Nóng: Báo Argentina phanh phui thêm nguồn gốc sao nhập tịch Malaysia, chỉ thẳng FAM dối trá

Cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia gần nhất bị Capital de Nioticias phanh phui nhân thân là tiền vệ Imanol Machuca. Trước đó, ngày 30.10, chính Capital de Nioticias đã đăng tải 3 ảnh giấy khai sinh gốc của Carlos Rogelio Fernandez (ông nội Facundo Garces) mà các quan chức FIFA thu thập được trong quá trình điều tra. Ông Carlos Rogelio Fernandez được sinh ra ở Argentina, có mẹ cũng là người Argentina.

Theo Capital de Nioticias, Imanol Machuca cũng chính gốc là người Argentina. Đồng thời, những công bố mà FAM đã đưa ra về cầu thủ này đều không đúng sự thật.

Capital de Nioticias viết: “Cũng giống như trường hợp của ông nội Facundo Garces, FAM tuyên bố rằng bà của Imanol Machuca sinh ra ở Penang (Malaysia). Tuy nhiên, chúng tôi một lần nữa có được tài liệu độc quyền, chứng minh rằng nguồn gốc của người này không phải ở Malaysia, mà cách đó vài nghìn km. Theo giấy khai sinh của Concepcion Agueda Alaniz - tức bà của Imanol Machucasinh được sinh ra tại thị trấn Roldan (Argentina). Điều này đã được Cơ quan đăng ký hộ tịch của tỉnh Santa Fe ghi lại, có bằng chứng rõ ràng”.

Imanol Machuca chính gốc là người Argentina, không hề liên quan đến Malaysia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tờ báo của Argentina làm rõ thêm thông tin: “Viên chức phụ trách văn phòng công chứng đã chứng nhận trong tài liệu chính thức rằng tại Roldan, San Lorenzo, tỉnh Santa Fe, ngày 23.8.1954, lúc 10 giờ sáng, ông Celestino Alaniz 22 tuổi (quốc tịch Argentina) đã kết hôn. Cùng tháng đó, một bé gái da trắng đã chào đời, là con gái hợp pháp của ông Celestino Alaniz và vợ ông là bà Nelida Agustina Ordonez (người Argentina). Ông khai rằng bé gái có tên là Concepcion Agueda”.

Capital de Nioticias nhấn mạnh: “Nói cách khác, bà của Imanol Machuca sinh ra ở Roldan và ông bà cố của anh ta cũng là người Argentina”.

“Điều bất thường là chính Imanol Machuca lại lừa dối, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông rằng mối liên hệ của anh với Malaysia đến từ người bà Concepcion Agueda. Tuy nhiên, có khả năng bà của cầu thủ này đã kết hôn với một người đàn ông Malaysia, đây có thể là lý do cho sự nhầm lẫn.

Nhưng thật không may cho Imanol Machuca, giấy chứng nhận kết hôn của ông bà anh lại tiếp tục chứng minh anh ta đã nói dối. Bà Concepcion Agueda đăng ký kết hôn với Jorge Luis Saracho, một người lao động cũng sinh ra ở Roldan, thuộc thị trấn San Jeronimo Sur (Argentina). Vì vậy, chúng ta có thể kết luận mọi thứ đều là dối trá, không có tài liệu nào liên kết Imanol Machuca với Malaysia”, tờ Capital de Nioticias kết luận.

Báo Argentina đã đưa ra những bằng chứng, khẳng định Imanol Machuca (11) đã nói dối ẢNH: NGỌC LINH

Kể từ khi nhập tịch, Imanol Machuca chỉ mới ra sân 17 phút, trong trận thắng 4-0 của đội Malaysia trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 10.6). Dù vậy, sau án phạt của FIFA, Imanol Machuca phải chấm dứt mọi hoạt động có liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. Đồng thời, Imanol Machuca cũng phải nộp phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).