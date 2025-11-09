Cú sốc trên sân Vinh: SLNA thắng kịch tính Becamex TP.HCM, chấm dứt chuỗi trận đau buồn

Tối 9.11, SLNA tiếp đón Becamex TP.HCM ở trận đấu thuộc vòng 11 V-League 2025-2026. Trước đối thủ đang chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng, đại diện của TP.HCM đã đối mặt với rất nhiều khó khăn và phải trắng tay rời sân Vinh.

Ngoại binh Reon Moore lập cú đúp cho SLNA

SLNA với lợi thế sân nhà đã nhập cuộc với sự quyết tâm rất cao. Đội bóng xứ Nghệ chơi chủ động trước đội bóng được đánh giá cao hơn, tự tin triển khai tấn công ngay từ những phút đầu trận. Nỗ lực của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn được đền đáp ở phút 28 với bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Michael Olaha chọc khe cho Hồ Văn Cường băng lên, rồi chuyền bóng cho Reon Moore tung cú dứt điểm quyết đoán, giúp SLNA dẫn 1-0.

Highlight SLNA 2-1 Becamex TP.HCM: Bất ngờ ở sân Vinh

SLNA ghi 2 bàn trong 2 hiệp, đánh bại Becamex TP.HCM ẢNH: SLNA

Khi Becamex TP.HCM rơi vào thế bế tắc, thủ quân Ngô Tùng Quốc đã biết cách lên tiếng đúng lúc. Trong một tình huống lên tham gia tấn công, nhận bóng trong vòng cấm đường chuyền của đồng đội, Tùng Quốc có pha xử lý mượt mà không khác gì một tiền đạo khi xoay người loại bỏ hậu vệ đối phương, trước khi tung cú sút quân bình tỷ số 1-1 cho Becamex TP.HCM ở phút 45+3.

Sang hiệp 2, Becamex TP.HCM vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn, nhưng SLNA mới là đội chơi hiệu quả hơn. Đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh tấn công thiếu sắc sảo, trong khi hàng phòng ngự chơi không chắc chắn. Tình huống lóng ngóng của hậu vệ Becamex TP.HCM trước vòng cấm đã giúp cho SLNA có bàn thắng tái lập thế dẫn bàn.

Reon Moore lập cú đúp sau nhiều trận im tiếng ẢNH: SLNA

Phút 69, Reon Moore đã sở hữu cú đúp bàn thắng. Chân sút mang áo số 10 có pha xử lý dũng mãnh trong vòng cấm, trước khi đối mặt với thủ môn đội khách và dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. SLNA đã có chiến thắng sau 8 vòng đấu chỉ biết hòa và thua.

Trận thắng quý giá này giúp SLNA có 10 điểm và thoát khỏi nhóm 4 đội đứng cuối bảng, đồng thời áp sát với vị trí của Becamex TP.HCM (11 điểm) trên bảng xếp hạng.