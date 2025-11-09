Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL và Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục, Ninh Bình bứt phá như cơn lốc

Bảng xếp hạng V-League: HAGL và CLB Thanh Hóa cùng nhau đi lên

4 trận đấu hấp dẫn ở vòng 11 V-League 2025 - 2026 đã diễn ra tối nay (9.11), khiến cục diện bảng xếp hạng xáo trộn mạnh mẽ ở cả hai đầu.

Trên sân nhà, HAGL và Thanh Hóa chia điểm trong trận đấu kịch tính đến những giây cuối cùng. Đội khách Thanh Hóa vươn lên dẫn bàn nhờ công trung vệ Mamadou Mbodji.

Đây cũng là trận đấu thầy trò HLV Choi Won-kwon chơi hay, khi tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Trên sân Pleiku, CLB Thanh Hóa đã chơi hợp lý và kỷ luật, khiến HAGL của HLV Lê Quang Trãi bế tắc đến tận những phút bù giờ cuối.

HAGL lên hạng 12, thoát khỏi vị trí cuối bảng

Tuy nhiên, HAGL không từ bỏ. Phút 90+10, quả đá phạt của Marciel da Silva đã rót thẳng vào vị trí Đinh Quang Kiệt băng xuống. Để rồi, với cú xoạc người đầy nỗ lực, trung vệ cao 1,96 m đã dứt điểm tung lưới thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, ấn định trận hòa 1-1 cho HAGL. Kết quả này giúp cả hai đội cùng nhích nhẹ trên bảng xếp hạng. HAGL vươn lên hạng 12, còn Thanh Hóa đứng hạng 11. Cả hai đội cùng có 8 điểm, chỉ phân định thứ hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Ở các trận còn lại, CLB Đà Nẵng thua 0-2 trên sân Hải Phòng, qua đó chôn chân ở cuối bảng với 7 điểm. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn kém PVF-CAND (hạng 13) 1 điểm.

Dù khoảng cách không lớn, nhưng với phong độ nghèo nàn (chỉ thắng 1/11 trận từ đầu giải), đây lại là mùa giải đua tranh trụ hạng khắc nghiệt nữa cho CLB Đà Nẵng.

Bảng xếp hạng V-League sau loạt trận vòng 11 ẢNH: VPF

CLB Ninh Bình có màn lội ngược dòng ngoạn mục trên sân CLB Công an TP.HCM khi thắng 4-3, dù đã có lúc bị dẫn 1-3 bởi chủ nhà. 4 bàn thắng của Lê Hải Đức, Nguyễn Hoàng Đức, Gustavo Henrique và Lê Quang Hùng (phản lưới) giúp Ninh Bình lấy trọn 3 điểm.

Với kết quả này, CLB Ninh Bình vẫn giữ ngôi đầu với 27 điểm. Đội bóng của HLV Gerald Albadalejo hơn CLB Công an Hà Nội 7 điểm, nhưng đá nhiều hơn 3 trận.

Ở trận còn lại, SLNA đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 2-1, qua đó có 10 điểm sau 11 trận, vươn lên hạng 9. Đội bóng xứ Nghệ áp sát chính Becamex TP.HCM (hạng 8) với 1 điểm kém hơn.