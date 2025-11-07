13 quan chức FAM bị đòi phải từ chức lập tức, không được kiện FIFA: Thảm họa đã ‘kịch trần’

Đã quá đủ với sức chịu đựng của nền bóng đá Malaysia

Trong một sự kiện mới nhất làm đen tối hơn với bóng đá Malaysia, đó là sự việc hàng trăm CĐV của CLB Selangor FC biểu tình bên ngoài sân vận động MBPJ tối 6.11, phản ứng dữ dội ban lãnh đạo đội nhà đã quản lý quá yếu kém, dẫn tới thất bại trước đối thủ Persib Bandung của Indonesia với tỷ số 2-3 và sớm bị loại ngay vòng bảng giải AFC Champions League Two 2025 - 2026 (thua toàn bộ 4 trong 6 trận).

Đội tuyển Malaysia sắp bị xử thua trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027 với tỷ số 0-3, dù đã thắng 4-0 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu Ảnh: Ngọc Linh

"Thất bại này cùng sự phản ứng của giới CĐV mới đây, cho thấy bóng đá Malaysia đang ở thời điểm quá đen tối, bên cạnh vụ việc nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại bị FIFA vạch trần và xử phạt trong tháng 10", trang The Wall Pass Journal viết.

"Liên tiếp là những sự việc chẳng mấy vui vẻ đến dồn dập trong hơn 1 tháng qua, thật sự là một thảm họa cho bóng đá Malaysia. Vụ việc bị FIFA vạch trần và xử phạt còn nóng hổi, thì đến lượt 3/7 cầu thủ nhập tịch "lậu" lần lượt bị rò rỉ và phanh phui nguồn gốc thật sự của mình.

Cầu thủ Holgado còn bị CLB America de Cali ở Colombia sa thải ngay sau kết quả kháng cáo FIFA thất bại. Thêm Selangor FC thi đấu tệ hại sớm bị loại ngay vòng bảng AFC Champions League Two như giọt nước tràn ly và làm quá sức chịu đựng của người hâm mộ bóng đá Malaysia.

Trong khi đó, ông chủ của CLB JDT (Johor Darul Ta'zim FC, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor), tiếp tục gây tranh cãi khi đề nghị tài trợ kinh phí cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) theo đuổi vụ kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Điều này chỉ kéo dài thêm sự tranh cãi và làm đau đớn hơn nữa nỗi đau của bóng đá Malaysia hiện nay. Năm 2025 thực sự là một cơn ác mộng đối với nền bóng đá tươi đẹp của Malaysia", trang The Wall Pass Journal nhấn mạnh.

Toàn bộ quan chức FAM phải từ chức, để bóng đá Malaysia làm lại từ đầu

Trong khi đó, bài viết bày tỏ quan điểm, nhà báo Pola Singh của Twentytwo13 kêu gọi: "Quá đủ rồi - Các quan chức FAM phải từ chức, không được kháng cáo lên CAS".

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. FAM tiếp tục được khuyên nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận Ảnh: Ngọc Linh

"FIFA đã thổi còi kết thúc đơn kháng cáo của FAM. Và phán quyết vô cùng rõ ràng - liên đoàn bóng đá này vẫn phạm tội vì đã nộp "hồ sơ giả mạo" liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".

Nỗ lực lật ngược phán quyết FIFA của FAM đã bị bác bỏ vào ngày 3.11, dẫn đến khoản tiền phạt nặng lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) và lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với mỗi cầu thủ giữ nguyên cùng án phạt tiền mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

Bất chấp thất bại nghiêm trọng này, quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi, vẫn tuyên bố theo kiện ra CAS. Động thái này không phải là hành động bảo vệ thể thao - mà là hành động kéo dài nỗi đau và nỗi nhục quốc gia", nhà báo Pola Singh khẳng định trong bài viết của mình.

Ông kêu gọi: "Ban lãnh đạo FAM phải ngay lập tức dừng mọi kế hoạch kháng cáo lên CAS và thay vào đó phải đối mặt với thực tế phũ phàng về thất bại của họ. Việc tiếp tục cuộc chiến pháp lý này là một quyết định thiếu sáng suốt.

Vụ kiện của bóng đá Malaysia rõ ràng là yếu kém. Người Malaysia muốn bóng đá phát triển, chứ không phải sa lầy vào bê bối. Việc kéo dài điều này sẽ làm chậm trễ những hậu quả thể thao không thể tránh khỏi - chẳng hạn như khả năng bị trừ điểm tại vòng loại Asian Cup 2027 bởi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - và ngăn cản quá trình dọn dẹp và cải cách cần thiết ngay từ đầu".

"Hình phạt rất nặng nề, nhưng thiệt hại thực sự là sự mất lòng tin sẽ còn kéo dài hơn nữa. Lỗi không thể thuộc về một cá nhân mà là của tất cả những người liên quan. Cả thế giới đang dõi theo. Thời của FAM đã hết. Để tiến lên phía trước, toàn bộ Ban chấp hành FAM hiện nay phải từ chức đồng loạt. Nhóm quan chức hiện tại không thể khôi phục lại niềm tin mà họ đã hoàn toàn đánh mất", nhà báo Pola Singh khẳng định.