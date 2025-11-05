Cựu Tổng thư ký FAM: ‘Bóng đá Malaysia sẽ bị đình chỉ toàn diện nếu thua ở CAS'

Không chỉ FAM bị đình chỉ, bóng đá Malaysia cũng sẽ tê liệt nếu thua ở CAS

Theo ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad, việc FAM đưa vụ án ra Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) sẽ chỉ kéo dài cuộc khủng hoảng hiện tại. Đồng thời, đây cũng sẽ là một trong những yếu tố, mở ra khả năng FAM bị những cơ quan quyền lực thể thao thế giới đình chỉ hoạt động.

Ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad đánh giá: “Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM, nên theo quy trình, FAM chỉ còn một bước nữa là đưa vụ việc ra CAS. Việc FAM có muốn thụ lý hay không là tùy thuộc vào họ, nhưng theo tôi, đó không phải là cách tốt nhất”.

Ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad nhấn mạnh: "Đánh giá trên của tôi ngụ ý rằng bước đi tiếp theo của FAM sẽ rất quan trọng, phải tính toán rất kỹ. Các luật sư, quan chức FAM cần suy nghĩ thận trọng. Nếu tiếp tục thất bại ở CAS, hoạt động của tổ chức đứng đầu bóng đá Malaysia sẽ bị đình chỉ”.

Ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad cho rằng bóng đá Malaysia sẽ chịu tổn thất nặng nề nếu tiếp tục thua ở CAS ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chưa dừng lại ở đó, cựu Tổng thư ký FAM nhận định, những bước đi tiếp theo của FAM sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hệ sinh thái của bóng đá Malaysia. Đồng thời, nhiều cơ quan, tổ chức lẫn các cầu thủ cũng có thể bị liên lụy.

Tổng thư ký AFC: FAM đối mặt 2 vụ kiện, nguy cơ án phạt tăng nặng

“Khi bị đình chỉ hoạt động, không chỉ riêng FAM bị ảnh hưởng, mọi hoạt động bóng đá, bao gồm cả giải VĐQG Malaysia sẽ ngay lập tức bị dừng lại. Đó là điều tôi không muốn thấy nhất. Hiện tại, chúng ta vẫn có thể tiếp tục các hoạt động giải đấu và quốc nội, nhưng nếu FAM bị đình chỉ, mọi thứ sẽ bị tê liệt”, ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad bày tỏ.

FAM như quả bóng bị xì hơi, đừng đá nó nữa

Ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad kêu gọi: “Cách tốt nhất là FAM khiêm tốn thừa nhận rằng đã có sai lầm. Không cần phải dùng từ gian lận, chúng ta chỉ cần chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã có lỗi. Nếu tình hình tiếp tục, tôi lo ngại nó sẽ gây ra nhiều nghi vấn hơn và có thể liên lụy đến các cơ quan chính phủ như đăng ký và nhập cư. FIFA đã đưa ra bằng chứng xác đáng, nên chúng ta không cần phải chất vấn thêm nữa. Nếu chúng ta cố gắng đi ngược lại xu hướng, tôi e rằng điều đó có thể gây ra tác động lớn hơn”.

Hệ sinh thái bóng đá Malaysia cũng chịu thiệt thòi lớn khi FAM nhận án phạt ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, chia sẻ với trang New Straits Times chiều 5.11, cựu HLV đội tuyển Malaysia Datuk Kamarul Ariffin Mohd Shahar cũng kêu gọi FAM nên quên chuyện đưa đơn ra CAS. Theo ông, những việc làm này chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc một cách vô ích.

Ông Datuk Kamarul Ariffin Mohd Shahar chia sẻ: “Theo quan điểm của tôi, đây chỉ là sự lãng phí tiền bạc và thời gian. FAM nên tiến lên và xây dựng lại sức mạnh tổ chức thay vì cứ mãi bận tâm đến vấn đề vừa nhận án phạt từ FIFA. Hình ảnh của FAM chắc chắn đã bị hoen ố, nhưng ban lãnh đạo cấp cao hiện phải vạch ra chiến lược để phục hồi sau sự việc này. FAM giống như một quả bóng xì hơi, vì vậy chúng ta đừng đá nó nữa. Điều chúng ta có thể làm là hỗ trợ họ, cho họ thời gian và không gian để hồi phục".

Tối 26.9, FIFA ra thông báo kết luận FAM đã gian dối, giả mạo giấy tờ để nhập tịch 7 cầu thủ nước ngoài. 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), trong khi 7 cầu thủ mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Sau án phạt, FAM đã gửi đơn kháng cáo ngày 15.10. Tuy nhiên, đến ngày 3.11, FIFA đã chính thức công bố kết quả rà soát, bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và giữ nguyên án phạt đã công bố.



