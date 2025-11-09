Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL và Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục, Ninh Bình bứt phá như cơn lốc

Hồng Nam
Hồng Nam
09/11/2025 21:21 GMT+7

Bảng xếp hạng V-League có biến động sau khi 4 trận đấu ở vòng 11 V-League khép lại vào tối nay (9.11).

Bảng xếp hạng V-League: HAGL và CLB Thanh Hóa cùng nhau đi lên 

4 trận đấu hấp dẫn ở vòng 11 V-League 2025 - 2026 đã diễn ra tối nay (9.11), khiến cục diện bảng xếp hạng xáo trộn mạnh mẽ ở cả hai đầu.

Trên sân nhà, HAGL và Thanh Hóa chia điểm trong trận đấu kịch tính đến những giây cuối cùng. Đội khách Thanh Hóa vươn lên dẫn bàn nhờ công trung vệ Mamadou Mbodji. 

Đây cũng là trận đấu thầy trò HLV Choi Won-kwon chơi hay, khi tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Trên sân Pleiku, CLB Thanh Hóa đã chơi hợp lý và kỷ luật, khiến HAGL của HLV Lê Quang Trãi bế tắc đến tận những phút bù giờ cuối. 

Highlight HAGL 1-1 Thanh Hóa: Đội nhà thoát hiểm, ông Vũ Tiến Thành ăn mừng cực lạ

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL và Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục, Ninh Bình bứt phá như cơn lốc - Ảnh 1.

HAGL lên hạng 12, thoát khỏi vị trí cuối bảng

ẢNH: CLB HAGL

Tuy nhiên, HAGL không từ bỏ. Phút 90+10, quả đá phạt của Marciel da Silva đã rót thẳng vào vị trí Đinh Quang Kiệt băng xuống. Để rồi, với cú xoạc người đầy nỗ lực, trung vệ cao 1,96 m đã dứt điểm tung lưới thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, ấn định trận hòa 1-1 cho HAGL. Kết quả này giúp cả hai đội cùng nhích nhẹ trên bảng xếp hạng. HAGL vươn lên hạng 12, còn Thanh Hóa đứng hạng 11. Cả hai đội cùng có 8 điểm, chỉ phân định thứ hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại. 

Ở các trận còn lại, CLB Đà Nẵng thua 0-2 trên sân Hải Phòng, qua đó chôn chân ở cuối bảng với 7 điểm. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn kém PVF-CAND (hạng 13) 1 điểm. 

Dù khoảng cách không lớn, nhưng với phong độ nghèo nàn (chỉ thắng 1/11 trận từ đầu giải), đây lại là mùa giải đua tranh trụ hạng khắc nghiệt nữa cho CLB Đà Nẵng. 

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL và Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục, Ninh Bình bứt phá như cơn lốc - Ảnh 2.

Bàn gỡ hòa những phút bù giờ cuối cùng của HAGL

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL và Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục, Ninh Bình bứt phá như cơn lốc - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng V-League sau loạt trận vòng 11

ẢNH: VPF

CLB Ninh Bình có màn lội ngược dòng ngoạn mục trên sân CLB Công an TP.HCM khi thắng 4-3, dù đã có lúc bị dẫn 1-3 bởi chủ nhà. 4 bàn thắng của Lê Hải Đức, Nguyễn Hoàng Đức, Gustavo Henrique và Lê Quang Hùng (phản lưới) giúp Ninh Bình lấy trọn 3 điểm. 

Với kết quả này, CLB Ninh Bình vẫn giữ ngôi đầu với 27 điểm. Đội bóng của HLV Gerald Albadalejo hơn CLB Công an Hà Nội 7 điểm, nhưng đá nhiều hơn 3 trận. 

Ở trận còn lại, SLNA đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 2-1, qua đó có 10 điểm sau 11 trận, vươn lên hạng 9. Đội bóng xứ Nghệ áp sát chính Becamex TP.HCM (hạng 8) với 1 điểm kém hơn. 

Thế hệ bị 'quên lãng' ở đội tuyển Việt Nam: Trở lại và lợi hại hơn xưa

Thế hệ bị 'quên lãng' ở đội tuyển Việt Nam: Trở lại và lợi hại hơn xưa

Đợt tập trung tháng 11 của đội tuyển Việt Nam chứng kiến sự góp mặt của nhiều gương mặt mới, mà phần đông trong số này thuộc thế hệ 2000 từng chật vật tìm kiếm sự thừa nhận.

Nóng: Trận PVF-CAND bị hoãn 1 tiếng vì xe chở Thể Công Viettel bị tắc trên cầu Thanh Trì

Cầu thủ có chiều cao 'khủng' sáng cửa đá chính ở U.23 Việt Nam

Xem thêm bình luận