Cơ quan Liêm chính Malaysia điều tra nóng bê bối nhập tịch, FAM chịu cảnh ‘trên đe dưới búa’

Mục tiêu: Làm rõ trách nhiệm và củng cố niềm tin công chúng sau bê bối nhập tịch

Tổ công tác này sẽ tập trung làm rõ các cáo buộc về sai phạm trong việc xác minh giấy tờ tùy thân và việc tuân thủ quy trình chuẩn (SOP) trong quá trình cấp quyền công dân cho các cầu thủ bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đình chỉ thi đấu và phạt tiền cùng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

"Sau cuộc họp số 11 năm 2025 của ủy ban được tổ chức hôm nay, EAIC đã thống nhất sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện liên quan đến tính liêm chính, quản trị và việc tuân thủ quy trình trong công tác quản lý và xác minh hồ sơ của các cầu thủ liên quan", thông cáo nêu rõ.

EAIC cho biết tổ công tác sẽ do Phó chủ tịch EAIC, tiến sĩ Prasad Sandosham Abraham, làm trưởng nhóm, cùng với các ủy viên Datuk Siti Zainab Omar, Datuk Seri Tiến sĩ Yusof Ismail và Datuk Ong Lam Kiat, cùng một số cán bộ cấp cao thuộc Ban Tác nghiệp của EAIC.

Các cơ quan ở Malaysia bắt đầu vào cuộc sau khi FIFA thông báo phán quyết kháng cáo ẢNH: REUTERS

"EAIC mong nhận được sự hợp tác đầy đủ từ tất cả các cơ quan và bên liên quan trong quá trình điều tra, bởi đây là vụ việc liên quan trực tiếp đến lợi ích công chúng và uy tín quốc gia trên trường quốc tế", thông cáo nhấn mạnh.

Trước đó, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã giữ nguyên toàn bộ án phạt do Ủy ban Kỷ luật của tổ chức này ban hành đối với FAM và bảy cầu thủ mang hai dòng máu, do vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả tài liệu.

Nhiều nghi vấn quanh quy trình xác minh cầu thủ của FAM

Theo New Straits Times, sau khi FIFA công bố kết quả cuối cùng, dư luận Malaysia đặt câu hỏi về cách FAM kiểm tra hồ sơ và xác minh nguồn gốc cầu thủ, cũng như ai là người chịu trách nhiệm trong quá trình xét duyệt.

Hoàng thân Pahang - Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah, người từng giữ chức Phó chủ tịch FAM và hiện là Tengku Muda xứ Pahang - thừa nhận rằng những cầu thủ bị phạt nằm trong nhóm ông từng giới thiệu cho FAM sau khi một số người đại diện gửi danh sách cầu thủ tiềm năng để đánh giá. Ông cho rằng việc đề xuất cầu thủ là bình thường, nhưng trách nhiệm kiểm tra hồ sơ cuối cùng phải thuộc về FAM.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim là người có ảnh hưởng lớn với thể thao Malaysia ẢNH: FBNV

Trong khi đó, Nhiếp chính vương, Thái tử Johor Ismail Sultan Ibrahim (Chủ tịch CLB Johor Darul Ta'zim), cho hay FAM đã nhận rất nhiều hồ sơ từ các đại lý cầu thủ.

Ông nói rằng thời gian qua, có hơn 27 cầu thủ được giới thiệu từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó một số do Hoàng thân Abdul Rahman giới thiệu.

"Bất kỳ ai có thông tin, dù là người đại diện hay trinh sát viên, đều nên cung cấp cho FAM để xem xét", ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định liên đoàn phải là cơ quan thẩm định cuối cùng trước khi gửi hồ sơ lên FIFA.

Người đại diện cầu thủ: FAM phải chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ

Theo ông Effendi Jagan Abdullah, Giám đốc điều hành Action Football Asia Sdn Bhd – một trong những người đại diện cầu thủ nổi tiếng tại Malaysia – thì người đại diện có thể giới thiệu cầu thủ nhập tịch, nhưng mọi thủ tục thẩm định phải do FAM thực hiện.

Ông khẳng định rằng, người đại diện cầu thủ được FIFA cấp phép và phải tuân thủ các quy định chặt chẽ của tổ chức này.

Người đại diện Effendi Jagan Abdullah ẢNH: FBNV

"Người đại diện chỉ có nhiệm vụ giới thiệu cầu thủ. Việc xác minh lý lịch, nguồn gốc và hồ sơ hợp lệ là trách nhiệm của các liên đoàn bóng đá quốc gia. FAM phải tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng trước khi gửi hồ sơ lên FIFA", ông Effendi nói.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, nếu có dấu hiệu gian dối hoặc làm giả giấy tờ từ phía người đại diện, FAM hoàn toàn có thể nộp đơn khiếu nại lên FIFA để cơ quan này điều tra và xử lý thích đáng theo quy định quốc tế.

"Nếu một người đại diện có hành vi sai phạm, FAM có thể gửi đơn lên FIFA. Cơ quan này có thẩm quyền tiến hành điều tra và ban hành biện pháp kỷ luật. Nhưng trước hết, liên đoàn phải đảm bảo mình đã làm đúng quy trình kiểm tra", ông khẳng định.

Trách nhiệm thuộc về FAM

Từ các phát ngôn của giới chuyên môn và quan chức thể thao Malaysia, có thể thấy trách nhiệm chính trong vụ bê bối này thuộc về FAM, bởi đây là đơn vị có quyền quyết định cuối cùng trong việc xác nhận tư cách cầu thủ. Việc để lọt các hồ sơ có dấu hiệu giả mạo cho thấy lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình quản lý, thẩm định và tuân thủ quy định quốc tế của FAM.

Tư duy lối tắt đã khiến bóng đá Malaysia lâm vào khủng hoảng nặng nề ẢNH: NGỌC LINH

Trong bối cảnh án phạt từ FIFA đã có hiệu lực, giới chuyên môn cho rằng thay vì kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), FAM cần nhìn nhận sai sót, rà soát toàn bộ quy trình và quy trách nhiệm rõ ràng. Chỉ khi minh bạch và trung thực trong xử lý nội bộ, bóng đá Malaysia mới có thể khôi phục hình ảnh sau cú sốc lớn này.