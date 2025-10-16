Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Kluivert viết tâm thư đau lòng vì bị Indonesia sa thải: 'Tôi vô cùng thất vọng...'

Văn Trình
Văn Trình
16/10/2025 17:45 GMT+7

HLV Patrick Kluivert đã có những chia sẻ sau khi bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải.

Trên trang cá nhân, HLV Patrick Kluivert viết: “Tôi vô cùng thất vọng và xin lỗi vì sự thật rằng đội tuyển Indonesia đã không thể tham dự World Cup. Dù vậy, tôi sẽ luôn tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng”.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng gửi lời nhắn đặc biệt đến PSSI và CĐV Indonesia. “Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ, cầu thủ, nhân viên của tôi. Đồng thời, Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir đã giúp tôi rất nhiều vì chuyến hành trình không thể quên này. Cảm ơn các bạn - Indonesia”, HLV Patrick Kluivert bày tỏ.

HLV Kluivert viết tâm thư đau lòng vì bị Indonesia sa thải: 'Tôi vô cùng thất vọng...'- Ảnh 1.

HLV Patrick Kluivert thất vọng vì bị sa thải

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những chia sẻ trên của HLV Patrick Kluivert được đưa ra sau khi ông nhận quyết định sa thải từ PSSI trưa 16.10. Theo PSSI, đôi bên đã có cuộc họp và đồng thuận cho sự chia tay này. Tính từ thời điểm nhận chức (tháng 1.2025), HLV Patrick Kluivert chỉ có gần 10 tháng làm việc ở Indonesia. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp ông Patrick Kluivert bị sa thải. Trước đó, khi làm HLV ở CLB Adana Demirspor (Thổ Nhĩ Kỳ), HLV Patrick Kluivert cũng bị sa thải chỉ sau 6 tháng làm việc.

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir cho biết sự chia tay này được đưa ra khi PSSI đã tổ chức cuộc họp quan trọng, xem xét các động thái nội bộ. Ông Erick Thohir chia sẻ: “PSSI bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của tất cả các thành viên ban huấn luyện trong nhiệm kỳ của họ. Bước đi này được thực hiện như một phần của quá trình đánh giá toàn diện chương trình huấn luyện và phát triển bóng đá quốc gia”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia ủng hộ quyết định của PSSI 

Ngoài HLV Patrick Kluivert, PSSI cũng chấm dứt hợp đồng với tất cả các trợ lý của ông. Theo tiết lộ của trang Kompas, con số này lên đến 14 người. Trong đó, HLV đội U.23 Gerald Vanenburg, HLV đội U.20 Frank van Kempen và Giám đốc kỹ thuật Alexander Zwiers là những gương mặt đáng chú ý nhất.

Chia sẻ với CNN Indonesia, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Prasetyo Hadi đồng tình với quyết định của PSSI. Ông Prasetyo Hadi nói: “Về việc sa thải HLV đội tuyển quốc gia Indonesia, tất nhiên nguyên nhân chính là do chúng tôi không đủ điều kiện tham dự World Cup 2026. Tôi cho rằng đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Cá nhân tôi, Chính phủ rất hoan nghênh quyết định của PSSI”.

HLV Kluivert viết tâm thư đau lòng vì bị Indonesia sa thải: 'Tôi vô cùng thất vọng...'- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Prasetyo Hadi mong PSSI sớm tìm được HLV mới cho đội tuyển quốc gia

ẢNH: REUTERS

Ngoài chia sẻ trên, ông Prasetyo Hadi cũng yêu cầu PSSI gấp rút tìm HLV mới cho đội tuyển quốc gia: “Chúng ta phải tìm người thay thế càng sớm càng tốt, vì Indonesia không được bỏ cuộc. Đội tuyển Indonesia phải luôn giữ vững niềm tin và nỗ lực nâng cao chất lượng. Tôi hy vọng một ngày nào đó, giấc mơ của 287 triệu người dân Indonesia về việc được tranh tài tại World Cup sẽ thành hiện thực".

