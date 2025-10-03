Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
3.100 tỉ đồng đầu tư cho văn hóa truyền thống, du lịch vùng cao cất cánh

Lâm Viên
Lâm Viên
03/10/2025 15:40 GMT+7

Sau 5 năm triển khai dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, nhiều địa phương đã có bước chuyển mình rõ rệt, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 3.10, tại P.Xuân Hương - Đà Lạt, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện dự án 6 về "bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ trì hội nghị có bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL và ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương.

Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện dự án 6 về "bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch"

ẢNH: L.V

Theo Bộ VH-TT-DL, sau 5 năm triển khai, dự án 6 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hiện có 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, 50% thôn duy trì đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên và có chất lượng. Điều này khẳng định tác động rõ nét của việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cùng 18 đơn vị trực thuộc tổ chức 15 lễ hội truyền thống tiêu biểu; xây dựng 36 mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; tổ chức các khóa tập huấn truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể và triển khai 29 chương trình nghiên cứu chuyên sâu. Những hoạt động này không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc mà còn làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch - Ảnh 2.

Khu bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Churu tỉnh Lâm Đồng gắn với phát triển du lịch

ẢNH: L.V

Song song đó, dự án hỗ trợ kinh phí cho 69 điểm đến du lịch để cải tạo, nâng cấp dịch vụ; xây dựng 48 làng, bản văn hóa truyền thống; đồng thời hỗ trợ xây mới, trùng tu hoặc nâng cấp 3.220 nhà văn hóa, khu thể thao tại thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nền tảng để cộng đồng có thêm không gian sinh hoạt, giao lưu, giữ gìn văn hóa truyền thống.

Tổng vốn thực hiện dự án 6 hơn 3.100 tỉ đồng. Tính đến hết năm 2024, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư trung ương của các địa phương đạt khoảng 60%, vốn sự nghiệp trung ương khoảng 63%.

Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch - Ảnh 3.

Bảo tồn, gìn giữ các hiện vật chum, chóe của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: L.V

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho rằng sau khi sáp nhập Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng mới, địa phương càng có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển. Với lợi thế là tỉnh rộng nhất cả nước, có đủ miền núi, đồng bằng và ven biển, nơi đây hội tụ sự đa dạng về văn hóa của 43 dân tộc anh em.

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Lâm Đồng xác định 3 trụ cột cơ bản, trong đó nhấn mạnh phát triển văn hóa truyền thống gắn với du lịch. Đây không chỉ là động lực thúc đẩy du lịch bền vững mà còn là cách nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa cho các thế hệ mai sau.


Xem thêm bình luận