Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tổng thư ký AFC: FAM đối mặt 2 vụ kiện, nguy cơ án phạt tăng nặng
Video Thể thao

Tổng thư ký AFC: FAM đối mặt 2 vụ kiện, nguy cơ án phạt tăng nặng

Văn Trình
Văn Trình
05/11/2025 15:57 GMT+7

Chia sẻ với trang Metro, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John xác nhận rằng FAM hiện đang phải đối mặt với hai vụ kiện khác nhau từ FIFA, có thể sắp nhận thêm án phạt cực nặng.

Ngày 3.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố kết quả kháng cáo cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Theo đó, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã xem xét kỹ lưỡng và bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Án phạt đã được công bố ngày 26.9 vẫn được giữ nguyên và FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch phải nhận hậu quả về việc sai trái mà mình đã gây ra.

Tổng thư ký AFC: FAM đối mặt 2 vụ kiện, nguy cơ án phạt tăng nặng

Chia sẻ với trang Metro, theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John, ngoài vụ việc này, hiện Tòa án FIFA vẫn đang làm việc hết công suất, giải quyết thêm vụ kiện thứ 2, liên quan nhiều hơn đến vấn đề tư cách đại diện cho Malaysia của các cầu thủ.

Ông Windsor Paul John chia sẻ, FAM thực sự đang phải đối mặt với hai vụ kiện, liên quan đến FIFA vì tội làm giả tài liệu.

Hội đồng Tòa án FIFA đang tiến hành các cuộc điều tra sâu hơn và FAM hoàn toàn có thể nhận thêm án phạt thứ 2 từ FIFA, nặng nề hơn cả những gì vừa được công bố.

Tin liên quan

Malaysia lập tổ công tác đặc biệt điều tra bê bối nhập tịch của FAM

Malaysia lập tổ công tác đặc biệt điều tra bê bối nhập tịch của FAM

Sau khi FIFA giữ nguyên án phạt đối với FAM và bảy cầu thủ nhập tịch vì làm giả hồ sơ, Ủy ban Liêm chính Cơ quan Thực thi pháp luật Malaysia (EAIC) đã lập tổ công tác đặc biệt để điều tra quy trình xác minh tư cách cầu thủ.

Nhìn lại lịch sử kháng cáo của thể thao Malaysia lên CAS: Hầu hết đều thất bại

Khám phá thêm chủ đề

FIFA AFC FAM bóng đá Malaysia Ủy ban kỷ luật FIFA Ủy ban Kháng cáo FIFA scandal nhập tịch FAM bị phạt CAS FIFA điều tra Windsor Paul John
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận