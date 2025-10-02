Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Trung thu Hoàng cung Huế 2025: Trải nghiệm miễn phí đèn lồng và văn hóa truyền thống

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
02/10/2025 10:10 GMT+7

Nhiều hoạt động văn hóa miễn phí cho du khách khi khám phá trung thu Hoàng cung Huế 2025.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa thông báo sẽ mở cửa miễn phí ban đêm khu di sản Đại nội Huế để đón khách trải nghiệm các hoạt động của chương trình trung thu Hoàng cung Huế 2025, diễn ra từ ngày 4 - 7.10.

Trung thu Hoàng cung Huế có gì mà mở cửa miễn phí? - Ảnh 1.

Không gian sắp đặt đèn lồng Huế sẽ diễn ra tại Phủ nội vụ, bên trong Hoàng cung Đại nội Huế

ẢNH: D.T

Theo thông báo của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, các hoạt động của chương trình sẽ được tổ chức chính tại Phủ nội vụ và miễn phí cho người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trung thu Hoàng cung Huế 2025 sẽ có nhiều động, như: trưng bày đèn lồng, rước đèn, múa lân và các trò chơi truyền thống.

Trung thu Hoàng cung Huế có gì mà mở cửa miễn phí? - Ảnh 2.

Không gian đèn lồng Huế tại Phủ nội vụ

ẢNH: D.T

Nét độc đáo của chương trình đó là đặc trưng của đèn lồng Huế hoàn toàn khác xa với các loại đèn lồng mang màu sắc Trung Hoa. Người Huế bằng các chất liệu địa phương với mây, tre, gỗ, giấy hoặc vải màu... đã sáng tạo nên các loại lồng đèn hình bánh ú (hình khối vuông), hình trụ tròn, cùng hình các loài vật như cá chép, rồng, phụng, hoa sen... với đường nét và hoa văn của văn hóa mang bản sắc Việt rất cao.

Trung thu Hoàng cung Huế có gì mà mở cửa miễn phí? - Ảnh 3.

Đèn lồng cá chép Huế

ẢNH: D.T

Không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng tại Phủ nội vụ từ 19 giờ 30 đến 22 giờ các ngày 6 và 7.10. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các loại đèn lồng đặc trưng của Huế, đèn mây tre đan Bao La, đèn lồng xếp CAN Studio, đèn truyền thống của nghệ nhân tỉnh Gifu (Nhật Bản).

Trung thu Hoàng cung Huế có gì mà mở cửa miễn phí? - Ảnh 4.

Đèn lồng hình cá của Huế

ẢNH: D.T

Du khách có thể di chuyển vào không gian tổ chức sự kiện qua cửa Hòa Bình (khi đi xe ô tô) hoặc cửa Hiển Nhơn (khi đi xe máy, đi bộ).

Nhiều trò chơi trung thu được tổ chức

Cùng với trưng bày nghệ thuật đèn lồng Huế, trong khuôn khổ của chương trình còn có các trò chơi cung đình như: đầu hồ, bài vụ, xăm hường, viết thư pháp để tạo không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Tại không gian sân sau Phủ nội vụ cũng sẽ có chương trình “Đêm rằm Hoàng cung” với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Cũng trong khuôn khổ trung thu Hoàng cung Huế 2025, chiều tối ngày 4.10, sẽ có chương trình quảng diễn lân - sư - rồng và rước đèn trung thu trên các tuyến đường phố chính ở phía bắc sông Hương.

Trung thu Hoàng cung Huế có gì mà mở cửa miễn phí? - Ảnh 5.

Chương trình quảng diễn lân - sư- rồng trên đường phố Huế trong các dịp Festival

ẢNH: D.T

Lộ trình đoàn rước từ di tích Nghinh Lương Đình - đường Trần Hưng Đạo - cầu Gia Hội - công viên Trịnh Công Sơn. Đoàn sẽ dừng biểu diễn tại các điểm: không gian trước nhà sách Phương Nam - phía Bắc cầu Trường Tiền, ngã ba Trần Hưng Đạo - Huỳnh Thúc Kháng - Phan Đăng Lưu.

Khám phá thêm chủ đề

Trung thu Đại Nội Huế Cố Đô Huế Di sản Huế
