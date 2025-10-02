Trung thu Hoàng cung Huế 2025: Trải nghiệm miễn phí đèn lồng và văn hóa truyền thống

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa thông báo sẽ mở cửa miễn phí ban đêm khu di sản Đại nội Huế để đón khách trải nghiệm các hoạt động của chương trình trung thu Hoàng cung Huế 2025, diễn ra từ ngày 4 - 7.10.

Không gian sắp đặt đèn lồng Huế sẽ diễn ra tại Phủ nội vụ, bên trong Hoàng cung Đại nội Huế ẢNH: D.T

Theo thông báo của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, các hoạt động của chương trình sẽ được tổ chức chính tại Phủ nội vụ và miễn phí cho người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trung thu Hoàng cung Huế 2025 sẽ có nhiều động, như: trưng bày đèn lồng, rước đèn, múa lân và các trò chơi truyền thống.

Không gian đèn lồng Huế tại Phủ nội vụ ẢNH: D.T

Nét độc đáo của chương trình đó là đặc trưng của đèn lồng Huế hoàn toàn khác xa với các loại đèn lồng mang màu sắc Trung Hoa. Người Huế bằng các chất liệu địa phương với mây, tre, gỗ, giấy hoặc vải màu... đã sáng tạo nên các loại lồng đèn hình bánh ú (hình khối vuông), hình trụ tròn, cùng hình các loài vật như cá chép, rồng, phụng, hoa sen... với đường nét và hoa văn của văn hóa mang bản sắc Việt rất cao.

Đèn lồng cá chép Huế ẢNH: D.T

Không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng tại Phủ nội vụ từ 19 giờ 30 đến 22 giờ các ngày 6 và 7.10. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các loại đèn lồng đặc trưng của Huế, đèn mây tre đan Bao La, đèn lồng xếp CAN Studio, đèn truyền thống của nghệ nhân tỉnh Gifu (Nhật Bản).

Đèn lồng hình cá của Huế ẢNH: D.T

Du khách có thể di chuyển vào không gian tổ chức sự kiện qua cửa Hòa Bình (khi đi xe ô tô) hoặc cửa Hiển Nhơn (khi đi xe máy, đi bộ).

Nhiều trò chơi trung thu được tổ chức

Cùng với trưng bày nghệ thuật đèn lồng Huế, trong khuôn khổ của chương trình còn có các trò chơi cung đình như: đầu hồ, bài vụ, xăm hường, viết thư pháp để tạo không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Tại không gian sân sau Phủ nội vụ cũng sẽ có chương trình “Đêm rằm Hoàng cung” với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Cũng trong khuôn khổ trung thu Hoàng cung Huế 2025, chiều tối ngày 4.10, sẽ có chương trình quảng diễn lân - sư - rồng và rước đèn trung thu trên các tuyến đường phố chính ở phía bắc sông Hương.

Chương trình quảng diễn lân - sư- rồng trên đường phố Huế trong các dịp Festival ẢNH: D.T

Lộ trình đoàn rước từ di tích Nghinh Lương Đình - đường Trần Hưng Đạo - cầu Gia Hội - công viên Trịnh Công Sơn. Đoàn sẽ dừng biểu diễn tại các điểm: không gian trước nhà sách Phương Nam - phía Bắc cầu Trường Tiền, ngã ba Trần Hưng Đạo - Huỳnh Thúc Kháng - Phan Đăng Lưu.