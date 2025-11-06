Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Liệu có ‘mờ ám’ đằng sau chính sách nhập tịch cầu thủ của Malaysia, coi thường FIFA?

Văn Trình
Văn Trình
06/11/2025 19:12 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Marca, HLV Xisco Munoz đã bất ngờ đề cập đến việc vì sao ở Malaysia lại có nhiều cầu thủ gốc Tây Ban Nha thi đấu, thậm chí có người còn được nhập tịch, khoác áo đội tuyển quốc gia của khu vực Đông Nam Á.

CLB JDT chơi ở Malaysia nhưng hoạt động không khác gì đội bóng ở Tây Ban Nha

Bóng đá Malaysia vừa nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì nhập tịch sai thủ tục 7 cầu thủ. Nhóm cầu thủ được FIFA nhắc tên gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Rodrigo Holgado.

Trong số này, Gabriel Arrocha và Rodrigo Holgado được FIFA xác định chính gốc là người Tây Ban Nha. Dù không có bất kỳ mối liên hệ nào trong nhân thân với Malaysia nhưng vẫn được nhập tịch chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khoác áo đội tuyển. Chính điều này đã khiến bóng đá Malaysia phải chịu án phạt từ FIFA, kéo theo làn sóng phẫn nộ dữ dội trong dư luận nước này.

Liệu có ‘mờ ám’ đằng sau chính sách nhập tịch cầu thủ của Malaysia, coi thường FIFA?- Ảnh 1.

Gabriel Arrocha và Rodrigo Holgado (19) là 2 cầu thủ được xác định có gốc Tây Ban Nha, không hề liên quan gì đến Malaysia

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với tờ Marca (Tây Ban Nha), HLV Xisco Munoz của CLB Johor Darul Ta'zim FC (JDT) cho rằng sở dĩ những cầu thủ có cơ hội khoác áo đội tuyển là do họ có mối quan hệ mật thiết với những gương mặt cấp cao của bóng đá Malaysia. Đồng thời, CLB JDT cũng nhận được sự hậu thuẫn lớn, mang rất nhiều cầu thủ Tây Ban Nha đến Đông Nam Á.

“Ở Johor (Malaysia) có một dự án rất lớn, có lẽ ít người biết đến. Thậm chí, nhiều người Tây Ban Nha thân thuộc với các cầu thủ cũng không được tiết lộ. Tôi đánh giá, đó là một dự án rất tham vọng và bản thân thực sự thích thú. Có một ý tưởng rõ ràng về cách làm việc, và JDT lẫn bóng đá Malaysia đã đạt được những tiến bộ đáng kể thời gian qua”, HLV Xisco Munoz bày tỏ.

Báo Argentina tung bằng chứng, thêm 1 sao nhập tịch Malaysia bị phanh phui

HLV Xisco Munoz nói thêm: “Giám đốc thể thao tại JDT là người Tây Ban Nha. Ông ấy đã ở đây nhiều năm và giúp xây dựng tất cả những điều này, kể cả thiết lập mối quan hệ với những cầu thủ Tây Ban Nha không thi đấu ở Malaysia. Đội ngũ kỹ thuật và y tế cũng là người Tây Ban Nha. Chúng tôi hoạt động rất giống với một CLB hàng đầu ở Tây Ban Nha. Bởi vì CLB có một cơ cấu rất rõ ràng nên Giám đốc thể thao biết chính xác họ đang tìm kiếm điều gì và làm thế nào để đạt được điều đó. Chúng tôi chia sẻ cùng một văn hóa làm việc và cùng một tiêu chuẩn”.

Ông Xisco Munoz nhấn mạnh: “Một nhóm lớn cầu thủ Tây Ban Nha cốt cán cũng có mặt tại quốc gia Đông Nam Á, cùng chia sẻ triết lý bóng đá tại Malaysia. Vì vậy, việc họ có cơ hội khoác áo đội tuyển là điều có thể hiểu được”.

Liệu có ‘mờ ám’ đằng sau chính sách nhập tịch cầu thủ của Malaysia, coi thường FIFA?- Ảnh 2.

CLB JDT chơi ở giải Malaysia nhưng được đầu tư lớn, sở hữu nhiều ngôi sao gốc nước ngoài

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HLV Xisco Munoz, việc Nhiếp chính vương Johor (Malaysia), Tunku Ismail Sultan Ibrahim tham gia vào bóng đá cũng là một trong những nguyên nhân lớn giúp CLB JDT phát triển mạnh, qua đó liên tục tìm kiếm những nhân tố nước ngoài để cải thiện thành tích.

“Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim là người biết chính xác mình muốn gì và những giá trị mà CLB JDT muốn đạt được. Điều đó giúp ích rất nhiều cho quá trình thích nghi của các cầu thủ. Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim luôn ở bên chúng tôi mỗi ngày, mang đến những tiêu chuẩn cao. Sự chuyên nghiệp của ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim thúc đẩy mọi người phải nỗ lực để tiến bộ.

Ở CLB JDT, chúng tôi làm việc như một gia đình: họ chăm sóc chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần. Ngược lại, họ cũng yêu cầu chúng tôi bước ra khỏi vùng an toàn”, HLV Xisco Munoz nói thêm.

