Sếp lớn AFC: FAM đối mặt thêm 2 vụ kiện, FIFA sẽ bổ sung án phạt rất nặng cho Malaysia

Ủy ban Tư cách và Điều kiện cầu thủ của FIFA giờ mới chính thức vào cuộc, xem xét xử phạt nặng Malaysia

Ngày 3.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố kết quả kháng cáo cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Theo đó, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã xem xét kỹ lưỡng và bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Án phạt đã được công bố ngày 26.9 vẫn được giữ nguyên và FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch phải nhận hậu quả về việc sai trái mà mình đã gây ra.

Dù vậy, theo ông Datuk Seri Windsor Paul John, ngoài vụ việc này, hiện Tòa án FIFA vẫn đang làm việc hết công suất, giải quyết thêm vụ kiện thứ 2, liên quan nhiều hơn đến vấn đề tư cách đại diện cho Malaysia của các cầu thủ.

Ông Datuk Seri Windsor Paul John chia sẻ: “Tất cả chúng ta cần biết rằng FAM thực sự đang phải đối mặt với hai vụ kiện, liên quan đến FIFA vì tội làm giả tài liệu. Hội đồng Tòa án FIFA đang tiến hành các cuộc điều tra sâu hơn và FAM hoàn toàn có thể nhận thêm án phạt thứ 2 từ FIFA, nặng nề hơn cả những gì vừa được công bố”.

Ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết bóng đá Malaysia sắp phải đối mặt thêm với án phạt từ FIFA Ảnh: Chụp màn hình

Trang Metro giải thích: “Tòa án FIFA là một tòa án nội bộ của FIFA, có chức năng xem xét các vụ việc liên quan đến luật lệ và hành vi trong bóng đá. Tòa án có ba ban chính, gồm Ủy ban Kỷ luật, Ủy ban Kháng cáo, Ủy ban Tư cách và Điều kiện cầu thủ. Trong vụ kiện của FAM, Ủy ban Kỷ luật và Ủy ban Kháng cáo đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Hai ban này đã đưa ra án phạt và trả lời kết quả kháng cáo cho FAM. Vì vậy, hiện Ủy ban Tư cách và Điều kiện thủ mới vào cuộc, sẽ đánh giá lại hồ sơ đăng ký của 7 cầu thủ liên quan và đưa ra mức độ xử phạt cần thiết, răn đe các trường hợp tương tự trong tương lai”.

Malaysia lập tổ công tác đặc biệt điều tra bê bối nhập tịch của FAM

Sau khi Ủy ban Tư cách và Điều kiện cầu thủ xem xét, sẽ có 3 trường hợp xảy ra với FAM và 7 cầu thủ. Thứ nhất, nặng nề nhất là các cầu thủ có thể bị treo giò vĩnh viễn. Thứ 2, hình phạt mà FIFA đã chốt sẽ được giảm hoặc tăng lên. Thứ 3, mức phạt sẽ được giữ nguyên nếu Tòa án FIFA tin rằng không có yếu tố gian lận trong việc đăng ký của các cầu thủ liên quan. Dự kiến, quá trình này sẽ mất nhiều thời gian vì mỗi giai đoạn cần phải trải qua một quá trình xem xét chi tiết, bao gồm cả việc FAM có đưa vấn đề ra Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) hay không.

“FAM và 7 cầu thủ liên quan cần phải trải qua nhiều quá trình hơn nữa. Quyết định kháng cáo, những án phạt mà chúng ta vừa chứng kiến không phải là kết thúc", Datuk Seri Windsor Paul John nhấn mạnh.

Những nỗ lực kháng cáo của FAM đã thất bại khi FIFA vẫn giữ nguyên án phạt ẢNH: NGỌC LINH

Hy vọng của FAM về việc thay đổi quyết định đình chỉ do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra đã tan thành mây khói khi quá trình kháng cáo thất bại. Thông qua quyết định do Ủy ban Kháng cáo FIFA đưa ra, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã giữ nguyên quyết định ban đầu. FAM đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) cho FIFA vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc". Các cầu thủ - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel - mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và vẫn chịu án treo giò 12 tháng.