FIFA công bố giải thưởng mới trước lễ bốc thăm World Cup 2026, Messi trở thành diễn giả

Giang Lao
Giang Lao
06/11/2025 09:35 GMT+7

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino vừa công bố một giải thưởng mới sẽ lần đầu tiên được trao ở lễ bốc thăm World Cup 2026 ngày 5.12 tới, tại sự kiện có sự góp mặt đầy bất ngờ của danh thủ Messi.

Messi trở thành diễn giả sự kiện quan trọng

Messi cùng với Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump, tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Miami ngày 6.11 (giờ Việt Nam), nơi họ cũng là diễn giả của sự kiện.

FIFA công bố giải thưởng mới trước lễ bốc thăm World Cup 2026, Messi trở thành diễn giả- Ảnh 1.

Messi (giữa) trở thành diễn giả tại sự kiện quan trọng Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Miami

Ảnh: Reuters

Tại đây, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino công bố, cơ quan bóng thế giới đã tạo ra một giải thưởng thường niên mới mang tên "Giải thưởng Hòa bình FIFA", sẽ được trao lần đầu tiên trong lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 tại Trung tâm Kennedy ở Washington D.C (Mỹ).

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 được FIFA ấn định diễn ra vào lúc 23 giờ (giờ Việt Nam) ngày 5.12 tới.

"Bóng đá đại diện cho hòa bình, và thay mặt cho toàn thể cộng đồng bóng đá toàn cầu, Giải thưởng Hòa bình FIFA - Bóng đá Đoàn kết Thế giới sẽ ghi nhận những nỗ lực to lớn của những cá nhân đoàn kết mọi người, mang lại hy vọng cho các thế hệ tương lai", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu trong một tuyên bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ngày 6.11.

Theo AFP, người nhận giải thưởng đầu tiên này chưa được tiết lộ, nhưng ngay lập tức đã có suy đoán rằng nó có thể sẽ thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump, người dự kiến sẽ có mặt tại buổi bốc thăm World Cup 2026 ngày 5.12 tới.

FIFA công bố giải thưởng mới trước lễ bốc thăm World Cup 2026, Messi trở thành diễn giả- Ảnh 2.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino công bố một giải thưởng mới sẽ được trao tại lễ bốc thăm World Cup 2026

Ảnh: Reuters

World Cup 2026 sẽ do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, diễn ra từ ngày 11.6 đến ngày 19.7.2026.

Đã xác định bao nhiêu đội dự World Cup 2026?

Tính đến ngày 15.10, đã có tổng cộng 28/48 đội giành quyền lọt vào vòng chung kết World Cup 2026, bao gồm 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, và 25 đội vượt qua vòng loại.

Trong đó, khu vực châu Á (8 đội) là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc và Qatar cùng Ả Rập Xê Út là 2 đội mới nhất sau vòng loại thứ tư; 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand; và 9 đội từ khu vực châu Phi là Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc, Senegal, Nam Phi và Tunisia. 

Trong khi đó, đội tuyển Anh đã trở thành đội đầu tiên ở khu vực châu Âu giành vé đến vòng chung kết.

Trong lịch đấu sắp tới, sẽ xác định thêm 3 suất ở khu vực CONCACAF và 15 suất ở khu vực châu Âu (bao gồm 11 suất chính ở các bảng đấu còn lại và 4 suất đấu play-off), cùng 2 suất ở vòng play-off liên lục địa diễn ra trong tháng 3.2026.

World Cup 2026 lần đầu tiên tăng lên 48 đội, cũng đã chứng kiến có đến 3 đội lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt ở vòng chung kết, đó là đội Jordan và Uzbekistan (châu Á) và Cape Verde (châu Phi) tính đến ngày 15.10.

Sau đợt FIFA Days tháng 11 sắp tới đây sẽ xác định đến 90% số đội dự vòng chung kết, chỉ còn lại các suất đấu play-off khu vực châu Âu và liên lục địa, FIFA cũng sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 vào ngày 5.12.

Trong đó, đã cố định 3 đội đồng chủ nhà gồm đội Mỹ nằm ở bảng D với mã số D1. Đội Mexico sẽ thi đấu trận khai mạc trên sân Azteca ở Mexico City, được cố định nằm ở bảng A và mã số A1. Đội đồng chủ nhà còn lại là Canada nằm ở bảng B và mã số B1.

Với 48 đội góp mặt ở World Cup 2026, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia các đội vào 12 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội. Các đội sẽ được chia cặp đấu loại trực tiếp vào vòng 16 đội, tiếp đó là tứ kết, bán kết và chung kết.

Trận khai mạc World Cup 2026 được ấn định tổ chức tại sân Azteca của Mexico City, và trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.

