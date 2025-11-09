CLB Hải Phòng thắng dễ Đà Nẵng: Bước vào kỳ nghỉ dịp FIFA Days, người vui kẻ buồn

Joel ghi bàn mở tỷ số cho CLB Hải Phòng trước CLB Đà Nẵng ảnh: Minh Tú

CLB Hải Phòng thắng áp đảo

CLB Hải Phòng từ vài năm nay đã luôn là một hiện tượng thú vị của bóng đá Việt Nam khi một tập thể "bình dân" nhưng luôn nằm trong tốp đầu V-League, đặc biệt thể hiện lối chơi sáng tạo nhuần nhuyễn rất cuốn hút.

Trận đấu trên sân Lạch Tray tối 9.11 cũng vậy, khi chỉ cần 45 phút đầu tiên các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã dễ dàng khuất phục CLB Đà Nẵng với 2 bàn thắng của Tiến Dụng và Joel, sau các pha đánh chớp nhoáng ở các phút 15 và 18.

Sang hiệp 2, chân sút chủ lực Friday đã một lần nữa điền tên vào bảng tỷ số, pha lập công thứ 7 từ đầu mùa LPBank V-League 2025 - 2026. Từ đường căng ngang rất hay của Hữu Nam, anh dễ dàng loại bỏ hậu vệ CLB Đà Nẵng để đánh bại thủ môn Văn Biểu nâng tỷ số lên 3-0.

Highlight Hải Phòng 3-0 Đà Nẵng: Chiến thắng hủy diệt

CLB Đà Nẵng (phải) làm mọi cách vẫn không ngăn được Friday ghi bàn ảnh: Minh Tú

Sự thúc giục của HLV Lê Đức Tuấn đã giúp đội bóng sông Hàn có được bàn gỡ danh dự ở phút 88, khi Emerson Santos rút ngắn tỷ số còn 1-3 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Kết quả này tạo ra những cảm xúc hoàn toàn khác nhau cho CLB Hải Phòng và CLB Đà Nẵng sau trận.

CLB Đà Nẵng lâm nguy



Mọi chuyện rõ ràng đã bắt đầu nghiêm trọng hơn với CLB Đà Nẵng, khi đội bóng sông Hàn đang một mình nằm dưới đáy bảng trong khi các đối thủ đều có điểm để nhích về phía trước. Rõ ràng HLV Lê Đức Tuấn có quá nhiều việc phải làm ở kỳ nghỉ dài sắp tới.

Đội trưởng Việt Hưng trong một pha tấn công của CLB Đà Nẵng ảnh: Minh Tú

Thực tế, CLB Đà Nẵng đang phải ngay lập tức thực hiện được 2 điểm đã bộc lộ quá rõ trong suốt 90 phút trên sân Lạch Tray, bao gồm hàng phòng ngự phản ứng chậm trước những đội bóng có lối chơi biến hóa và ngoại binh kém kỳ vọng.

Bàn mở tỷ số của CLB Hải Phòng

Quãng nghỉ V-League nhường chỗ cho SEA Games 33 và VCK giải U.23 châu Á 2026 đã đến rất đúng lúc, để đội bóng sông Hàn có thể bổ sung thay thế con người, nhằm trang bị "bộ giáp và động cơ" tốt hơn khi bước vào nửa còn lại của mùa giải nhiều bất ngờ này.