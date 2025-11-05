Luật sư Malaysia chỉ rõ lý do FAM cực khó giành chiến thắng ở CAS, FIFA lợi thế

FAM phải cân nhắc kỹ lưỡng, không phải cảm tính

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cho rằng: "Vụ kiện của FAM tại CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) sẽ phụ thuộc vào việc đưa ra bằng chứng mới cụ thể. Tranh chấp thực tế chính tại Ủy ban kỷ luật FIFA liên quan đến sự tồn tại của giấy khai sinh "bản gốc" của ông bà các cầu thủ".

Facundo Garces (giữa) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng. Tiếp tục bị phanh phui gốc gác thật sự của mình từ Santa Fe (Argentina). FAM lại không có bằng chứng Ảnh: Ngọc Linh

"Mặc dù FAM liên tục đổ lỗi cho Cục Đăng ký quốc gia (NRD) về việc cấp giấy chứng nhận "mới", nhưng trách nhiệm của liên đoàn vẫn là đảm bảo các cầu thủ đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển quốc gia.

Nếu FAM phủ nhận sự tồn tại của giấy chứng nhận khai sinh "gốc", họ phải đưa ra bằng chứng chứng minh rằng những tài liệu đó không chính xác hoặc không thuộc về ông bà của các cầu thủ.

Malaysia lập tổ công tác đặc biệt điều tra bê bối nhập tịch của FAM

Do đó, việc kháng cáo lên CAS có thể là để phản đối hành vi phạm tội hoặc xin giảm án, nhưng quyết định nên phụ thuộc vào mục tiêu cuối cùng của FAM là gì", luật sư Nik Erman Nik Roseli cho biết thêm trong cuộc phỏng vấn trên New Straits Times ngày 4.11.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cũng cảnh báo, việc FAM đưa vụ việc ra CAS có thể là một động thái tốn kém và không chắc chắn, đồng thời cho rằng cơ quan này không nên bỏ qua sự phản đối của dư luận.

"Việc kháng cáo chỉ để giảm án có thể không đáng thời gian và chi phí, vì các thủ tục tố tụng của CAS có thể lên tới hàng trăm nghìn ringgit (đơn vị tiền tệ Malaysia). Nếu FAM quyết định không kháng cáo, điều đó thực chất đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng các tài liệu đã bị làm giả.

Tuy nhiên, dư luận hiện nay lại nghiêng về quyết định không kháng cáo, muốn FAM giải trình và bắt tay vào cải cách hơn là chi thêm tiền để kéo dài vụ kiện vốn đã thấy trước kết quả sẽ thất bại thêm lần nữa", luật sư Nik Erman Nik Roseli bày tỏ.

Ông cũng cảnh báo thêm: "Quyết định kháng cáo của FAM có thể sẽ không hoàn toàn mang tính pháp lý. Nếu họ quyết định kháng cáo, thì cần cân nhắc kỹ lưỡng, trong đó phải xem xét ý kiến của công chúng trước khi tiến hành. Là một liên đoàn đã nhiều lần nhận được nguồn tài trợ đáng kể từ chính phủ - vốn đến từ người nộp thuế như tôi - FAM phải xem xét thật kỹ, nhằm tránh lãng phí".

FAM nên bỏ vụ theo kiện, cải tổ từ bây giờ

Theo báo chí Malaysia tiết lộ, FAM được phân bổ ngân sách cho năm 2025 số tiền lên đến hơn 15 triệu ringgit (khoảng 93,9 tỉ đồng). Nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại, cơ quan này sẽ dùng tiền ngân sách để lãng phí cho một cuộc theo kiện vô vọng nữa ra CAS, thay vì sử dụng đúng mục đích cho sự phát triển của bóng đá Malaysia.

Đội tuyển Malaysia và HLV Cklamovski cùng FAM, đang nín thở chờ phán quyết xử thua từ AFC sau khi FIFA bác bỏ đơn kháng cáo Ảnh: Ngọc Linh

CĐV Malaysia cũng kêu gọi FAM nên thức tỉnh và chấp nhận án phạt của FIFA sau kết quả kháng cáo được giữ nguyên.

"Vẫn là vấn đề cũ sao? Thôi nào, FAM. Các anh nghĩ FIFA ngu ngốc đến vậy sao? Các người chỉ có thể lừa được những kẻ ngu ngốc, chứ không phải FIFA", một CĐV có tài khoản tên Mohd Azmi Ahmad chỉ trích ý định của FAM theo kiện ra CAS và được New Straits Times trích đăng.

Một CĐV khác tên Sam Ng mô tả vụ việc này là một nỗi nhục quốc gia và kêu gọi FAM: "Xin đừng kéo dài vấn đề này nữa. Cứ trả tiền và khép lại vụ kiện. Lẽ ra các người nên làm điều đó ngay từ đầu".

Theo luật sư Nik Erman Nik Roseli, sự việc FAM bị xử phạt vụ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại, sẽ gây ảnh hưởng lâu dài đến tổ chức này, nếu vẫn "cố đấm ăn xôi" với FIFA theo kiện ra CAS mà không có bất cứ lý do chính đáng và bằng chứng thuyết phục nào để hy vọng lật ngược bản án.

Trong khi, với 7 cầu thủ nhập tịch, sau khi hết án treo giò 12 tháng, họ cũng không đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Malaysia theo luật lệ của FIFA, trừ khi họ phải sinh sống và làm việc tại đây từ 5 năm trở lên. Nhưng họ sẽ được quyền trở lại thi đấu cho bất cứ CLB nào ở mọi giải đấu trên thế giới sau lệnh cấm kết thúc.