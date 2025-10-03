Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỉ đồng, cấm xuất cảnh 2 giám đốc người nước ngoài

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/10/2025 10:53 GMT+7

Hải quan Khu công nghệ cao - Chi cục Hải quan Khu vực II - vừa phát thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc, người đại diện pháp luật 2 công ty do nợ thuế hàng chục tỉ đồng.

Thông tin từ Hải quan Khu công nghệ cao (Chi cục Hải quan Khu vực II) cho biết, cơ quan này vừa phát 2 thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 cá nhân là giám đốc, người đại diện pháp luật của 2 doanh nghiệp nợ thuế quá hạn.

Cụ thể, theo thông báo 1403 ngày 29.9, Công ty TNHH Neocase Inc Việt Nam (địa chỉ tại phường Thới An, TP.HCM) còn thiếu tiền thuế xuất nhập khẩu của 270 tờ khai đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (nay là Hải quan Khu công nghệ cao) hơn 29,824 tỉ đồng.

Hải quan Khu công nghệ cao thông báo trên trang thông tin điện tử của Chi cục Hải quan Khu vực II và Cục Hải quan: Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, Công ty TNHH Neocase Inc Việt Nam không nộp thuế, Hải quan Khu công nghệ cao sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Jeon Jeong Jae, sinh năm 1971, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng giám đốc Công ty TNHH Neocase Inc Việt Nam.

Doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỉ đồng, cấm xuất cảnh 2 giám đốc người nước ngoài- Ảnh 1.

Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu các doanh nghiệp không thực hiện việc nộp thuế, hải quan sẽ áp dụng biện phạm tạm hoãn xuất cảnh với những người đại diện pháp luật công ty

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Lý do tạm hoãn xuất cảnh: Doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Ông Jeon Jeong Jae là người đại diện pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trường hợp thứ 2 là với bà Inah Kosasih, sinh năm 1969, quốc tịch Indonesia, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn.

Theo thông báo của Hải quan Khu công nghệ cao - Chi cục Hải quan khu vực II vào ngày 30.9, đơn vị này đã ban hành thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gửi Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn (địa chỉ tại phường Cát Lái, TP.HCM).

Cụ thể, Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn còn thiếu tiền thuế nhập khẩu, số tiền chậm nộp thuế của 428 tờ khai hải quan đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (nay là Hải quan Khu công nghệ cao) là 23,894 tỉ đồng.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn không nộp thuế, Hải quan Khu công nghệ cao sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Inah Kosasih là Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật công ty này.

Trước đó, ngày 15.9.2025, Hải quan khu công nghệ cao cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn được thành lập và hoạt động từ năm 2009, với ngành nghề sản xuất đồ gỗ xây dựng, bao bì bằng gỗ, sản xuất các cấu kiện kim loại… Còn Công ty TNHH Neocase Inc Việt Nam được thành lập năm 2007, tình trạng đang hoạt động.


