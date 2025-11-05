Lòng tham khiến sao nhập tịch lậu Malaysia trả giá: CLB ‘xử thẳng tay’, không đợi CAS

Theo nhà báo Pipe Sierra, ban lãnh đạo CLB America De Cali rất tức giận với những gì mà Rodrigo Holgado đã làm trong thời gian qua. Hiện ban lãnh đạo đội America De Cali đã có cuộc gặp với các luật sư, sẵn sàng mọi thủ tục để chấm dứt hợp đồng với Rodrigo Holgado.

Nhà báo Pipe Sierra chia sẻ: “Tin dữ từ CLB America De Cali cho Rodrigo Holgado. Các luật sư cũng đã xác nhận họ đang tiến hành thủ tục thanh lý Rodrigo Holgado (28 tuổi) ngay lập tức. Quyết định này được ban lãnh đạo CLB America De Cali đưa ra ngay khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố kết quả kháng cáo cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM)”.

Nhà báo Pipe Sierra bình luận thêm: “Như tiết lộ của truyền thông Malaysia, FAM đang chuẩn bị hồ sơ cho giai đoạn tiếp theo là gửi đơn đến Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Tuy nhiên, động thái này của CLB nước Mỹ cho thấy họ không muốn đợi thêm bất kỳ điều gì nữa”.

Rodrigo Holgado nằm trong số 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận án phạt, sắp bị CLB America De Cali thanh lý hợp đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tờ Colombia đánh giá: “Đây quả thật là tin khủng khiếp với cá nhân Rodrigo Holgado. Chàng tiền đạo này sẽ không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá. Giờ đây, hành động của ban lãnh đạo CLB America De Cali tiếp tục khiến tương lai của anh trở nên tối mịt, không thể thi đấu cho đội bóng vùng Valle del Cauca được nữa. Lòng tham về những lợi ích trước mắt, ngắn hạn đã khiến Rodrigo Holgado trả giá đắt”.

Rodrigo Holgado là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia phải nhận án phạt từ FIFA ngày 26.19. 6 cầu thủ còn lại gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Theo FIFA, nhóm cầu thủ này đã bị làm giả hồ sơ, nhằm đủ điều kiện nhập tịch, khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia. Hiện họ cũng không được tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng và nộp phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

Cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia chỉ đá 17 phút trận gặp đội tuyển Việt Nam, bị treo giò 12 tháng

Trong số 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia, Imanol Machuca có thể coi là trường hợp đáng buồn nhất. Cầu thủ này thậm chí chỉ vào sân ở 17 phút cuối trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam và sau đó đang phải chấp hành án phạt cấm thi đấu 12 tháng của FIFA. Mùa giải 2025, Imanol Machuca đã có tổng cộng 23 lần ra sân cho Velez Sarsfield trên mọi đấu trường. Vì thế, việc bị treo giò 1 năm khiến sự nghiệp Imanol Machuca gần như sụp đổ khi đang ở giai đoạn có phong độ cao nhất.

Kể từ khi nhập tịch Imanol Machuca chỉ có 17 phút thi đấu cho Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Trang Seasia Goal bình luận: “17 phút đã thay đổi tất cả đối với Imanol Machuca. Chỉ một trận đấu, 17 phút vào sân thay người, và thế là đủ để anh trả giá đắt. Machuca có lẽ là người kém may mắn nhất nhưng nó sẽ không oan vì những thứ anh đã làm. 17 phút đó sẽ mãi mãi ở trong ký ức của Imanol Machuca. Liệu đó là niềm tự hào, sự hối tiếc hay nỗi đau… chỉ có anh mới biết”.