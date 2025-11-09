Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phản ứng trái ngược sau trận cầu kịch tính: HLV Lê Huỳnh Đức mãn nguyện dù thua, HLV Ninh Bình thì…

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
09/11/2025 22:20 GMT+7

Tối 9.11, ở vòng 11 V-League 2025-2026, CLB Công an TP.HCM dẫn trước đội Ninh Bình 3-1 nhưng lại thua ngược 3-4. Dù vậy, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tỏ ra hài lòng.

HLV Lê Huỳnh Đức: 'Chúng tôi xứng đáng thắng'

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng thắng. Các cầu thủ CLB Công an TP.HCM đã chơi hay, tạo nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các cầu thủ có phần hưng phấn quá, chưa kiểm soát được tình hình. Nếu kinh nghiệm hơn, có thể biết cách kéo giãn đội hình đối phương và kết quả sẽ có lợi hơn".

HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục dành lời khen cho học trò: "CLB Công an TP.HCM đang tiến bộ từng ngày, từng giờ. Tôi tự hào về các cầu thủ. Một số cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều và được gọi lên đội tuyển. Các cầu thủ đã khiến CLB Ninh Bình gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong khi CLB Ninh Bình tận dụng tốt hơn. Đó là sự khác biệt. Nhìn chung, các cầu thủ đã thực hiện tinh thần tốt. Các cầu thủ thực hiện được 70-80% ý đồ mà tôi đưa ra. Đó là màn trình diễn ngoài sức tưởng tượng".

Phản ứng trái ngược sau trận cầu kịch tính: HLV Lê Huỳnh Đức mãn nguyện dù thua, HLV Ninh Bình thì…- Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức nhiều lần khích lệ học trò trên sân

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phản ứng trái ngược sau trận cầu kịch tính: HLV Lê Huỳnh Đức mãn nguyện dù thua, HLV Ninh Bình thì…- Ảnh 2.

HLV Albadalejo cáu kỉnh, bị thẻ vàng vì lỗi phản ứng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV đội Ninh Bình: Chúng tôi không bỏ cuộc

Về mặt chuyên môn, HLV Albadalejo tỏ ra hài lòng: "Đây là trận đấu mà chúng tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn, ngay trước khi bóng lăn. Chúng tôi đã ghi được 4 bàn nhờ tinh thần như chiến binh và lội ngược dòng. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội tốt".

Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha bất ngờ có những phát biểu gay gắt: "Thời điểm này, có rất nhiều thứ mà chúng tôi đã nhận ra, rút ra bài học sau khoảng thời gian làm việc ở V-League. CLB Ninh Bình là một tập thể khó chịu và tôi nghĩ rằng không có nhiều người ưa chúng tôi.

Tôi không hiểu vì sao trọng tài chính ở trận gặp SLNA lại tiếp tục cầm còi hôm nay".

Ông nói tiếp: "Chúng tôi đã có những điểm làm tốt nhưng vì sao mọi người lại bỏ qua, không nhớ đến điều tích cực của CLB Ninh Bình. Dù sao thì chúng tôi vẫn sẽ giữ quyết tâm cao nhất. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc".

Thời điểm này, CLB Ninh Bình đứng đầu bảng với 27 điểm, đang hơn đội nhì bảng Công an Hà Nội 7 điểm. Tuy nhiên, HLV Albadalejo tỏ ra khiêm tốn: "Còn rất sớm để nói rằng chúng tôi có thể vô địch. Sau đây, quãng nghỉ sẽ diễn ra và mọi chuyện sẽ quay lại từ đầu. Chúng tôi sẽ tích cực tập luyện trong thời gian tới, nỗ lực tốt nhất cho các trận khó khăn tiếp theo. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện tấn công để ghi được nhiều bàn thắng".



