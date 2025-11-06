Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Kết nối phát triển du lịch Lâm Đồng và Malaysia

Lâm Viên
Lâm Viên
06/11/2025 17:50 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Malaysia.

Ngày 6.11, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình "Giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Malaysia".

Phía Lâm Đồng có lãnh đạo Sở VH-TT-DL, Sở Ngoại vụ, Trung tâm xúc tiến Đầu tư - thương mại và du lịch, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng… tham dự. Đoàn Malaysia do ông Fathir Badri Alhadad, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và lữ hành Malaysia làm trưởng đoàn cùng đại diện 22 doanh nghiệp kinh doanh du lịch của Malaysia.

Kết nối phát triển du lịch Lâm Đồng và Malaysia- Ảnh 1.

Giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và Malaysia

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại chương trình, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng giới thiệu về tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư của tỉnh Lâm Đồng; trao đổi, giao lưu ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đến từ Malaysia.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, đây là cơ hội để tuyên truyền quảng bá văn hóa đặc trưng và các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, tiêu biểu của Lâm Đồng đến các đối tác du lịch thuộc thị trường Halal trọng điểm - Malaysia. Qua đó, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, đẩy mạnh kết nối du lịch trong nước và quốc tế; đồng thời xây dựng và mở rộng các tour tuyến du lịch trong quan hệ hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Hiệp hội Du lịch và lữ hành Malaysia cũng giới thiệu về ẩm thực và dịch vụ ngành Halal phục vụ khách du lịch đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động này nhằm tăng cường hợp tác song phương, thúc đẩy xúc tiến quảng bá, đầu tư và thương mại trong lĩnh vực du lịch giữa Lâm Đồng và thị trường Malaysia.

Kết nối phát triển du lịch Lâm Đồng và Malaysia- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng đến sân bay Liên Khương chào đón đoàn Hiệp hội Du lịch và lữ hành Malaysia

ẢNH: LÂM VIÊN

Từ ngày 5 - 8.11, đoàn Hiệp hội Du lịch và lữ hành Malaysia có chuyến khảo sát thực tế các sản phẩm du lịch, dịch vụ phù hợp với thị trường Halal tại 2 khu vực Đà Lạt và Phan Thiết của tỉnh Lâm Đồng. Chuyến khảo sát cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch tại Lâm Đồng giao lưu, trao đổi, mở rộng kết nối và xây dựng sản phẩm tour đón khách quốc tế, đặc biệt là từ thị trường Malaysia.

Du lịch Halal là một khái niệm còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Du lịch Halal có thể hiểu là du lịch Hồi giáo hay du lịch thân thiện với người Hồi giáo, đảm bảo các dịch vụ du lịch cung cấp phù hợp với những yêu cầu đặc thù của đạo Hồi. Qua tính toán, với hơn 1,9 tỉ người theo đạo Hồi trên toàn thế giới, du lịch Halal đang phát triển nhanh chóng với phân khúc chi tiêu cao, giá trị thị trường du lịch Halal toàn cầu năm 2023 đạt khoảng 266 tỉ USD, năm 2024 đạt 276 tỉ USD và tới năm 2030 có thể đạt tới 350 tỉ USD.

Tin liên quan

Đà Lạt 'hút' khách Hàn Quốc

Đà Lạt 'hút' khách Hàn Quốc

Trong tháng 2.2025, tổng lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đạt 990.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó du khách quốc tế tăng cao, đặc biệt là khách Hàn Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

phát triển du lịch Lâm Đồng du lịch dịch vụ du lịch du lịch Halal
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận