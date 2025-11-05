Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Sao FAM khó chấp nhận sự thật thế, chỉ việc nuốt thất bại là xong'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
05/11/2025 09:22 GMT+7

Đó là cảm thán của cựu danh thủ James Wong - huyền thoại bóng đá Malaysia - khi chứng kiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn muốn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về án phạt của FIFA.

Không có đường tắt trong bóng đá

Phát biểu với tờ The Star (Malaysia), cựu danh thủ James Wong thẳng thắn kêu gọi FAM không nên tiếp tục kháng cáo lên CAS trong vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA xử phạt vì làm giả hồ sơ. Ông cho rằng, việc đưa vụ việc ra tòa quốc tế không phải là bước đi khôn ngoan, nhất là khi khả năng thắng kiện gần như bằng không.

"Việc đó sẽ tốn tiền, và tiền của ai? Chúng ta đang cố chứng minh điều gì? Đôi khi chúng ta phải biết chấp nhận thực tế, dù đắng chát", cựu danh thủ nói.

'Sao FAM khó chấp nhận sự thật thế, chỉ việc nuốt thất bại là xong'- Ảnh 1.

Cựu danh thủ James Wong cũng từng lên tiếng rằng đội hình của Malaysia thời điểm cách đây ít tháng nhìn như một đội bóng châu Âu

ẢNH: NGỌC LINH

James Wong nhấn mạnh, đây là thời điểm FAM cần đối diện với sai lầm, coi đây là bài học đắt giá để tái thiết bóng đá Malaysia.

"Nếu thật sự yêu bóng đá, chúng ta phải xây dựng lại bằng sự trung thực và rút kinh nghiệm từ sai lầm. Trong bóng đá, không có con đường tắt", ông chia sẻ.

Thêm một tiếng nói kêu gọi FAM nhận trách nhiệm

Cùng quan điểm với James Wong, cựu tiền đạo Safee Sali – vua phá lưới AFF Suzuki Cup 2010 và biểu tượng một thời của bóng đá Malaysia – cũng lên tiếng kêu gọi FAM và giới bóng đá nước này phải dũng cảm nhận trách nhiệm thay vì tìm cách thoái thác.

Safee cho rằng phán quyết của Ủy ban Kháng cáo FIFA là hồi chuông cảnh tỉnh cần thiết sau nhiều năm bóng đá Malaysia tồn tại những bất cập trong quản trị.

Malaysia lập tổ công tác đặc biệt điều tra bê bối nhập tịch của FAM

"Đây là điều khó chấp nhận với người hâm mộ và những người làm bóng đá. FIFA đã nói rất rõ và chúng ta phải chấp nhận. Sai là sai. Chúng ta phải cải thiện và tập trung cho trận đấu tiếp theo", Safee nói.

'Sao FAM khó chấp nhận sự thật thế, chỉ việc nuốt thất bại là xong'- Ảnh 2.

Safee Sali kêu gọi FAM nên nhận trách nhiệm

ẢNH: FBNV

Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ đội tuyển quốc gia bất chấp hình ảnh bóng đá Malaysia đang bị tổn hại nghiêm trọng.

Giới chuyên môn cho rằng, phản ứng của FAM sau phán quyết của FIFA thể hiện sự thiếu sẵn sàng trong việc chấp nhận sai lầm - điều vốn là bước đầu tiên để cải tổ. Việc tiếp tục kháng cáo lên CAS chỉ khiến FAM mất thêm thời gian, tiền bạc và niềm tin của công chúng.

Lời nhắn của James Wong và Safee Sali không chỉ là lời khuyên, mà còn là lời cảnh tỉnh: bóng đá Malaysia chỉ có thể phục hồi nếu những người đứng đầu biết nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm và xây dựng lại từ niềm tin và sự trung thực.

"Đã đến lúc FAM thôi đổ lỗi, thôi né tránh. Sai thì phải sửa. Và muốn đi xa, hãy bắt đầu lại bằng việc chấp nhận sự thật", một cựu HLV Malaysia bình luận trên tờ The Star.

FAM kháng cáo lên CAS để làm gì?

FAM kháng cáo lên CAS để làm gì?

Khi mọi bằng chứng đều chống lại Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), việc cơ quan này nỗ lực gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) có lẽ chỉ mang ý nghĩa cứu vãn danh dự.

Bộ trưởng Malaysia yêu cầu FAM chịu trách nhiệm, ủng hộ điều tra độc lập bê bối nhập tịch

Cơ quan Liêm chính Malaysia điều tra nóng bê bối nhập tịch, FAM chịu cảnh ‘trên đe dưới búa’

Xem thêm bình luận