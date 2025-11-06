FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia: 'FAM đừng lấp liếm gian dối, CĐV sẽ không tha thứ'

Bóng đá Malaysia hết đường lùi

Sau khi bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bác đơn kháng cáo vụ bê bối gian lận nhập tịch của 7 cầu thủ (sử dụng trong trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027), bóng đá Malaysia chỉ còn một hy vọng cuối: kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Hiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ biên bản phúc thẩm chi tiết của FIFA trong khoảng thời gian 10 ngày. Sau đó, FAM sẽ có 21 ngày chuẩn bị thủ tục giấy tờ, hồ sơ để kháng cáo lên CAS.

Nếu kháng cáo thất bại, đội tuyển Malaysia sẽ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở các trận gặp Việt Nam và Nepal.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) khó tránh khỏi cảnh bị xử thua ẢNH: NGỌC LINH

Thậm chí, nếu vụ giả mạo giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch là gian lận có hệ thống, FIFA có thể giáng đòn trừng phạt nặng nề hơn, như cấm đội tuyển Malaysia dự vòng loại World Cup 2030 hay vòng loại Asian Cup 2031. Trước cơ hội kháng cáo thành công mong manh, nhiều trang báo, chuyên gia Malaysia đã đồng loạt kêu gọi FAM tập trung cải tổ bóng đá nước nhà, thay vì vướng vào vòng xoáy kiện tụng với khả năng thắng gần như bằng không.

Sáng 6.11, trang New Straits Times có bài viết mang tựa đề "Tấm thẻ đỏ của FIFA là điều bóng đá Malaysia không thể lường trước". Trong đó có đoạn: "Trong bóng đá hiện đại, đường biên giới giữa các quốc gia giờ như đường kẻ việt vị: mờ nhạt, dễ bị uốn cong và xảy ra tranh cãi. Trước đây, công dân được trao quốc tịch qua nơi sinh hoặc huyết thống. Còn hiện tại, quốc tịch có thể được cấp thông qua thủ tục hành chính, hoặc giấy khai sinh 'mờ nhạt' của ông bà".

Báo chí Malaysia phân tích thêm, nhiều quốc gia như Qatar, Indonesia đang chạy đua bằng những cầu thủ nhập tịch có gốc gác xa. Đội tuyển quốc gia giờ tồn tại thị trường chuyển nhượng, nơi lòng trung thành có thể được thương lượng. Nhưng, một số đội tuyển thành công, trong khi số khác phải đi thuê luật sư đến gặp FIFA.

Báo chí Malaysia muốn FAM nhìn thẳng vào sự thật ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đội tuyển Malaysia lúc này giống như một nhóm khách du lịch, với Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca từ Argentina; Gabriel Palmero và Jon Irazabal từ Tây Ban Nha; Hector Hevel từ Hà Lan; và Joao Figueiredo từ Brazil. FIFA điều tra và phán quyết rằng các tài liệu chứng minh mối quan hệ tổ tiên với Malaysia đã bị làm giả".

Theo New Straits Times, FIFA không chỉ kiểm tra hộ chiếu Malaysia, mà còn kiểm tra cả huyết thống thực sự của các cầu thủ nhập tịch. "Đó là lúc mọi chuyện vỡ lở. Họ là công dân Malaysia hợp pháp, nhưng cũng không đủ điều kiện thi đấu".

Báo chí Malaysia cho rằng, với phán quyết của FIFA, FAM không nên tiếp tục che giấu. "Thay vì theo đuổi giấc mơ giành vé dự Asian Cup, FAM đang xin chữ ký của luật sư. Người hâm mộ Malaysia từng cười nhạo Timor Leste vì trò gian lận giấy tờ. Giờ đây, họ trở thành trò cười và cùng chung số phận.

Thảm họa của bóng đá Malaysia có lẽ là hồi chuông cảnh báo lớn nhất từ trước đến nay. Ban lãnh đạo FAM và những ai đang quản lý đội tuyển quốc gia không thể tiếp tục che giấu rằng đó là 'lỗi hành chính' nữa. Vụ bê bối này là pha phản lưới nhà ở mức độ nghiêm trọng nhất.

Đối với người hâm mộ Malaysia, họ có thể tha thứ cho thất bại, nhưng điều họ không thể tha thứ là cảm giác bị lừa dối".

Bóng đá Malaysia bị FIFA rút 'thẻ đỏ' ẢNH: NGỌC LINH

Kết cục định đoạt trước ngày 31.3.2026?

Các chuyên gia, cựu tuyển thủ Malaysia đều khuyên FAM nên tập trung tái cấu trúc bóng đá nước nhà, thay vì tiếp tục kháng cáo.

"Đấu tranh với FIFA tại CAS có thể không hiệu quả. Chúng ta nên chấp nhận sai lầm và rút kinh nghiệm", cựu cầu thủ Safee Sali, nhà vô địch AFF Cup 2010, khẳng định với trang The Star của Malaysia.

Trên các trang mạng, CĐV Malaysia đặt dấu hỏi về động thái kháng cáo của FAM, khi khả năng thắng rất mong manh, thậm chí có nguy cơ bị phạt thêm. Dù vậy, FAM nhấn mạnh sẽ quyết tâm đấu tranh đến cùng.

Thông thường, CAS cần khoảng 5-7 tháng để đưa ra phán quyết, do cần lắng nghe hồ sơ, quan điểm, bằng chứng từ cả hai phía. Dù vậy, với những bằng chứng đầy đủ, chặt chẽ từ FIFA, có thể vụ kiện sớm ngã ngũ. AFC cũng đang lắng nghe sự việc, và ngay khi FAM thua kiện, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3, chậm nhất vào ngày 31.3.2026 khi vòng loại Asian Cup 2027 hạ màn.