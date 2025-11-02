Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xử phạt hàng loạt nhà thuốc ở TP.HCM, vì sao?

Duy Tính
Duy Tính
02/11/2025 15:29 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM xử phạt nhiều nhà thuốc, cá nhân vi phạm quy định dược và khám chữa bệnh, đồng thời tước chứng chỉ hành nghề.

Tuần qua, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh và dược phẩm. Nhiều cá nhân bị tước chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động cơ sở có thời hạn.

Trong lĩnh vực dược phẩm, Công ty TNHH Corex Biopharm (43 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa) bị xử phạt 70 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của dược sĩ phụ trách chuyên môn trong 4,5 tháng, do thay đổi vị trí kho bảo quản hoặc bổ sung kho mới tại cùng địa điểm kinh doanh mà không báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Nhà thuốc 5D Ký Hòa (11 Ký Hòa, phường Chợ Lớn) bị xử phạt 51 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 7,5 tháng và buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề. Cơ sở này vi phạm nhiều lỗi: chưa hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong 3 năm; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; không sử dụng sổ hoặc phần mềm quản lý nhập - xuất thuốc; bán lẻ vắc xin uốn ván hấp phụ; không niêm yết giá rõ ràng và không cách ly thuốc theo quy định.

Xử phạt hàng loạt nhà thuốc ở TP.HCM, vì sao?- Ảnh 1.

Một số nhà thuốc bị xử phạt vì bán thuốc kê đơn nhưng không có đơn thuốc

ẢNH: DUY TÍNH

Nhà thuốc Ngọc Diệp 6 (xã Nhà Bè) và nhà thuốc Ngân Hà 12 (phường Phú Mỹ) mỗi nơi bị phạt 25 triệu đồng vì mua bán thuốc, dược liệu khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Nhà thuốc Thanh Trí (xã Nhà Bè) và nhà thuốc Phước Trí (phường Phước Long) bị phạt 17,5 triệu đồng mỗi cơ sở do bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc. Một số nhà thuốc khác cũng bị xử phạt vì vắng mặt dược sĩ phụ trách chuyên môn trong giờ hoạt động mà không có ủy quyền.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, Sở Y tế TP.HCM xử phạt ông T.T.Đ (cơ sở tại 207 và 207/1A Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) 25 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng vì sử dụng thuốc chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành. 

Cũng tại địa chỉ này, ông H.V.Đ. bị phạt 2 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng do không ghi chép đầy đủ sổ khám chữa bệnh, còn ông H.X.T. bị phạt 4 triệu đồng vì hành nghề không đúng thời gian đăng ký.

