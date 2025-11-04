Nhiếp chính vương Malaysia tuyên bố sốc, úp mở mong muốn FIFA không trừng phạt 7 cầu thủ

Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail muốn FAM kiện lên CAS

Viết trên trang X, ông Johor Tunku Ismail bày tỏ sự bức xúc: “FIFA tiếp tục trừng phạt các cầu thủ bằng cách áp dụng sai luật. Theo đó, Điều 22 của Bộ luật FIFA quy định chỉ có thể xử phạt những người làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo, và không có điều khoản nào trong số đó áp dụng cho các cầu thủ".

Ông Johor Tunku Ismail khẳng định, dù có việc gì xảy ra ông vẫn ủng hộ FAM và 7 cầu thủ nhập tịch. Đồng thời, ông cũng sẽ hỗ trợ hết mình trong quá trình FAM gửi đơn đến Tòa án thể thao thế giới (CAS).

Ông Johor Tunku Ismail bất ngờ nói FIFA xử phạt sai FAM và 7 cầu thủ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những chia sẻ bất ngờ của ông Johor Tunku Ismail, sau khi FIFA chính thức công bố kết quả kháng cáo cho FAM. Tổ chức bóng đá thế giới vẫn giữ nguyên những gì công bố ngày 26.9. FAM đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) cho FIFA vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc". Các cầu thủ - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel - mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng), và vẫn chịu án treo giò 12 tháng do những sai sót trong đăng ký.

Cựu danh thủ, chuyên gia bóng đá kêu gọi FAM nhận trách nhiệm

Sau khi nhận kết quả kháng cáo, quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi khẳng định cơ quan này sẽ chuẩn bị tất cả các tài liệu, bằng chứng và lập luận cần thiết trước khi đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

“FAM sẽ chuẩn bị sẵn sàng tất cả các tài liệu và thông tin liên quan để trình lên CAS nhằm lật ngược hình phạt do FIFA áp đặt. Các luật sư được chỉ định sẽ xem xét mọi thứ cần thiết, và FAM sẽ không im lặng về vụ việc này. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương tiện có thể để tìm kiếm công lý", ông Yusoff Mahadi tuyên bố.