FAM bất ngờ họp báo phiên đặc biệt ngày 17.10, Chính phủ Malaysia hứa không rút tài trợ

“CĐV Malaysia chắc hẳn đang mong chờ những thông tin mới nhất từ FAM, đặc biệt khi bóng đá nước ta đang trải qua tình hình bất ổn như hiện nay. Những thứ đã xảy ra đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến bóng đá Malaysia. Chính vì thế, cuộc họp báo ngày mai có thể xem là động thái đặc biệt của FAM”, kênh Astro nhận định.

Kênh truyền hình của Malaysia cũng tiết lộ thời gian diễn ra cuộc họp báo của FAM: “Cuộc họp báo đặc biệt của FAM diễn ra vào ngày mai - 17.10 tại Petaling Jaya. Thời gian bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Đến lúc này, những thứ được nói đều được giữ bí mật”.

Trong khi đó, trang Metro cho rằng việc FAM tổ chức họp báo vào thời điểm hiện tại là rất cần thiết với bóng đá Malaysia.

Trang Metro dự đoán: “Trong gần 1 tháng qua bóng đá Malaysia đang hoảng loạn. Nhiều cầu thủ sợ hãi, không dám đối mặt với truyền thông vì nhận án phạt từ FAM. Tuy nhiên, FAM là những người đứng đầu luôn im lặng, chỉ đưa ra những thông báo với nội dung ngắn ngủi. Chính vì thế, đã đến lúc họ hành động, cho biết mình đang làm gì. CĐV Malaysia cần được trả lời rõ ràng. Có thể quy trình kháng cáo, những án phạt của FIFA, AFC sẽ được FAM cung cấp”.

Chính phủ Malaysia vẫn chưa ý có định rút lại khoản ngân sách đã cấp cho FAM

Kể từ khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ uy tín của FAM lẫn bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia bóng đá nước này đã chỉ trích FAM vì đã không làm tốt trách nhiệm, dẫn đến những sai phạm. Dù vậy, chia sẻ chiều 16.10, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cho rằng Chính phủ không có ý định rút bất kỳ khoản tiền nào đã chuyển cho FAM.

"Nhiều người đã quên rằng đội tuyển Malaysia vẫn còn Faisal Halim, Arif Aiman và các cầu thủ nổi bật khác. Về mặt tài chính, miễn là còn có cầu thủ và đội bóng địa phương cần sự hỗ trợ, Chính phủ Malaysia sẽ cố gắng giúp đỡ FAM", bà Hannah Yeoh nhấn mạnh.

Bà Hannah Yeoh tiết lộ thêm: "Thực tế, nguồn vốn Chính phủ cung cấp cho FAM là 15 triệu Ringgit Malaysia/năm (hơn 93 tỉ đồng). Theo tôi, con số này không lớn so với hệ sinh thái và chi phí cần thiết cho bóng đá Malaysia. FAM cần nguồn vốn lớn hơn và họ phải tự tìm kiếm”.