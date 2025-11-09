Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ninh Bình ngược dòng khó tin, đánh bại đội CA TP.HCM: Hoàng Đức tuyệt hay, trận đấu cực đỉnh!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
09/11/2025 21:19 GMT+7

Tối 9.11, ở vòng 11 V-League, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) và đội đầu bảng Ninh Bình tạo nên trận cầu cực kỳ hấp dẫn trên sân Thống Nhất khi rượt đuổi tỷ số kịch tính như một bộ phim hành động. Chung cuộc, Hoàng Đức và các đồng đội giành chiến thắng 4-3.

Hiệp đấu bùng nổ của CLB CA TP.HCM

So với những trận đấu trước, HLV Lê Huỳnh Đức thực hiện một số điều chỉnh về mặt chiến thuật, nhân sự. Ông xếp Đức Huy đá tiền vệ trung tâm cùng ngoại binh Peter, đẩy Đức Phú, cầu thủ giàu năng lượng lên cao để hỗ trợ bộ 3 tấn công Lee Williams - Tiến Linh - Quốc Cường. Bên cạnh đó, nhịp độ phản công của của CLB CA TP.HCM cũng nhanh hơn, quyết liệt hơn so với các trận đấu trước. Sự thay đổi này giúp đội chủ nhà khiến CLB Ninh Bình gặp rất nhiều khó khăn.

Highlight CLB Công an TP.HCM 3-4 Ninh Bình: Lội ngược dòng khó tin

Mặc dù Hải Đức giúp CLB Ninh Bình vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 5, CLB Công an TP.HCM vẫn chơi bùng nổ để ghi liên tiếp 3 bàn thắng. Phút thứ 10, Việt Hoàng tạt bóng khó chịu, nhắm đến vị trí của Tiến Linh nhưng bóng lại bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Văn Lâm. Tiếp theo đó, lần lượt ở các phút 17 và 45+1, lần lượt Lee Williams và Đức Phú lập công, giúp CLB CA TP.HCM vươn lên dẫn trước 3-1. Sự hưng phấn này khiến các học trò HLV Lê Huỳnh Đức có khoảnh khắc mất tập trung và bị đối thủ khai thác. Phút 45+3, CLB Ninh Bình rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 sau cú đánh đầu cận thành của Hoàng Đức.

Ninh Bình ngược dòng khó tin, đánh bại đội CA TP.HCM: Hoàng Đức tuyệt hay, trận đấu cực đỉnh!- Ảnh 1.

Lee Williams (trái) có bàn thắng đầu tiên cho CLB CA TP.HCM

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ninh Bình ngược dòng khó tin, đánh bại đội CA TP.HCM: Hoàng Đức tuyệt hay, trận đấu cực đỉnh!- Ảnh 2.

Đức Phú chơi xông xáo và có 1 bàn thắng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ninh Bình ngược dòng khó tin, đánh bại đội CA TP.HCM: Hoàng Đức tuyệt hay, trận đấu cực đỉnh!- Ảnh 3.

Hoàng Đức ghi bàn rút ngắn tỷ số quan trọng cuối hiệp 1, mở ra cuộc lội ngược dòng khó tin cho CLB Ninh Bình

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CLB Ninh Bình ngược dòng bản lĩnh

Sang hiệp 2, HLV Albadalejo thực hiện một số điều chỉnh trên hàng công như tung Geovane, Gia Hưng vào sân. Khi bóng mới lăn chỉ 2 phút, CLB Ninh Bình đã có bàn gỡ hòa sau tình huống dàn xếp tấn công biên bài bản, người lập công là Gustavo. 

Ninh Bình ngược dòng khó tin, đánh bại đội CA TP.HCM: Hoàng Đức tuyệt hay, trận đấu cực đỉnh! - Ảnh 1.

Bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 cho Ninh Bình

Ninh Bình ngược dòng khó tin, đánh bại đội CA TP.HCM: Hoàng Đức tuyệt hay, trận đấu cực đỉnh!- Ảnh 4.

CLB Ninh Bình giành chiến thắng xứng đáng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bàn thắng giúp tinh thần các cầu thủ CLB Ninh Bình hưng phấn hơn. Hoàng Đức và các đồng đội liên tiệp gây sức ép, tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành Patrik Lê Giang. Phút 89, từ nỗ lực đột phá của Geovane, Quang Hùng lúng túng phản lưới nhà, khiến thủ môn Việt kiều phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4. 

Chung cuộc, CLB Ninh Bình giành chiến thắng 4-3, nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Công an Hà Nội lên thành 7 điểm. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM đứng thứ 5 với 11 điểm. 

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Xem thêm bình luận