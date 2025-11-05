Ngày 3.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố kết quả kháng cáo cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Theo đó, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã xem xét kỹ lưỡng và bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Án phạt đã được công bố ngày 26.9 vẫn được giữ nguyên và FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch phải nhận hậu quả về việc sai trái mà mình đã gây ra.

Tổng thư ký AFC: FAM đối mặt 2 vụ kiện, nguy cơ án phạt tăng nặng

Chia sẻ với trang Metro, theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John, ngoài vụ việc này, hiện Tòa án FIFA vẫn đang làm việc hết công suất, giải quyết thêm vụ kiện thứ 2, liên quan nhiều hơn đến vấn đề tư cách đại diện cho Malaysia của các cầu thủ.

Ông Windsor Paul John chia sẻ, FAM thực sự đang phải đối mặt với hai vụ kiện, liên quan đến FIFA vì tội làm giả tài liệu.

Hội đồng Tòa án FIFA đang tiến hành các cuộc điều tra sâu hơn và FAM hoàn toàn có thể nhận thêm án phạt thứ 2 từ FIFA, nặng nề hơn cả những gì vừa được công bố.