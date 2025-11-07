Indonesia bất ngờ ‘bỏ rơi’ đội tuyển, chỉ tập trung U.23 vì HCV SEA Games 33

Indonesia tạm gác đội tuyển qua một bên, vì đội U.23 ở SEA Games 33

Theo trưởng đoàn đội tuyển Indonesia, ông Sumardji, PSSI đã quyết định không tập trung đội tuyển trong lịch FIFA Days tháng 11. Thay vào đó là dồn mọi sự chuẩn bị cho đội U.23 đang trong hành trình đến SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới đây, để bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam.

Indonesia dồn mọi sự chuẩn bị cho đội U.23 (áo trắng) quyết cạnh tranh U.23 Việt Nam để bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Trong tháng 11, chỉ có đội U.23 Indonesia sẽ thi đấu các trận giao hữu quốc tế. Nhưng các trận này đội U.23 sẽ không đại diện là đội tuyển Indonesia, nên không được xem là các trận giao hữu hạng A để tính điểm vào bảng xếp hạng FIFA", ông Sumardji cho biết.

Đội tuyển Indonesia sau các thất bại trong tháng 10 và kết thúc giấc mơ giành vé dự World Cup 2026, hiện vẫn chưa có HLV mới sau khi ông Kluivert bị sa thải.

Đội tuyển bóng đá xứ vạn đảo trong thời gian tới đây cũng không còn tham dự giải đấu lớn nào, trong khi các giải quan trọng sắp tới như AFF Cup sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2026 (sau World Cup 2026 kết thúc) và vòng chung kết Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2027.

PSSI vì thế cũng không vội vã tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển. Họ đang xem xét từ 4 đến 5 ứng viên sáng giá và đang lựa chọn người phù hợp với dự án trong tương lai của bóng đá Indonesia.

Do đó, trong thời gian hiện nay, PSSI dồn mọi tập trung cho đội U.23 Indonesia do HLV Indra Sjafri dẫn dắt, đang chuẩn bị tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan trong tháng 12 tới đây.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thư ký PSSI, ông Yunus Nusi xác nhận: "Đội U.23 Indonesia đã chọn được đối thủ thi đấu các trận giao hữu trong tháng 11, đó là gặp đội U.23 Mali bao gồm hai trận vào các ngày 15 và 18.11 tới tại sân Pakansari ở Bogor Regency. Đây là các trận để đội U.23 Indonesia có bước chuẩn bị tốt nhất để hướng đến SEA Games 33 bảo vệ chiếc HCV ở môn bóng đá nam".

Ông Yunus Nusi cũng cho biết thêm: "Phía Mali đã xác nhận lịch thi đấu giao hữu và sẽ đến Indonesia vào ngày 13.11. Hiện chúng tôi đang tiến hành chuẩn bị và sẽ sớm bán vé các trận đấu. Hy vọng đây là các trận sẽ giúp đội U.23 Indonesia trưởng thành hơn, và có đầy đủ thực lực để bảo vệ HCV đoạt được tại Campuchia năm 2023".

Trước đó, trong tháng 10, đội U.23 Indonesia thi đấu 2 trận giao hữu với đội U.23 Ấn Độ, với kết quả thua tỷ số 1-2 và hòa 1-1.

Lịch thi đấu mới nhất môn bóng đá nam SEA Games 33 ra sao?

Tại SEA Games 33, đội U.23 Indonesia nằm ở bảng C cùng với các đội U.23 Myanmar, Philippines và Singapore. Theo lịch thi đấu mới nhất, đội U.23 Indonesia sẽ thi đấu các trận vòng bảng tại TP.Chiang Mai. Gồm trận ra quân gặp U.23 Singapore ngày 5.12, gặp U.23 Philippines ngày 8.12 và gặp U.23 Myanmar ngày 12.12, đều trên sân 700th Anniversary.

Trong khi đó, ở Bảng A là đội chủ nhà U.23 Thái Lan cùng với Campuchia và Timor Leste, thi đấu trên sân Rajamangala ở Bangkok. U.23 Thái Lan ra quân gặp U.23 Timor Leste ngày 3.12, gặp U.23 Campuchia ngày 11.12. Xen kẽ là trận U.23 Campuchia gặp U.23 Timor Leste ngày 6.12.

Đội U.23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U.23 Malaysia và đội Lào. Lịch thi đấu mới nhất, đội U.23 Việt Nam thi đấu các trận vòng bảng đều tại sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla, gồm trận ra quân gặp U.23 Lào lúc 18 giờ 30 ngày 4.12, và trận gặp U.23 Malaysia cùng giờ ngày 11.12. Xen kẽ là trận U.23 Malaysia gặp U.23 Lào cũng cùng giờ ngày 7.12.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến 18.12, ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, với 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết (thi đấu ngày 15.12). Sau đó, là các trận tranh HCV và HCĐ (cùng ngày 18.12), đều diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok.