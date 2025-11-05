Tại sao AFC chưa thể xử thua đội tuyển Malaysia: Tất cả chờ vào FAM và... CAS

AFC sẽ theo dõi sát diễn tiến vụ việc

Sau khi FIFA chính thức bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt liên quan đến bê bối nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), dư luận khu vực đang chờ đợi bước đi tiếp theo từ AFC.

Tuy nhiên, trong chia sẻ mới nhất với truyền thông, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết AFC hiện chưa thể đưa ra án phạt hay quyết định nào liên quan đến vụ việc này.

Vụ nhập tịch lậu của bóng đá Malaysia đang chưa có tiến triển mới từ phía AFC Ảnh: Ngọc Linh

“Hiện tại, AFC không thể can thiệp vào vụ FIFA bác đơn kháng cáo của FAM. Mọi hành động tiếp theo chỉ có thể được thực hiện sau khi FAM đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), và quá trình này có thể kéo dài vài tháng”, ông Windsor nói.

Theo người đứng đầu bộ phận điều hành của AFC, chỉ riêng việc hoàn tất hồ sơ nộp lên CAS cũng mất hơn một tháng, trong khi toàn bộ quy trình xét xử có thể kéo dài đáng kể.

Do đó, AFC khẳng định sẽ theo dõi sát diễn biến, nhưng không thể can thiệp hay bình luận thêm cho đến khi CAS chính thức thụ lý và đưa ra phán quyết cuối cùng. Dù vậy, AFC vẫn đặt ra mốc thời gian chờ đợi.

Nếu đến ngày 31.3.2026, FAM vẫn chưa hoàn tất quy trình pháp lý hoặc chưa có kết quả từ CAS, AFC sẽ tiến hành các bước tiếp theo — bởi đây là thời điểm liên đoàn dự kiến tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027. Như vậy, ít nhất trong ngắn hạn, Malaysia vẫn chưa bị xử thua đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Nepal, hay chịu thêm bất kỳ án phạt bổ sung nào từ AFC, dù FIFA đã đưa ra phán quyết rõ ràng.

