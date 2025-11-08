‘Thiên thần’ Kaka và huyền thoại Figo truyền cảm hứng bóng đá đến Việt Nam

Kaka rạng rỡ với động tác ăn mừng bàn thắng quen thuộc ảnh: Ngọc Linh

Kaka: Giấc mơ phải đi kèm cố gắng mỗi ngày

Chiều tối ngày 8.11, 2 siêu sao Ricardo Kaka và Luis Figo đã có mặt tại TP.HCM để giao lưu cùng báo chí, người hâm mộ và cùng nhau đem đến những khoảnh khắc bóng đá mỹ mãn trong trận so tài huyền thoại cùng các cựu danh thủ bóng đá Việt Nam như Công Vinh, Hồng Sơn, Như Thành, Thế Anh, Tài Em, Văn Quyến, Phương Nam… cùng các ngôi sao mạng xã hội như Cris Phan, Độ Mixi…

Tại đây, Kaka đã có nhắn nhủ đặc biệt đến những bạn trẻ đam mê bóng đá: "Cầu thủ trẻ có ước mơ là tốt, giúp dẫn lối đến với bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên chỉ có ước mơ là không đủ, mà chúng ta phải bỏ vào đó rất nhiều động lực, sự cố gắng mỗi ngày, phải thật kiên trì nhẫn nại, tuân thủ kỷ luật rất cao trong bóng đá.

Cầu thủ trẻ rất dễ bị xao nhãng vì gia đình, cộng đồng... mà lại quên đi niềm đam mê bóng đá của mình. Hãy giữ cho mình tâm thế thật thoải mái, chăm sóc bản thân kỹ hơn như ngủ sớm, ăn uống kỹ hơn, sinh sống lành mạnh…

Đội hình các ngôi sao trong trận giao hữu huyền thoại ảnh: Ngọc Linh

Từ đó, các bạn trẻ sẽ có được cơ thể khỏe mạnh để chơi bóng đá tốt hơn. Việc hạn chế được các sự xao nhãng sẽ giúp các bạn tập trung tốt hơn rất nhiều cho sự nghiệp bóng đá của mình, để có thể tiến xa hơn".

Huyền thoại của 2 CLB Barcelona và Real Madrid Luis Figo chia sẻ: "Để trở thành cầu thủ giỏi, chúng ta cần phải thật mạnh mẽ, là tấm gương để đồng đội có thể noi theo.

Mỗi cầu thủ cần có quyết tâm chiến thắng trên mọi mặt trận. Trong thời khắc quan trọng quyết định chúng ta phải là người có thể truyền cảm hứng cho đồng đội, đưa cho họ chỉ dẫn và hỗ trợ để cả đội giành được chiến thắng cuối cùng".

Những khoảnh khắc bóng đá tuyệt vời

Figo tranh chấp cùng Công Vinh và Thế Anh ảnh: Ngọc Linh

Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh bày tỏ: "Ngày xưa khi Luis Figo đeo băng đội trưởng CLB Barcelona, anh ấy có những pha đi bóng khiến tôi rất thích và học hỏi được nhiều. Kaka những năm tháng tươi nguyên trong màu áo AC Milan được gọi là "thiên thần Kaka". CĐV Việt Nam khi đó rất ấn tượng các pha bóng và phong cách chơi bóng của tiền đạo về sau đoạt Quả bóng vàng thế giới năm 2007.

Đó là những ký ức khi tôi còn trẻ, đi theo lúc tập luyện CLB SLNA và được học hỏi rất nhiều. Nhưng huyền thoại của bóng đá thế giới đến với đất nước Việt Nam là sự khơi gợi giúp trẻ em ở những nền bóng đá chúng ta học hỏi được rất nhiều".

Khi được hỏi về khoảnh khắc bóng đá đáng nhớ nhất, Kaka chia sẻ: "Đây quả thật là câu hỏi khó cho tôi vì tôi đã có rất nhiều kỷ niệm trong sự nghiệp từ Sao Paulo, AC Milan, Real Madrid, đội tuyển Brazil. Với tôi, World Cup 2002 là khoảnh khắc đẹp nhất.

Kaka vẫn như một thiên thần trên sân cỏ ở tuổi 43 ảnh: Ngọc Linh

Tiếp đó là danh hiệu UEFA Champions League 2007. Việc giương cao cúp vô địch là cảm xúc thật tuyệt vời cho mọi cầu thủ, giúp tôi đoạt Quả bóng vàng thế giới trong năm đó, là sự ghi nhận đặc biệt của thế giới bóng đá dành cho tôi".

Chương trình bóng đá giao hữu giữa những huyền thoại - Legends Match là sự kiện đặc biệt bên cạnh những hoạt động thi đấu và trải nghiệm thể thao điện tử hấp dẫn tại giải thi đấu thể thao điện tử FC Pro Festival 2025 đến từ 2 bộ môn FC Online & FC Mobile.

Kaka chia sẻ: "Đối với bản thân tôi các trò chơi bóng đá điện tử rất tốt cho bóng đá thực. Nó giúp những thế hệ trẻ có thể chơi, tận hưởng và tìm hiểu về trò chơi, có kết nối thế hệ trẻ với thế giới bóng đá. Khi những bạn trẻ của thế hệ tiếp theo sử dụng cầu thủ trong game sẽ biết các cầu thủ đó là ai, điểm mạnh là gì, phong cách ra sao… để hiểu rõ và đam mê hơn với bóng đá ngoài đời thực".