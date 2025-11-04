Bộ trưởng Malaysia yêu cầu FAM chịu trách nhiệm, ủng hộ điều tra độc lập bê bối nhập tịch

Hỗ trợ toàn diện cho cuộc điều tra độc lập

Theo New Straits Times, trong thông cáo phát đi ngày 4.11, KBS cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Điều tra đặc biệt độc lập do nguyên Chánh án Tòa án Tối cao Malaysia Tun Md Raus Sharif đứng đầu. Cuộc điều tra này sẽ do Văn phòng Ủy viên Thể thao (SCO) trực thuộc KBS giám sát và phối hợp triển khai.

Theo KBS, mục tiêu của cuộc điều tra là làm rõ trách nhiệm, các sai phạm trong quy trình xác minh hồ sơ nhập tịch cầu thủ, đồng thời đưa ra khuyến nghị cải cách nhằm củng cố tính minh bạch và năng lực quản lý của FAM.

"Kết quả điều tra sẽ là cơ sở để thực hiện các biện pháp chấn chỉnh và cải tổ trong nội bộ FAM", thông cáo của KBS nêu rõ.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh ủng hộ cuộc điều tra độc lập ẢNH: FBNV

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh cho biết, việc truy cứu trách nhiệm là điều cần thiết nhưng Chính phủ Malaysia phải hết sức thận trọng để tránh vi phạm các quy định của FIFA, vốn nghiêm cấm mọi hình thức can thiệp chính trị vào hoạt động bóng đá.

Bà cảnh báo rằng, bất kỳ hành động can thiệp trực tiếp nào từ phía chính phủ cũng có thể dẫn đến việc FIFA đình chỉ FAM, khiến bóng đá Malaysia bị "đóng băng" trên tất cả các cấp độ.

"Một án đình chỉ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia mà còn tác động đến các đội trẻ, giải bóng đá Malaysia (MFL), giải bóng đá nghiệp dư (AFL) và toàn bộ các CLB trong hệ thống thi đấu trong nước", bà Hannah nói.

Theo bà, nếu điều đó xảy ra, toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia sẽ tê liệt, các kế hoạch phát triển dài hạn bị gián đoạn và hàng nghìn cầu thủ, HLV và nhân sự liên quan sẽ bị ảnh hưởng.

Cũng trong ngày 4.11, Ủy ban Liêm chính Cơ quan Thực thi pháp luật Malaysia (EAIC) đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để điều tra vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ bóng đá nhập tịch của Malaysia. Tổ công tác này sẽ tập trung làm rõ các cáo buộc về sai phạm trong việc xác minh giấy tờ tùy thân và việc tuân thủ quy trình chuẩn (SOP) trong quá trình cấp quyền công dân cho các cầu thủ bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đình chỉ thi đấu và phạt tiền cùng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Bài học từ các quốc gia từng bị FIFA trừng phạt

Bà Hannah Yeoh dẫn chứng một loạt quốc gia từng bị FIFA đình chỉ tư cách thành viên vì sự can thiệp của chính phủ, trong đó có Indonesia (năm 2015, bị đình chỉ một năm sau khi Bộ Thể thao nước này "đóng băng" liên đoàn), Zimbabwe (2022), Chad (2021), Benin (2015) và Brunei (2009).

"Những trường hợp này cho thấy lập trường kiên định của FIFA trong việc thực thi Điều 15(c) của Hiến chương FIFA - quy định rằng các liên đoàn bóng đá phải hoạt động độc lập, không bị ảnh hưởng bởi chính trị hoặc cơ quan chính phủ", bà nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Hannah Yeoh, KBS đang hướng tới việc duy trì sự cân bằng giữa việc tuân thủ quy định của FIFA và yêu cầu về minh bạch, trách nhiệm trong nước. Chính phủ sẽ không can thiệp trực tiếp vào các hoạt động của FAM, nhưng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình điều tra và yêu cầu công khai kết quả.

"Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng FAM củng cố hệ thống quản trị, tăng cường tính minh bạch và khôi phục niềm tin của công chúng vào sự liêm chính và uy tín của bóng đá Malaysia", bà Hannah Yeoh khẳng định.

Tín hiệu cho một giai đoạn cải tổ mới của bóng đá Malaysia?

Giới quan sát cho rằng việc KBS ủng hộ điều tra độc lập nhưng tránh can thiệp hành chính cho thấy chính phủ Malaysia đang chọn cách tiếp cận thận trọng - vừa đảm bảo tính tự chủ của FAM theo quy định FIFA, vừa thúc đẩy yêu cầu minh bạch và cải cách.

Ủy ban Liêm chính Cơ quan Thực thi pháp luật Malaysia (EAIC) đã lập tổ công tác đặc biệt để điều tra bê bối nhập tịch của FAM ẢNH: REUTERS

Động thái này được xem là bước đi cần thiết để khôi phục niềm tin của người hâm mộ sau hàng loạt bê bối, đồng thời đặt nền tảng cho một mô hình quản trị mới trong bóng đá Malaysia, nơi trách nhiệm, kỷ luật và liêm chính được đặt lên hàng đầu.