Kết nối phát triển du lịch Lâm Đồng và Malaysia

Ngày 6.11, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình "Giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Malaysia".

Phía Lâm Đồng có lãnh đạo Sở VH-TT-DL, Sở Ngoại vụ, Trung tâm xúc tiến Đầu tư - thương mại và du lịch, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng… tham dự. Đoàn Malaysia do ông Fathir Badri Alhadad, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và lữ hành Malaysia làm trưởng đoàn cùng đại diện 22 doanh nghiệp kinh doanh du lịch của Malaysia.

Giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Malaysia ẢNH: LÂM VIÊN

Tại chương trình, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng giới thiệu về tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư của tỉnh Lâm Đồng; trao đổi, giao lưu ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đến từ Malaysia.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, đây là cơ hội để tuyên truyền quảng bá văn hóa đặc trưng và các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, tiêu biểu của Lâm Đồng đến các đối tác du lịch thuộc thị trường Halal trọng điểm - Malaysia. Qua đó, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, đẩy mạnh kết nối du lịch trong nước và quốc tế; đồng thời xây dựng và mở rộng các tour tuyến du lịch trong quan hệ hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Hiệp hội Du lịch và lữ hành Malaysia cũng giới thiệu về ẩm thực và dịch vụ ngành Halal phục vụ khách du lịch đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động này nhằm tăng cường hợp tác song phương, thúc đẩy xúc tiến quảng bá, đầu tư và thương mại trong lĩnh vực du lịch giữa Lâm Đồng và thị trường Malaysia.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng đến sân bay Liên Khương chào đón đoàn Hiệp hội Du lịch và lữ hành Malaysia ẢNH: LÂM VIÊN

Từ ngày 5 - 8.11, đoàn Hiệp hội Du lịch và lữ hành Malaysia có chuyến khảo sát thực tế các sản phẩm du lịch, dịch vụ phù hợp với thị trường Halal tại 2 khu vực Đà Lạt và Phan Thiết của tỉnh Lâm Đồng. Chuyến khảo sát cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch tại Lâm Đồng giao lưu, trao đổi, mở rộng kết nối và xây dựng sản phẩm tour đón khách quốc tế, đặc biệt là từ thị trường Malaysia.