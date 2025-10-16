Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

FAM bất ngờ họp báo phiên đặc biệt ngày 17.10, Chính phủ Malaysia hứa không rút tài trợ

Văn Trình
Văn Trình
16/10/2025 18:18 GMT+7

Theo kênh Astro, ngày mai (17.10), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ tổ chức cuộc họp báo đặc biệt. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cho biết, Chính phủ nước này hiện không có ý định rút tài trợ cho FAM.

“CĐV Malaysia chắc hẳn đang mong chờ những thông tin mới nhất từ FAM, đặc biệt khi bóng đá nước ta đang trải qua tình hình bất ổn như hiện nay. Những thứ đã xảy ra đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến bóng đá Malaysia. Chính vì thế, cuộc họp báo ngày mai có thể xem là động thái đặc biệt của FAM”, kênh Astro nhận định.

Kênh truyền hình của Malaysia cũng tiết lộ thời gian diễn ra cuộc họp báo của FAM: “Cuộc họp báo đặc biệt của FAM diễn ra vào ngày mai - 17.10 tại Petaling Jaya. Thời gian bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Đến lúc này, những thứ được nói đều được giữ bí mật”.

FAM bất ngờ họp báo phiên đặc biệt ngày 17.10, Chính phủ Malaysia hứa không rút tài trợ- Ảnh 1.

FAM sẽ có buổi họp báo đặc biệt vào ngày 17.10

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, trang Metro cho rằng việc FAM tổ chức họp báo vào thời điểm hiện tại là rất cần thiết với bóng đá Malaysia. 

Trang Metro dự đoán: “Trong gần 1 tháng qua bóng đá Malaysia đang hoảng loạn. Nhiều cầu thủ sợ hãi, không dám đối mặt với truyền thông vì nhận án phạt từ FAM. Tuy nhiên, FAM là những người đứng đầu luôn im lặng, chỉ đưa ra những thông báo với nội dung ngắn ngủi. Chính vì thế, đã đến lúc họ hành động, cho biết mình đang làm gì. CĐV Malaysia cần được trả lời rõ ràng. Có thể quy trình kháng cáo, những án phạt của FIFA, AFC sẽ được FAM cung cấp”.

Chính phủ Malaysia vẫn chưa ý có định rút lại khoản ngân sách đã cấp cho FAM

Kể từ khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ uy tín của FAM lẫn bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia bóng đá nước này đã chỉ trích FAM vì đã không làm tốt trách nhiệm, dẫn đến những sai phạm. Dù vậy, chia sẻ chiều 16.10, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cho rằng Chính phủ không có ý định rút bất kỳ khoản tiền nào đã chuyển cho FAM.

FAM chính thức kháng cáo lên FIFA về 7 cầu thủ nhập tịch: Liệu có cơ sở?

"Nhiều người đã quên rằng đội tuyển Malaysia vẫn còn Faisal Halim, Arif Aiman và các cầu thủ nổi bật khác. Về mặt tài chính, miễn là còn có cầu thủ và đội bóng địa phương cần sự hỗ trợ, Chính phủ Malaysia sẽ cố gắng giúp đỡ FAM", bà Hannah Yeoh nhấn mạnh.

Bà Hannah Yeoh tiết lộ thêm: "Thực tế, nguồn vốn Chính phủ cung cấp cho FAM là 15 triệu Ringgit Malaysia/năm (hơn 93 tỉ đồng). Theo tôi, con số này không lớn so với hệ sinh thái và chi phí cần thiết cho bóng đá Malaysia. FAM cần nguồn vốn lớn hơn và họ phải tự tìm kiếm”.

Tin liên quan

HLV Kluivert viết tâm thư đau lòng vì bị Indonesia sa thải: 'Tôi vô cùng thất vọng...'

HLV Kluivert viết tâm thư đau lòng vì bị Indonesia sa thải: 'Tôi vô cùng thất vọng...'

HLV Patrick Kluivert đã có những chia sẻ sau khi bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải.

HLV Shin Tae-yong phủ nhận trở lại Indonesia giữa hỗn loạn, HLV Kluivert được đền bù 'khủng'

Sốc: HLV Kluivert và ê kíp Hà Lan bị sa thải, đội tuyển Indonesia vẫn đặt mục tiêu khủng

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FAM FIFA chính phủ Tài trợ AFC Nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận