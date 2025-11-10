Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Kaka và Figo vinh danh nhà vô địch FC Pro Festival 2025

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
10/11/2025 10:31 GMT+7

Hai huyền thoại Kaka và Luis Figo đã góp mặt trong đại tiệc bóng đá, âm nhạc FC Pro Festival 2025 ở Việt Nam - sự kiện Esports quốc tế đình đám do Garena tổ chức.

Kaka và Figo vinh danh nhà vô địch FC Pro Festival 2025- Ảnh 1.

Kaka bên chiếc cúp vô địch

ảnh: Linh nhi

Kaka và Luis Figo từ games ra đời thực

Sáng 9.12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, hai huyền thoại làng bóng đá thế giới là Ricardo Kaka và Luis Figo đã đến tham dự lễ khai mạc Giải thi đấu thể thao điện tử FC Pro Festival 2025.

Đây là lễ hội bóng đá điện tử quy mô hàng đầu thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển cộng đồng người chơi và người hâm mộ FC Online, FC Mobile tại Việt Nam.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của các tuyển thủ xuất sắc đại diện cho 4 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các tuyển thủ đã cùng nhau tranh tài để giành ngôi vô địch thế giới với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng).

Vào buổi chiều cùng ngày, các trận đấu cuối cùng của giải đã diễn ra vô cùng kịch tính qua 3 ván đấu. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Hàn Quốc đã xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung FC Online, trở thành nhà vô địch National Challenge và All Star Champion, trong khi đội tuyển Thái Lan giành ngôi vô địch ở nội dung FC Mobile.

Trải nghiệm Esports ấn tượng

Kaka và Figo vinh danh nhà vô địch FC Pro Festival 2025- Ảnh 2.

Kaka trao giải thưởng cho người chơi

ảnh: Linh Nhi

Giải thi đấu thể thao điện tử FC Pro Festival 2025 mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, nơi người tham gia được hòa mình vào không khí thể thao điện tử sôi động, có sự góp mặt của người chơi đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ngoài ra, mọi người còn được kết nối, giao lưu cùng các huyền thoại hàng đầu của bóng đá quốc tế, quy tụ các siêu sao thế giới, đặc biệt là hai Quả bóng vàng thế giới Kaka (2007) và Luis Figo (2000) đã đem lại những giây phút khó quên cho người hâm mộ.

Chương trình này do Công ty CP giải trí và thể thao điện tử Việt Nam (Genera) tổ chức thông qua hai bộ môn thể thao FC Online & FC Mobile, với mong muốn mang đến cho người hâm mộ Việt Nam một không gian giao lưu thể thao gần gũi và ý nghĩa, nơi bóng đá và thể thao điện tử cùng hội tụ, tạo nên những trải nghiệm bùng nổ và khác biệt.

Tin liên quan

Phản ứng trái ngược sau trận cầu kịch tính: HLV Lê Huỳnh Đức mãn nguyện dù thua, HLV Ninh Bình thì…

Phản ứng trái ngược sau trận cầu kịch tính: HLV Lê Huỳnh Đức mãn nguyện dù thua, HLV Ninh Bình thì…

Tối 9.11, ở vòng 11 V-League 2025-2026, CLB Công an TP.HCM dẫn trước đội Ninh Bình 3-1 nhưng lại thua ngược 3-4. Dù vậy, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tỏ ra hài lòng.

CLB Hải Phòng thắng dễ Đà Nẵng: Bước vào kỳ nghỉ dịp FIFA Days, người vui kẻ buồn

'Tòa tháp' cao 1,95 m nói gì sau bàn thắng đầu tiên cho HAGL, HLV Thanh Hóa buồn 'phát khóc'

Khám phá thêm chủ đề

Kaka Luis Figo GARENA FC Online FC Mobile Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận