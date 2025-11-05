Báo Malaysia mất niềm tin: 'Mây đen bao phủ' sau hành động cứng rắn của FIFA

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ mất ngôi đầu

Trang New Straits Times trong bài viết của tác giả Faizal Salim, mô tả tâm trạng bao trùm bóng đá nước này ở thời điểm hiện tại là "u ám", sau khi Ủy ban Kháng cáo FIFA quyết định giữ nguyên toàn bộ án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch. Phán quyết của FIFA khiến chiến dịch Asian Cup của Malaysia đứng trước rủi ro nghiêm trọng. "Đội tuyển Malaysia đang đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu bảng F ở vòng loại cuối Asian Cup, sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của FAM", New Straits Times nhận định.

Theo phán quyết được công bố, FIFA kết luận FAM đã vi phạm Điều 22 trong Bộ quy tắc kỷ luật, liên quan đến việc "sử dụng giấy tờ giả hoặc bị chỉnh sửa" trong các thủ tục đăng ký tư cách thi đấu của cầu thủ. Cụ thể, 7 cầu thủ nhập tịch được cho là đã sử dụng hồ sơ khai thông tin ông bà có nguồn gốc Malaysia để hợp thức hóa điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy nguồn gốc thật của người thân 7 cầu thủ nhập tịch lại đến từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Trang báo của Malaysia viết: "Hiện Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận thắng. Theo thể thức, chỉ đội nhất bảng mới giành vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Nhưng lúc này, sau khi FAM đã dùng hết quyền kháng cáo với FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dự kiến sẽ xem xét khả năng tước kết quả các trận thắng của Malaysia trước Việt Nam và Nepal. Chiến thắng 2-0 trước Nepal (tháng 3) và 4-0 trước Việt Nam (tháng 6) của đội tuyển Malaysia có thể bị hủy bỏ và thay thế bằng kết quả thua 0-3 theo luật".

Đội tuyển Malaysia thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6, khi sử dụng cả 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" ẢNH: NGỌC LINH

Mới đây, Tổng thư ký AFC - ông Datuk Windsor Paul John cho biết AFC sẽ chỉ vào cuộc sau khi FAM "đi hết quy trình pháp lý cuối cùng". Nếu phán quyết cuối cùng không thay đổi, AFC sẽ đưa ra kết luận liên quan đến kết quả thi đấu của Malaysia ở trận gặp Nepal và Việt Nam.

FAM được cho là đã sai rành rành, nhưng vẫn chưa thừa nhận. Thay vào đó, bóng đá Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng. Lãnh đạo FAM tuyên bố sẽ yêu cầu FIFA cung cấp bản quyết định chi tiết bằng văn bản, trước khi nộp đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Cách phản ứng này khiến dư luận bóng đá Malaysia xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng việc tiếp tục kháng cáo chỉ là "cố đấm ăn xôi", trong khi các bằng chứng là rất rõ ràng và đã được FIFA xác nhận. Tuy vậy, FAM vẫn bày tỏ quyết tâm "bảo vệ quyền lợi của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế", khiến câu chuyện chắc chắn sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.