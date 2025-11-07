Ronaldo: 'Ghi bàn ở giải Ả Rập Xê Út khó hơn Tây Ban Nha'

Ronaldo: 'Đá dưới thời tiết 40 độ C đâu có dễ dàng'

Cuộc phỏng vấn giữa Cristiano Ronaldo và Piers Morgan tiếp tục "gây bão", khi phần 2 được đăng tải trọn vẹn vào hôm qua (6.11).

Chân sút người Bồ Đào Nha khẳng định, chất lượng giải Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League) đã bị đánh giá thấp so với tiềm năng. "Nhiều người đến với Ả Rập Xê Út ngay sau khi tôi đặt chân đến", Ronaldo khẳng định.

Theo Ronaldo, sân chơi Tây Á còn khắc nghiệt hơn Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Do đó, giá trị của những bàn thắng và danh hiệu tại đây cần được tính toán ngang bằng với các giải châu Âu, để Ronaldo có thể cạnh tranh Quả bóng vàng.

Cristiano Ronaldo trong màu áo Al-Nassr ẢNH: REUTERS

"Ghi bàn ở Ả Rập Xê Út khó hơn ở Tây Ban Nha. Người ta nói Saudi Pro League kém chất lượng, dù họ chưa từng đến đó. Họ cố tình phớt lờ những khó khăn cầu thủ phải trải qua khi thi đấu dưới cái nóng 40 độ. Mọi bàn thắng đều nên được xem trọng. Tôi nghĩ các pha lập công ở Saudi Pro League cũng nên được xem xét cho giải Chiếc giày vàng hay Quả bóng vàng. Con số không nói dối", Ronaldo khẳng định.

Hồi tháng 6, Ronaldo từng khẳng định Saudi Pro League là giải đấu nằm trong tốp 5 thế giới. "Saudi Pro League đang nằm trong tốp 5 giải hàng đầu thế giới và sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta có thời gian và 2 năm qua đã chứng minh điều đó.

Những người chưa từng chơi bóng tại Ả Rập Xê Út sẽ không hiểu gì về bóng đá ở đây và nói rằng giải đấu không thuộc top 5 thế giới. Tôi tin tưởng 100% vào những gì mình nói, và những người đang chơi ở giải đấu này đều hiểu tôi đang nói gì".

Tại cuộc phỏng vấn trên UR.Cristiano, Ronaldo nhấn mạnh lại: "Giải đấu này cạnh tranh hơn Ligue 1, nơi chỉ có Paris Saint-Germain nổi trội. Saudi Pro League còn hấp dẫn hơn cả giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha".

'Dù đã 40 tuổi, tôi vẫn có thể ghi bàn đều đặn ở Ngoại hạng Anh'

Nhà báo Piers Morgan đặt câu hỏi cho Ronaldo: "Bàn thắng là câu trả lời tối thượng cho mọi lời chỉ trích, phải không?".

Chân sút 40 tuổi đáp lời: "Năm này qua năm khác, năm này qua năm khác, tôi ghi nhiều bàn hơn. Ngay cả trong một năm tồi tệ, tôi cũng ghi được 25 bàn. Nếu giờ tôi chơi ở Ngoại hạng Anh, trong một đội bóng hàng đầu, tôi sẽ ghi bàn với số lượng tương tự".

Trong mùa giải trọn vẹn cuối cùng ở Manchester United (2021 - 2022), Ronaldo đã ghi 18 bàn, có 3 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Sau đó, chân sút người Bồ Đào Nha chỉ đá thêm nửa mùa, rồi rời sân Old Trafford sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi cũng với Piers Morgan.

Ronaldo cùng Al-Nassr đang dẫn đầu Saudi Pro League mùa này với 21 điểm (toàn thắng 7 trận), hơn đội nhì Al-Taawoun 3 điểm. Chân sút người Bồ Đào Nha ghi 8 bàn, có 1 kiến tạo. Tuy nhiên, Al-Nassr đã thua ở Siêu cúp Ả Rập Xê Út và Cúp quốc gia, do đó, chỉ còn cơ hội vô địch Saudi Pro League và AFC Champions League 2 mùa này.