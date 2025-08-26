Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Nợ thuế quá hạn, hải quan cảnh báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh 11 giám đốc

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/08/2025 13:00 GMT+7

Chi cục Hải quan khu vực II vừa có 11 thông báo đến 11 cá nhân là người đại diện pháp luật cho 11 doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn TP.HCM về việc sẽ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh.

Các thông báo sẽ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh được đánh số từ 36 - 46, cùng nội dung sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Cụ thể, cơ quan hải quan thông báo đến ông Phạm Hoàng Anh Tâm - đại diện pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Anh Thư (trụ sở công ty tại phường Bình Trưng, TP.HCM), nợ thuế tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP.HCM (nay là Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan - Chi cục Hải quan khu vực II). Số tiền nợ thuế quá hạn gần 116,19 triệu đồng (chưa bao gồm tiền phạt chậm nộp tính từ thời điểm phát sinh nợ thuế đến thời điểm người nộp thuế nộp tiền nợ thuế theo quy định).

Cùng nợ thuế quá hạn tại Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan, còn có các trường hợp sau:

Ông Đỗ Ngọc Điền - đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Xe buýt điện Xanh (địa chỉ cũ ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, nay là xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng). Nợ thuế quá hạn tại đơn vị hải quan trên hơn 1,185 tỉ đồng. 

Nợ thuế quá hạn, hải quan cảnh báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh 11 giám đốc- Ảnh 1.

Chi cục Hải quan khu vực II cho hay, quá 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu các doanh nghiệp không thực hiện việc nộp thuế, hải quan sẽ gửi thông báo yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh với những người đại diện pháp luật công ty

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Jelly (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM). Số tiền nợ quá hạn gần 870,8 triệu đồng.

Bà Nguyễn THị Hồng Hà - đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư xây dựng Kiến trúc mới (phường Bình Đông, TP.HCM). Số tiền thuế nợ quá hạn gần 79 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai - đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Thìn Hy (phường Bình Trị Đông, HCM). Số tiền nợ thuế quá hạn hơn 5,56 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đình Quang - đại diện pháp luật Công ty TNHH Bolivi (Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, TP.HCM). Số tiền thuế nợ quá hạn hơn 6,1 tỉ đồng.

Bà Đào Ngọc Lâm - đại diện pháp luật Công ty CP Thương mại Hoa Đào (phường Bến Thành, TP.HCM). Số tiền nợ thuế quá hạn hơn 79 triệu đồng.

Ông Trần Sang Long - đại diện pháp luật Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Vận tải và Dịch vụ Nam Thăng (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Số tiền nợ thuế quá hạn hơn 450 triệu đồng.

Ông Phạm Thanh Tuấn - đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Long đại Phát (phường Bình Quới, TP.HCM). Số tiền nợ thuế quá hạn hơn 762 triệu đồng.

Ông Phan Anh Tuấn - đại diện pháp luật Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Anh Vũ (phường Bình Quới, TP.HCM). Số tiền nợ thuế quá hạn gần 1,462 tỉ đồng.

Ông Đào Quang Dũng - đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Kỹ thuật điện Toàn Thịnh Phát (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Số tiền nợ thuế quá hạn hơn 1,686 tỉ đồng.

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, sau các thông báo trên, trong thời gian 30 ngày, công ty không thực hiện việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Chi cục Hải quan khu vực II sẽ gửi thông báo tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân trên theo luật định.

