Làn sóng đòi FAM bỏ kiện lên CAS tăng mạnh: Bóng đá Malaysia nên học cách chấp nhận!

Liệu CAS có phải là câu trả lời cho bóng đá Malaysia?

Theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bám víu hy vọng mong manh còn lại ở CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao), ranh giới pháp lý cuối cùng, nhưng là nơi không xem xét sự thật của vụ án, mà là quy trình, điều FIFA đã tuân thủ các quy tắc của riêng họ. Rất khó cho thấy FIFA đã thiếu sót, CAS có thể là nơi sẽ chôn vùi mọi hy vọng của FAM.

Bất kể ông Tunku Ismail (giữa) hứa hẹn chi tiền để FAM theo kiện ra CAS, nhưng báo chí và dư luận ở Malaysia khuyên cơ quan bóng đá nước này nên bỏ cuộc mới là khôn ngoan Ảnh: Ngọc Linh

"Ủy ban kháng cáo của FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM với hy vọng lật ngược phán quyết của họ trong vụ bê bối tư cách liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Phán quyết này, mặc dù cũng đã được nhiều người dự đoán sẽ xảy ra, giờ đây đặt ra một câu hỏi quan trọng - điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?", nhà báo T.Avineshwaran bày tỏ.

"Trọng tâm của vấn đề là, thách thức của FAM giờ đây chuyển từ việc bào chữa sang kiểm soát thiệt hại. Bước tiếp theo là tại CAS - ranh giới pháp lý cuối cùng của bóng đá. Nhưng CAS không xem xét sự thật của vụ án, mà là quy trình.

FIFA có tuân thủ các quy tắc của riêng họ không? FAM có được xét xử công bằng không? Các mốc thời gian thủ tục có được tôn trọng không? Nếu phát hiện ra những sai sót về thủ tục, FAM có thể còn một tia hy vọng mong manh. Nhưng nếu CAS xác nhận Ủy ban kỷ luật của FIFA đã hành động đúng, thì án phạt sẽ được giữ nguyên, thậm chí còn có án phạt bổ sung nặng nề hơn, cấm vận toàn bộ bóng đá Malaysia", nhà báo T.Avineshwaran nhấn mạnh.

Tổng thư ký AFC: FAM đối mặt 2 vụ kiện, nguy cơ án phạt tăng nặng

"Quyết định có động cơ của FIFA rất rõ ràng - cả FAM và các cơ quan chính phủ đều có thể xác minh tính xác thực của hồ sơ cầu thủ nhưng đã không làm vậy. FIFA đã có được hồ sơ thật, một điểm làm suy yếu lời biện hộ về "thiện chí" của FAM. FIFA đã buộc tội vụ việc theo Điều 22 (làm giả) - một hành vi phạm tội nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến tính chính trực của thể thao.

Hậu quả có thể còn kéo dài hơn nữa. Sau khi quá trình của FIFA kết thúc, Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ đánh giá xem Malaysia có vi phạm quy định của giải đấu hay không. Quy định về án phạt hai lần ngăn chặn việc phạt trùng lặp, nhưng việc bị tước quyền thi đấu, trừ điểm, hoặc thậm chí là truất quyền thi đấu vẫn có thể xảy ra - tùy thuộc vào kết quả của CAS", nhà báo T.Avineshwaran cho biết thêm.

FAM không kiện lên CAS mới là khôn ngoan

Trong khi đó, theo báo Malaysia, Berita Harian, việc FAM đưa vụ việc lên CAS có thể phản tác dụng đối với bóng đá Malaysia. Nếu FAM kháng cáo lên CAS không thành công, đội tuyển Malaysia có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn án phạt hiện nay, bao gồm bị cấm dự các kỳ Asian Cup tiếp theo và cả vòng loại World Cup. Thậm chí, cả nền bóng đá Malaysia cũng đối mặt với lệnh cấm vận, khiến mọi giải đấu trong nước bị đình chỉ thi đấu. Qua đó, sẽ dẫn đến thiệt hại vô cùng lớn.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. FAM được khuyên nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận Ảnh: Ngọc Linh

Vì vậy, dư luận bóng đá Malaysia hiện nay can ngăn FAM nên hết sức thận trọng, và xem xét thật kỹ các yếu tố khi đưa sự việc ra CAS, liệu có khả thi hay không, nếu một lần nữa thất bại, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm lên toàn bộ nền bóng đá nước này? Nhiều người cho rằng, việc bỏ cuộc mới là khôn ngoan, chấp nhận án phạt hiện nay và dồn nỗ lực cải tổ lại nền bóng đá Malaysia từ gốc rễ.

Nhà quan sát bóng đá Malaysia, ông Christopher Raj, cũng kêu gọi FAM nên chấm dứt sự việc kiện cáo FIFA ra CAS, vì không có bất cứ lý do và chứng cứ nào khả dĩ để lật ngược bản án.

Cựu Tổng thư ký FAM, ông Seri Azzuddin Ahmad cũng khuyên tổ chức này nên chấp nhận án phạt của FIFA và không kháng cáo lên CAS. Đó mới là hành động biết sửa sai, án phạt hiện nay cũng không quá nặng nề (FAM bị phạt tiền, và 7 cầu thủ cũng bị phạt tiền và treo giò 12 tháng).

"Việc kháng cáo lên CAS sẽ rất tốn kém. Hơn nữa, CAS cũng có thể áp dụng một án phạt nặng hơn sau khi kháng cáo. Hiện tại, ở cấp độ liên đoàn, chúng tôi vẫn ổn. Các hoạt động bóng đá vẫn có thể tiếp tục, và các giải đấu vẫn đang diễn ra.

Nếu họ thất bại ở CAS và hình phạt tăng lên, không loại trừ bị cấm vận, vì vậy, hãy tưởng tượng những tác động của nó với bóng đá Malaysia ra sao. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng hành động theo cảm tính", ông Seri Azzuddin Ahmad cho biết.