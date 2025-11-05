Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Tại sao AFC chưa thể xử thua đội tuyển Malaysia: Tất cả chờ vào FAM và... CAS

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
05/11/2025 11:45 GMT+7

Người đứng đầu Ban Tổng thư ký của Liên đoàn Bóng đá (AFC) cho biết, AFC chưa thể sớm đưa ra các động thái liên quan đến bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.

AFC sẽ theo dõi sát diễn tiến vụ việc

Sau khi FIFA chính thức bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt liên quan đến bê bối nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), dư luận khu vực đang chờ đợi bước đi tiếp theo từ AFC. 

Tuy nhiên, trong chia sẻ mới nhất với truyền thông, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết AFC hiện chưa thể đưa ra án phạt hay quyết định nào liên quan đến vụ việc này. 

Tại sao AFC chưa thể xử thua đội tuyển Malaysia: Tất cả chờ vào FAM và... CAS - Ảnh 1.

Vụ nhập tịch lậu của bóng đá Malaysia đang chưa có tiến triển mới từ phía AFC

Ảnh: Ngọc Linh

“Hiện tại, AFC không thể can thiệp vào vụ FIFA bác đơn kháng cáo của FAM. Mọi hành động tiếp theo chỉ có thể được thực hiện sau khi FAM đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), và quá trình này có thể kéo dài vài tháng”, ông Windsor nói. 

Theo người đứng đầu bộ phận điều hành của AFC, chỉ riêng việc hoàn tất hồ sơ nộp lên CAS cũng mất hơn một tháng, trong khi toàn bộ quy trình xét xử có thể kéo dài đáng kể. 

Do đó, AFC khẳng định sẽ theo dõi sát diễn biến, nhưng không thể can thiệp hay bình luận thêm cho đến khi CAS chính thức thụ lý và đưa ra phán quyết cuối cùng. Dù vậy, AFC vẫn đặt ra mốc thời gian chờ đợi. 

Nếu đến ngày 31.3.2026, FAM vẫn chưa hoàn tất quy trình pháp lý hoặc chưa có kết quả từ CAS, AFC sẽ tiến hành các bước tiếp theo — bởi đây là thời điểm liên đoàn dự kiến tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027. Như vậy, ít nhất trong ngắn hạn, Malaysia vẫn chưa bị xử thua đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Nepal, hay chịu thêm bất kỳ án phạt bổ sung nào từ AFC, dù FIFA đã đưa ra phán quyết rõ ràng.

Tin liên quan

'Sao FAM khó chấp nhận sự thật thế, chỉ việc nuốt thất bại là xong'

'Sao FAM khó chấp nhận sự thật thế, chỉ việc nuốt thất bại là xong'

Đó là cảm thán của cựu danh thủ James Wong - huyền thoại bóng đá Malaysia - khi chứng kiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn muốn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về án phạt của FIFA.

Luật sư Malaysia chỉ rõ lý do FAM cực khó giành chiến thắng ở CAS, FIFA lợi thế

FAM kháng cáo lên CAS để làm gì?

Khám phá thêm chủ đề

AFC Toà án Trọng tài Thể thao FAM Nepal Liên đoàn Bóng đá Malaysia Việt Nam CAS FIFA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận