lại xuất hiện. 

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm ‘đánh bại’ thủ môn hay nhất AFF Cup, tại sao không?- Ảnh 1.

Văn Lâm trong màu áo đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik dùng... 4 thủ môn sau 4 trận. Đình Triệu bắt trận gặp Lào (thắng 5-0), Nguyễn Filip bắt trận gặp Malaysia (thua 0-4), còn Văn Lâm và Trần Trung Kiên thay nhau bắt 2 trận lượt đi và về trước Nepal (thắng 3-1 và 1-0). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam xoay tua 4 thủ môn ở giải đấu chính thức, mà không phải đến từ yếu tố chấn thương hay thẻ phạt. 

HLV Kim Sang-sik từng khẳng định, quyết định của ông đến từ tư vấn của ông Lee Woon-jae, vốn là "cánh tay trái" được ông Kim giao toàn quyền huấn luyện và thẩm định thủ môn. 

Cách dùng người của bộ đôi người Hàn Quốc đến giờ đã cho thấy, vị trí thủ môn chưa cần (hoặc không cần) được ấn định cho bất cứ cá nhân nào. Ở mỗi đợt tập trung, ai có phong độ và tâm lý tốt nhất, phù hợp nhất với lối chơi, sẽ được lựa chọn.

Ở đợt tập trung tháng 11, chắc chắn vị trí thủ môn lại xáo trộn so với trận trước khi Trung Kiên trở về khoác áo U.23. Lần này, Văn Lâm, Đình Triệu và Văn Việt được gọi. Thông thường, khi có Đình Triệu, ông Kim sẽ ưu tiên người gác đền sinh năm 1991 bắt chính. Đình Triệu cũng là thủ môn ra sân nhiều trận nhất cho đội tuyển dưới thời thầy Kim, với 8 lần. 

Tuy nhiên, Đình Triệu phải vượt qua "bức tường" Văn Lâm, người đã bắt chính 43 trận cho đội tuyển quốc gia trong 9 năm qua. 

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm ‘đánh bại’ thủ môn hay nhất AFF Cup, tại sao không?- Ảnh 2.

Văn Lâm bắt ổn định

ẢNH: MINH TÚ

Trong màu áo CLB, cả hai đang có thành tích tương đương khi bắt chính cả 11 trận cho đội chủ quản ở V-League từ đầu mùa. 

Đình Triệu cùng CLB Hải Phòng chơi xuất thần khi đứng hạng ba với 20 điểm. Dù có thực lực khiêm tốn, song đội bóng đất cảng vẫn bay cao nhờ lối đá kiểm soát trận đấu và triển khai lối chơi bài bản, nhịp hàng. Hàng thủ với "ngọn hải đăng" Đình Triệu cũng đóng vai trò quan trọng, giúp Hải Phòng có nền móng ổn định để bứt lên. 

Văn Lâm cùng CLB Ninh Bình cũng ấn tượng không kém, khi bất bại 11 trận (thắng 8, hòa 3) để dẫn đầu V-League, hơn đội nhì 7 điểm. Thủ môn sinh năm 1993 dù chỉ sạch lưới 3 trận (tỷ lệ 27,2%), nhưng trở lại ngoạn mục với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng. Văn Lâm vẫn bắt đối mặt tốt, phản xạ nhanh và tâm lý vững chãi. 

Ai hơn ai? 

Trong cuộc đua không khoan nhượng, Văn Lâm giành đôi chút ưu thế. 

Anh vẫn có kinh nghiệm quốc tế dạn dày hơn, màn thể hiện ở CLB cũng nhỉnh hơn Đình Triệu với số trận sạch lưới, tỷ lệ cứu thua... nhiều hơn. Điểm yếu chơi chân của Văn Lâm có lẽ không phải vấn đề, khi ở trận tới, đội tuyển Việt Nam gặp Lào. Trước đối thủ có lực tấn công yếu thứ hai bảng đấu, Văn Lâm sẽ không chịu nhiều áp lực pressing.

Ở tuổi 34 (sắp bước sang 35), Đình Triệu có thể duy trì phong độ khi từng chấn thương nhiều lần trong 1 năm qua, đó vẫn là dấu hỏi. 

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm ‘đánh bại’ thủ môn hay nhất AFF Cup, tại sao không?- Ảnh 3.

Đình Triệu (phải) và Văn Việt có thể gây bất ngờ?

ẢNH: MINH TÚ

Song, đừng quên ngoài Văn Lâm và Đình Triệu, đội tuyển Việt Nam còn có Văn Việt. Thủ môn trẻ của Thể Công Viettel từng bắt trận giao hữu nội bộ tháng 9 (khi gặp CLB CAHN và CLB Nam Định). Văn Việt là thủ môn toàn năng, với kỹ thuật bắt bóng, phản xạ tốt và năng lực chơi chân ổn. "Rất khó đánh bại Văn Việt ở các buổi tập, vì anh phản xạ nhanh và bắt rất 'lì'", một cầu thủ Thể Công Viettel bật mí.

Như cái cách ông Kim đã trọng dụng Trung Kiên, ở một trận đấu không nhiều sức ép phòng ngự, rất có thể một thủ môn được "quy hoạch" cho tương lai như Văn Việt sẽ có suất. 

Vị trí thủ môn sẽ còn khó lường. HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng dùng thủ môn thứ 5 chỉ sau 5 trận ở vòng loại Asian Cup 2027. 

Tin liên quan

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL và Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục, Ninh Bình bứt phá như cơn lốc

Bảng xếp hạng V-League có biến động sau khi 4 trận đấu ở vòng 11 V-League khép lại vào tối nay (9.11).

Thế hệ bị 'quên lãng' ở đội tuyển Việt Nam: Trở lại và lợi hại hơn xưa

Nóng: Trận PVF-CAND bị hoãn 1 tiếng vì xe chở Thể Công Viettel bị tắc trên cầu Thanh Trì

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Văn Lâm Đình Triệu Thủ môn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận