Người quyền lực nhất bóng đá Malaysia dùng tiền 'cứu' FAM: Nỗi đau sẽ chồng chất!

Theo ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, động thái này của ông nhằm thể hiện sự ủng hộ cho FAM trong việc níu kéo lại danh dự của bóng đá Malaysia. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố kết quả kháng cáo cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã xem xét kỹ lưỡng và bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Án phạt mà FIFA đã công bố ngày 26.9 vẫn được giữ nguyên.

Hiện FAM đang nhận rất nhiều chỉ trích từ giới truyền thông lẫn dư luận Malaysia. Nhằm cứu vãn tình hình, FAM cho biết sẽ gửi đơn đến CAS.

"Tôi sẽ chịu mọi chi phí, không dùng bất kỳ khoản nào của người dân”, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim nói ngắn gọn khi được hỏi về nguồn kinh phí khi FAM gửi đơn đến CAS.

Ngoài việc tài trợ nguồn kinh phí, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim khẳng định sẽ đưa đội ngũ pháp lý trong trường hợp FAM cần đến. Đồng thời, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết bản thân vẫn tin vào những gì FAM đang làm.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim bày tỏ thêm: “Tôi không lo lắng về hành động của FIFA. Hãy cứ làm đi".

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cho FAM nếu gửi đơn đến CAS ẢNH: AFP

Những chia sẻ của ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim trong bối cảnh FAM được cảnh báo sẽ tốn rất nhiều tiền bạc nếu gửi đơn đến CAS. Theo luật sư Zhafri Aminurrashid, FAM sẽ phải chi khoảng 1,27 triệu ringgit (tương đương hơn 7,8 tỉ đồng) nếu kháng cáo lên CAS, bao gồm lệ phí gửi đơn và một phần chi phí hành chính. Nếu FAM không nộp đủ khoản chi phí đặt trước, đơn kháng cáo sẽ không được thụ lý.

Ngoài ra, FAM còn phải trả nhiều chi phí phát sinh khác. Chi phí thuê luật sư quốc tế có thể dao động từ 100.000 - 200.000 ringgit. Nếu cần mời nhân chứng chuyên môn hoặc chuyên gia kỹ thuật, mức phí có thể lên tới 10.000-50.000 ringgit/người. Tổng cộng, theo ước tính của các luật sư Malaysia, FAM cần ít nhất 1 triệu ringgit (hơn 5,3 tỉ đồng) để trang trải toàn bộ quá trình nếu vụ việc được đưa lên CAS. Và nếu vụ kiện kéo dài hoặc có thêm chứng cứ, tổng chi phí có thể tăng gấp đôi.

Trước đó, khi FIFA công bố án phạt ngày 26.9, FAM cũng bị yêu cầu nộp phạt 350.000 francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng).

Bất chấp việc ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim giúp sức, truyền thông Malaysia vẫn đánh giá khả năng FAM thua kiện ở CAS là rất cao. Trang Metro bình luận: “Một lần nữa ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã dang cánh tay, níu kéo hy vọng cho FAM. Trước đó, khi đội tuyển Malaysia cần giúp sức, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim cũng đã nhiều lần giúp đỡ. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim có thể sẽ vô ích vì FAM khó lòng giành chiến thắng ở CAS”.

Tỷ lệ thành công của FAM khi gửi đơn đến CAS là rất thấp ẢNH: FAM

“Tỷ lệ thành công trong các vụ kháng cáo thành công trước FIFA là cực thấp. CAS được lập ra để đảm bảo công bằng về thủ tục chứ không để can thiệp vào nội dung phán quyết. Nếu FIFA chứng minh được hành vi gian lận, CAS chỉ xem xét xem quy trình có minh bạch, có vi phạm quyền biện hộ hay không. Trong đa số trường hợp, CAS đều bảo vệ quyết định ban đầu. Chính vì thế, nếu tiếp tục thất bại, nỗi đau của bóng đá Malaysia sẽ chồng chất như cựu Tổng thư ký FAM Datuk Seri Azzuddin Ahmad đã dự đoán: Hệ thống bóng đá tê liệt vì FAM bị đình chỉ”, trang Metro kết luận.

Ông Johor Tunku Ismail là Nhiếp chính vương của Malaysia. Trong quá khứ, ông được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong nhiệm kỳ ngắn hạn, từ năm 2017 đến năm 2018. Hiện ông Johor Tunku Ismail cũng là chủ sở hữu của CLB nổi tiếng và giành nhiều danh hiệu nhất của Malaysia là Johor Darul Ta'zim FC (JDT). Với những đóng góp của mình cho Malaysia, ông Johor Tunku Ismail được xem là người quyền lực nhất của bóng đá nước này.



