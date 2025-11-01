Mỹ nhân Việt thi Miss Universe UAE 2025, hơn 5 triệu người theo dõi Instagram là ai?

Kiko Chan tham gia cuộc thi Miss Universe UAE 2025 cùng các thí sinh mạnh khác là những người mẫu, người nổi tiếng, doanh nhân... Sau cuộc thi, ban tổ chức Miss Universe UAE quyết định chọn người đẹp Mariam Mohamed là Miss Universe UAE 2025 (với vai trò thi đấu quốc tế), sẽ đại diện UAE dự thi Miss Universe 2025 tại Thái Lan.

Trong khi đó, Kiko Chan được trao ngôi vị Miss Universe 2025 (Ambassador of Entrepreneurship) - tức hoa hậu với vai trò truyền cảm hứng, quảng bá cuộc thi và phát triển tổ chức Miss Universe UAE.

Kiko Chan được trao ngôi vị Miss Universe 2025 (Ambassador of Entrepreneurshi) Ảnh: NVCC

Kiko Chan là ai?

Trước khi đạt được thành công tại Trung Đông, Kiko Chan là gương mặt từng hoạt động trong showbiz Việt. Tên thật của cô là Trần Thị Thu Trang, sinh năm 1990 tại Nam Định. Cô xuất thân là một tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines và từng có 7 năm trong nghề. Năm 2016, cô từng được một trang tin châu Á bình chọn là "Nữ tiếp viên hàng không đẹp nhất châu Á".

Sau khi rời ngành hàng không, đóa hồng lai Việt - Nhật lấn sân sang showbiz, tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và đạt được một số thành tích như: Á hậu 4 Miss Lumiere International World 2017, Top 10 Miss SuperTalent of the World 2018 và Top 6 Miss Globe 2018.

Cô trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều trang bìa tạp chí quốc tế như Harper's Bazaar, Marie Claire, L'Officiel Ảnh: NVCC

Kiko Chan đã thử sức ở nhiều vai trò. Cô từng tham gia diễn xuất trong một số dự án phim sitcom, web drama như Bí mật của phái đẹp, The drama queen và ra mắt MV ca nhạc Gửi người tình cũ. Kiko Chan là một trong những thí sinh gây chú ý tại mùa đầu tiên của Anh chàng độc thân vào năm 2018.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian hoạt động tại Việt Nam, Kiko Chan được công chúng nhớ đến nhiều nhất qua ồn ào đời tư vào năm 2017, khi cô công khai mối quan hệ tình cảm kéo dài 2 năm với diễn viên Kim Lý. Về phía nam diễn viên, anh đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Vai trò đặc biệt tại Miss Universe UAE

Trên trang chủ chính thức, tổ chức Miss Universe UAE đã đăng tải bài viết vinh danh Kiko Chan và hành trình đầy cảm hứng của cô. Cô chia sẻ: “Từ hành trình đầy cảm hứng, khởi đầu là một tiếp viên hàng không ở tuổi 18, đến khi trở thành diễn viên, người mẫu quốc tế và chuyên gia bất động sản thành công tại Dubai, Kiko Chan thể hiện tinh thần kiên định, đổi mới và trao quyền cho phụ nữ”.

Bài đăng của tổ chức về hành trình đặc biệt của Kiko Chan tại Miss Universe UAE Ảnh: Instagram Miss Universe UAE

Bài đăng cũng tiết lộ câu chuyện lập nghiệp ấn tượng của cô: “Khi đặt chân đến Dubai chỉ với 1.000 USD trong túi, Kiko Chan đã biến ước mơ thành hiện thực, từ một khách du lịch bụi trở thành doanh nhân và chủ sở hữu bất động sản được mọi người tôn trọng. Hành trình của cô là minh chứng sống động rằng thành công ở nước ngoài hoàn toàn có thể đạt được bằng nỗ lực, đam mê và nghị lực”.

Trước khi chạm đến danh vị này, Kiko Chan từng có hành trình không dễ dàng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Từ một người mẫu tự do, cô dần ghi dấu ấn trong ngành thời trang và kinh doanh. Cô đã trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều trang bìa tạp chí quốc tế như Harper's Bazaar, Marie Claire, L'Officiel...

Hiện tại, tài khoản Instagram của Kiko Chan đã có dấu tích xanh và sở hữu hơn 5,4 triệu người theo dõi. Hình ảnh người phụ nữ Việt bản lĩnh, hiện đại giúp cô được cộng đồng quốc tế đánh giá cao Ảnh: Instagram Kikochan

Trong video chính thức nhận danh hiệu, Kiko Chan chia sẻ: “Bước đi đầu tiên của tôi với tư cách là Miss Universe UAE 2025 (Ambassador of Entrepreneurship). Danh hiệu này là biểu tượng cho hình ảnh của người phụ nữ trẻ dám vượt lên trên khởi đầu của mình để tạo dựng tương lai”.

Ở cương vị mới, Kiko Chan không chỉ đại diện cho sắc đẹp mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm. “Tôi muốn phụ nữ Việt ở bất cứ đâu cũng tin rằng họ có thể bắt đầu lại, có thể thành công nếu đủ kiên trì và yêu thương chính mình”, cô chia sẻ.