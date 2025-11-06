Lộ diện toàn bộ kịch bản nóng 5 bước kiện FIFA, CAS sớm thụ lý: FAM sẽ thất bại?

Chiến lược của luật sư Serge Vittoz đưa ra cho FAM có 5 giai đoạn

Sau khi nhận kết quả kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 3.11, hy vọng cuối cùng của FAM sẽ đặt vào Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). FAM có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản về quyết định bác đơn kháng cáo, hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, FAM có 21 ngày để gửi kháng cáo lên CAS. Cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia cần thời gian để tập hợp đầy đủ giấy tờ (quyết định của FIFA, bằng chứng bảo vệ sự trong sạch...) với hy vọng lật ngược thế cờ.

Theo kênh Astro Arena, luật sư Serge Vittoz chính là người đã gợi ý cho FAM gửi đơn đến CAS. Trong thời gian tới, ông Serge Vittoz sẽ tiếp tục theo sát vụ việc, chuẩn bị những giấy tờ, bằng chứng để FAM cung cấp cho CAS.

“Luật sư Serge Vittoz đánh giá án phạt của FIFA đã đưa ra cho FAM và 7 cầu thủ quá nặng, không tương xứng với hành vi phạm tội. Ông Serge Vittoz mong hình phạt của FIFA có thể giảm nhẹ nên mới đề xuất gửi đơn đến CAS”, kênh Astro Arena bình luận.

Luật sư Serge Vittoz đã hoàn tất chiến lược tiếp theo cho FAM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kênh truyền hình của Malaysia cũng tiết lộ những chiến lược mà luật sư Serge Vittoz đã xây dựng cho FAM trong thời gian tới.

“Thứ nhất, giai đoạn xem xét lại từ đầu. Ở giai đoạn này, FAM sẽ đề nghị CAS tiến hành xem xét toàn diện các sự kiện và luật pháp, chứ không chỉ xem xét các phán quyết trước đó. Điều này cho phép bên kháng cáo đưa ra các lập luận và bằng chứng mới làm yếu tố giảm nhẹ.

Thứ 2, giai đoạn lập luận về tính tương xứng của hình phạt: Bản chất của chiến lược này là FAM phải lập luận rằng FIFA đã không tính đến những tình huống cụ thể có thể biện minh cho việc giảm hình phạt. Vì thế, FAM có thể cáo buộc FIFA đã vi phạm nguyên tắc tương xứng.

Thứ 3, giai đoạn FAM cung cấp bối cảnh cho hành vi phạm tội: FAM cần cung cấp các giải thích và bằng chứng chi tiết để đưa hành vi phạm tội bị cáo buộc vào đúng bối cảnh, với mục đích giảm thiểu tác động của hành vi phạm tội.

Thứ 4, giai đoạn FAM thể hiện thiện chí hoặc không có lỗi: Ở giai đoạn này, FAM sẽ đưa ra bằng chứng về sự hiểu lầm thực sự, có thể là lỗi hành chính (đã được sửa chữa). Ngoài ra, nếu FAM có thể chứng minh hành vi của mình không ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ là những yếu tố giảm nhẹ hình phạt.

Cuối cùng, giai đoạn FAM thực hiện các biện pháp khắc phục: Giai đoạn này FAM chứng minh mình đã hối lỗi, có hành động chống lại bên có lỗi, ví dụ như đình chỉ Tổng thư ký hoặc các thành viên ban quản lý đội tuyển quốc gia”.

Nếu thất bại ở CAS, hậu quả mà bóng đá Malaysia chịu sẽ nặng nề hơn ẢNH: NGỌC LINH

Thảm họa tồi tệ hơn sẽ đến với bóng đá Malaysia?

Sau khi trình bày những chiến lược mà luật sư Serge Vittoz đã xây dựng, kênh Astro Arena bất ngờ bình luận: “Trong nỗ lực thuyết phục các thành viên CAS, FAM phải khôn ngoan, thực hiện một số biện pháp nhằm giảm nguy cơ phải đối mặt với thảm họa lớn hơn. Đừng để điều tồi tệ phải xảy ra, khiến bóng đá Malaysia gánh lấy hậu quả nặng nề. Chưa kể, như Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John nói, bóng đá Malaysia đang đối mặt đến 2 vụ án khác nhau, không phải 1. Sắp tới, FAM và 7 cầu thủ hoàn toàn có thể bị Tòa án FIFA triệu tập, nhận án phạt nặng hơn”.

Chưa dừng lại ở đó, kênh Astro Arena cũng khuyên FAM đừng quá tin tưởng vào luật sư Serge Vittoz, hãy tìm kiếm các chuyên gia pháp lý người Malaysia.

“Trong khi chờ đợi quá trình này, FAM có thể liên hệ với Tan Sri Cecil Abraham, một chuyên gia pháp lý địa phương. Ông ấy đồng thời là thành viên của hội đồng trọng tài CAS, để có thêm thông tin chi tiết và lời khuyên”, kênh Astro Arena kết luận.