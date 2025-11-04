Cầu thủ nhập tịch lậu lộ trạng thái ‘bí ẩn’ sau khi FIFA chốt phán quyết: Sự nghiệp chấm dứt?

Trên trang Instagram, Rodrigo Holgado bất ngờ đăng hình ảnh bản thân tập luyện ở sân bóng. Tuy nhiên, Rodrigo Holgado chỉ xuất hiện một mình cùng với trái bóng. Đáng chú ý, dù tài khoản có hơn 24.000 người theo dõi nhưng hiện tiền đạo gốc Argentina cũng đã chuyển trang cá nhân mình về chế độ riêng tư.

Hành động này của Rodrigo Holgado được thực hiện ngay khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) gửi kết quả kháng cáo đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Trang Metro đánh giá, những gì Rodrigo Holgado làm nhằm tránh việc anh phải nhận những lời công kích từ CĐV Malaysia. Trước đó, Rodrigo Holgado là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia phải nhận án phạt của FIFA, nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

Rodrigo Holgado đã chuyển mọi thứ trên trang cá nhân về riêng tư ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Rodrigo Holgado không thể quay đầu, tội nghiệp đội bóng chủ quản América de Cali

Không chỉ bị phạt tiền, sự nghiệp của Rodrigo Holgado cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi anh không được tham gia bất kỳ hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng. Đặc biệt, đội bóng chủ quản của anh là América de Cali (Mỹ) cũng bị ảnh hưởng.

Tờ Colombia bình luận: “Thật tội nghiệp cho CLB América de Cali. Đội bóng này đã trải qua một trong những mùa giải khó khăn nhất trong những năm gần đây, đặc biệt là khi xét đến sự thay đổi HLV gần đây và khả năng bất ngờ giành quyền vào vòng play-off. Đội bóng đến từ Valle del Cauca cũng phải đối mặt với chấn thương của một số cầu thủ, những người đã bỏ lỡ một số lượng lớn các trận đấu.

Cựu danh thủ, chuyên gia bóng đá kêu gọi FAM nhận trách nhiệm

Đáng thương hơn, tiền đạo Rodrigo Holgado còn vắng mặt trong thời gian dài. Cầu thủ này đóng vai trò quan trọng ở đội nhưng giờ đã bị FIFA chỉ đích danh là một trong những cầu thủ có liên quan đến vụ bê bối của đội tuyển quốc gia Malaysia. Đội tuyển Đông Nam Á bị cáo buộc đã có những hành vi phi đạo đức liên quan đến việc nhập tịch cho một số cầu thủ. Kết quả là tiền đạo này đã nhận án phạt nghiêm khắc từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới, cấm anh thi đấu trong 1 năm”.

Rodrigo Holgado làm ảnh hưởng nặng đến CLB chủ quản ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tờ Colombia đánh giá: “Lệnh trừng phạt của FIFA đối với đội tuyển quốc gia Malaysia và bảy cầu thủ này sẽ kéo dài đến tháng 9.2026, đồng nghĩa với việc Club América sẽ không có Holgado trong phần còn lại của mùa giải. Rodrigo Holgado phải chịu hậu quả cho việc làm của mình và anh cũng chẳng thể quay đầu, sửa sai nữa”.

Ngoài việc làm ảnh hưởng đến đội bóng chủ quản Club América, tương lai của Rodrigo Holgado giờ đây cũng là dấu hỏi lớn mà truyền thông Malaysia đặt ra. Ít ngày trước khi FIFA đưa ra kết quả kháng cáo, Rodrigo Holgado vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ CLB đang thi đấu ở Chile Coquimbo Unido. Dù vậy, theo tờ En Chanca, ban lãnh đạo đội bóng này đã quyết định dừng liên hệ với Rodrigo Holgado, hướng đến những mục tiêu khác.