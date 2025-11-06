Chính phủ Malaysia không được can thiệp vào bê bối nhập tịch, FIFA mở rộng điều tra

L O NGẠI SÂU SẮC CỦA KBS

FIFA luôn khẳng định lập trường không khoan nhượng đối với mọi hình thức can thiệp của chính phủ vào công việc nội bộ của các liên đoàn bóng đá thành viên. Theo quy định của tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới, bất kỳ hành động can thiệp trực tiếp nào từ phía chính phủ đều có thể dẫn đến việc liên đoàn bóng đá quốc gia bị đình chỉ tư cách thành viên, đồng nghĩa với việc bóng đá nước đó bị "đóng băng" trên mọi mặt trận quốc tế.

Đội tuyển Malaysia (14) và VN ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.2025 ẢNH: NGỌC LINH

Ngay sau ngày FIFA bác đơn kháng cáo của FAM, Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Malaysia (KBS) Hannah Yeoh đã tuyên bố thẳng thắn về hành động quyết liệt của Malaysia trước vụ việc đang làm hoen ố hình ảnh bóng đá quốc gia. KBS đã chỉ đạo Văn phòng Ủy viên thể thao (thuộc KBS) cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban điều tra độc lập, tích cực vào cuộc, xác minh làm rõ quy trình nhập tịch 7 cầu thủ nước ngoài. Tuy nhiên người đứng đầu KBS cũng hiểu rõ, nếu KBS (là cơ quan trực thuộc chính phủ Malaysia giao quản lý FAM) can thiệp sâu vào cuộc điều tra, FIFA sẽ trừng phạt ngay lập tức. Thậm chí bà Hannah Yeoh đã hình dung hậu quả khôn lường nếu Malaysia không thực hiện đúng yêu cầu của FIFA.

N HỮNG BÀI HỌC ĐẮT GIÁ

Trong lịch sử, không ít quốc gia từng bị FIFA mạnh tay trừng phạt vì để chính phủ can thiệp vào hoạt động của liên đoàn bóng đá. Indonesia từng bị FIFA đình chỉ năm 2015 sau khi Bộ Thể thao nước này giải tán giải bóng đá vô địch quốc gia và can thiệp vào công tác điều hành của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Lệnh cấm kéo dài gần một năm khiến các đội tuyển quốc gia và CLB của Indonesia không được dự bất kỳ giải đấu quốc tế nào. Kuwait cũng nhiều lần bị cấm thi đấu quốc tế (gần đây nhất là năm 2015) do luật Thể thao của nước này cho phép chính phủ can thiệp vào hoạt động của các tổ chức thể thao, trong đó có liên đoàn bóng đá. Nigeria và Pakistan từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi các quyết định của tòa án hoặc chính phủ được cho là chi phối quá mức tới các liên đoàn bóng đá quốc gia.

Các chuyên gia bóng đá Malaysia nhận định: "KBS phải dung hòa được lợi ích quốc gia và quy định chặt chẽ của FIFA. Để vụ việc được điều tra độc lập và đi đến tận cùng của bản chất vấn đề, Ủy ban điều tra phải làm việc khách quan, không vụ lợi và KBS phải giám sát chặt chẽ. Đây quả là bài toán khó cho KBS. FIFA luôn coi sự độc lập của các liên đoàn bóng đá là nguyên tắc bất khả xâm phạm, nhằm bảo vệ tính công bằng và tự chủ trong quản lý, tổ chức bóng đá. Trong bối cảnh đó, Malaysia đang đối mặt với yêu cầu phải rà soát, làm rõ những vấn đề nội bộ của FAM nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế".

FIFA MỞ RỘNG ĐIỀU TRA

Ở một diễn tiến "nóng" có liên quan, ngày 5.11, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John đã chia sẻ thông tin quan trọng: "Ngoài án phạt tiền mà FIFA đã công bố, FAM còn phải đối mặt với vụ điều tra khác vẫn do FIFA tiến hành về tội giả mạo giấy tờ. Ủy ban Tư cách và điều kiện cầu thủ sẽ đánh giá lại hồ sơ đăng ký của 7 cầu thủ để đưa ra mức độ xử phạt cần thiết, răn đe các trường hợp tương tự trong tương lai". 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định theo kết luận của FIFA có thể còn bị án nặng hơn: treo giò vĩnh viễn, chứ không chỉ bị cấm thi đấu 12 tháng như án hiện tại.

Một vấn đề khác được dư luận rất quan tâm là khi nào AFC sẽ xử lý các trận đấu mà Malaysia đã dùng cầu thủ nhập tịch lậu, gồm trận gặp VN và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. "Hiện tại, AFC không thể can thiệp vào vụ FIFA bác đơn kháng cáo của FAM. Mọi hành động tiếp theo chỉ có thể được thực hiện sau khi FAM đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài thể thao - CAS và quá trình này có thể kéo dài vài tháng", ông Windsor cho hay.