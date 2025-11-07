Không thể giải cứu bóng đá Malaysia bằng tiền

Đ ỘNG THÁI TRẤN AN DƯ LUẬN

Nhiếp chính vương Tunku Ismail Sultan Ibrahim, cựu Chủ tịch FAM, là người có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của bóng đá Malaysia. Từng khởi xướng chiến lược nhập tịch cầu thủ và chính CLB Johor Darul Ta'zim mà ông đang giữ cương vị chủ tịch cũng đã sử dụng một số cầu thủ nhập tịch, có tên trong danh sách vừa bị FIFA phạt treo giò 12 tháng vì lỗi giả mạo hồ sơ, tại Cúp C1 châu Á 2025 -2026. Cách đây 1 ngày, Nhiếp chính vương đã tuyên bố "không lấy tiền của dân", mà tự chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc FAM thuê luật sư và gửi đơn kháng cáo lên CAS.

Bóng đá Malaysia bị giảm sút uy tín nghiêm trọng ẢNH: NGỌC LINH

Nếu quan sát kỹ toàn bộ vụ bê bối nhập tịch đang làm rung chuyển bóng đá Đông Nam Á, lời tuyên bố này không chỉ đơn thuần là "cứu nguy tài chính" cho FAM, mà còn mang tính xoa dịu và trấn an dư luận Malaysia. Và có thể đây cũng là nỗ lực cứu nguy hình ảnh của bóng đá nước này giữa lúc sự thật về quy trình nhập tịch không minh bạch của FAM đang dần bị phanh phui. Các chuyên gia Malaysia thậm chí nhận định Tunku Ismail muốn thể hiện mình là người đứng mũi chịu sào, nhưng thực tế ông cũng là một phần trong chiến lược nhập tịch đang bị điều tra. Việc chi tiền cho CAS chỉ giúp FAM yên tâm tạm thời, chứ không thể che lấp sai phạm về quy trình.

Cựu Tổng thư ký FAM Datuk Seri Azzuddin Ahmad có quan điểm trái chiều với Nhiếp chính vương khi kêu gọi: "Cách tốt nhất là FAM khiêm tốn thừa nhận rằng đã có sai lầm. Không cần phải dùng từ gian lận, chúng ta chỉ cần chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã có lỗi. Nếu tình hình tiếp tục, tôi lo ngại nó sẽ gây ra nhiều nghi vấn hơn và có thể liên lụy đến các cơ quan chính phủ như đăng ký và nhập cư. FIFA đã đưa ra bằng chứng xác đáng, nên chúng ta không cần phải chất vấn thêm nữa. Nếu chúng ta cố gắng đi ngược lại xu hướng, tôi e rằng có thể gây ra tác động lớn hơn. Bóng đá Malaysia sẽ bị cấm hoạt động trên toàn cầu".

S Ự THẬT DẦN HÉ LỘ

Báo chí Argentina đã và đang vén màn sự thật về hồ sơ gốc của cầu thủ nhập tịch lậu. Theo tài liệu mà FIFA thu thập được trong quá trình điều tra, các giấy khai sinh mà FAM nộp lên FIFA đều ghi rõ ông bà của các cầu thủ là người Malaysia. Tuy nhiên, báo chí Argentina đã công bố nhiều bằng chứng trái ngược, cho thấy các giấy tờ này có dấu hiệu không trung thực.

Tờ Capital de Noticias (Argentina) đã đăng tải một loạt ảnh chụp giấy khai sinh gốc của ông Carlos Rogelio Fernandez, người được cho là ông nội của hậu vệ Facundo Garces. Theo hồ sơ chính thức do chính quyền địa phương Argentina cung cấp, ông Fernandez sinh ra tại Argentina, có mẹ cũng mang quốc tịch Argentina, hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với Malaysia như hồ sơ FAM trình lên.

Không chỉ dừng lại ở trường hợp Facundo Garces, tờ Capital de Noticias cũng tiết lộ những bất thường tương tự trong hồ sơ của cầu thủ Imanol Machuca. Theo nguồn tin này, Machuca có nguồn gốc hoàn toàn từ Argentina. Tuy nhiên, FAM lại từng công bố rằng bà của Machuca sinh ra tại Penang (Malaysia), một thông tin mà báo Argentina khẳng định là "không đúng sự thật".

Cũng giống như trường hợp của ông nội Facundo Garces, FAM tuyên bố rằng bà của Imanol Machuca sinh ra ở Penang (Malaysia). Tuy nhiên, Capital de Noticias một lần nữa có được tài liệu độc quyền, chứng minh rằng nguồn gốc của cầu thủ không phải ở Malaysia. Facundo Garces và Imanol Machuca là 2 trong số 7 cầu thủ nhập tịch lậu, từng thi đấu trong trận thắng đội tuyển VN 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.2025.

Báo chí Malaysia chua chát nhận định, việc giả mạo giấy tờ nhằm hợp thức hóa hồ sơ quốc tịch cho một số cầu thủ đã đem lại chiến thắng cho đội tuyển Malaysia nhưng đó là chiến thắng không vinh quang và dĩ nhiên, Malaysia có nguy cơ bị xử thua VN với tỷ số 0-3.

Giới quan sát nhìn nhận, niềm tin của người hâm mộ Malaysia đang bị mất đi và không thể mua lại bằng tiền, dù là tiền của một vị vương.