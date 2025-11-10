Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Mạnh ghi siêu phẩm, CLB Hà Nội và huyền thoại Harry Kewell hòa thót tim Nam Định

Hồng Nam
Hồng Nam
10/11/2025 20:11 GMT+7

CLB Hà Nội lỡ cơ hội áp sát nhóm đầu khi hòa 1-1 trên sân Nam Định ở vòng 11 V-League 2025 - 2026.

CLB Hà Nội đôi công với chủ nhà 

CLB Hà Nội hành quân đến sân Thiên Trường (vòng 12 V-League 2025 - 2026) trong bối cảnh tự tin cao độ. Chiến thắng 4-0 trước PVF-CAND vòng trước đưa thầy trò HLV Harry Kewell tiến gần ngưỡng trở lại cuộc đua danh hiệu.

Ở chiều ngược lại, CLB Nam Định sa sút với chuỗi 7 trận không thắng, dẫn đến rơi xuống hạng 10. Đương kim vô địch đã hết đường lùi và cần phải thắng nếu không muốn bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng.

Cơn khát thắng của cả hai đội đã tạo ra thế trận đôi công trên sân Thiên Trường. Ngay phút thứ 4, Percy Tau dứt điểm chân trái cực hay trên chấm đá phạt, đưa bóng liệng chệch cầu môn Hà Nội trong gang tấc.

Xuân Mạnh ghi siêu phẩm, CLB Hà Nội và huyền thoại Harry Kewell hòa thót tim Nam Định- Ảnh 1.

HLV Harry Kewell vui mừng ôm chặt lấy học trò

Xuân Mạnh ghi siêu phẩm, CLB Hà Nội và huyền thoại Harry Kewell hòa thót tim Nam Định- Ảnh 2.

Xuân Mạnh ghi siêu phẩm, CLB Hà Nội và huyền thoại Harry Kewell hòa thót tim Nam Định- Ảnh 3.

Xuân Mạnh (trái) lập công xuất sắc

Xuân Mạnh ghi siêu phẩm, CLB Hà Nội và huyền thoại Harry Kewell hòa thót tim Nam Định- Ảnh 4.

Hai đội đôi công hấp dẫn

ẢNH: MINH TÚ

Đến phút thứ 7, ngoại binh Lucas Alves đã mang về bàn mở tỷ số cho Nam Định. Nỗ lực phá bóng trong vòng cấm của tiền vệ Đậu Văn Toàn vô tình đưa bóng đến vị trí của Lucas chọn sẵn. Để rồi, ngoại binh chủ nhà tung cú sút chân trái đẹp mắt đưa bóng thẳng vào nóc lưới CLB Hà Nội, mở tỷ số trận đấu.

Lúc này, CLB Hà Nội mới tràn lên giành lại thế trận. Phút 31, đội khách có câu trả lời khi Hùng Dũng mớm bóng vừa tầm để Xuân Mạnh tung cú vô lê chân phải cực khó, không cho Nguyên Mạnh cơ hội phản xạ.

Bóng đã từ chân của Xuân Mạnh bay theo quỹ đạo cong khó lường, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của Xuân Mạnh chỉ sau 5 trận đầu dưới thời HLV Kewell. 

Trong khi CLB Nam Định tấn công nhanh và mạnh nhờ những ngoại binh khéo léo, CLB Hà Nội của Kewell thiên về kiểm soát thế trận, ban bật để chờ khoảng trống mở ra. Vậy nhưng, tiết tấu trận đấu nhanh đã không thể mang về thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Cân tài cân sức 

Dù rơi vào khủng hoảng với chuỗi trận không thắng, nhưng CLB Nam Định đã chứng minh, khi vùng lên chơi một trận "sát ván", đội bóng thành Nam có thể đá sòng phẳng với bất cứ ai. 

Với Lucas, CLB Nam Định có một mũi nhọn lợi hại ở các tình huống không chiến. Riêng ngoại binh người Brazil đã 2 lần phá vòng vây phòng ngự của đội Hà Nội để dứt điểm bằng đầu, song bóng lại đi chệch khung thành.

Xuân Mạnh ghi siêu phẩm, CLB Hà Nội và huyền thoại Harry Kewell hòa thót tim Nam Định- Ảnh 5.

Nam Định (áo trắng) bỏ lỡ nhiều cơ hội

ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, với Văn Quyết, Hùng Dũng, Luiz Fernando và Daniel Passira, CLB Hà Nội vẫn là đội triển khai tấn công khoa học và bài bản hơn. Tuy nhiên, dứt điểm vẫn là bài toán khó với đội bóng của Kewell, đặc biệt khi chân sút Passira thường xử lý vụng về. 

Hai đội chơi cân sức đến những phút cuối cùng. Không có thêm bàn thắng nào được ghi, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này khiến hai đội dậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng. CLB Hà Nội đứng hạng 6, còn Nam Định đứng hạng 10. 

