U.23 Việt Nam: Khi mộng World Cup khởi đầu từ SEA Games

C ẦN VƯỢT NGƯỠNG

U.23 VN đã tập trung ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN để bắt đầu đợt tập huấn dài nhất trong năm. Thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh hội quân hôm qua (9.11) tại Hà Nội, trước khi lên đường sang Trung Quốc dự giải giao hữu quốc tế từ ngày 12 - 18.11, nơi các cầu thủ được chạm trán U.23 Trung Quốc, U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc.

Đây không thuần túy là đợt tập huấn chạy đà cho SEA Games 33. Bởi thực tế, sân chơi với đối thủ và thể thức quen thuộc như giải U.23 Đông Nam Á 2025 mà U.23 VN từng vô địch 4 tháng trước không phải mục tiêu chính của lứa cầu thủ này.

SEA Games hay U.23 châu Á (giải đấu diễn ra vào tháng 1.2026) là những nấc thang trên hành trình, mà khi bước qua rồi những gương mặt như Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Đình Bắc, Nhật Minh, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Ngọc Mỹ… sẽ không còn là cầu thủ trẻ, mà thực sự tiến vào bước đường trưởng thành. Một thế hệ trẻ dù tiềm năng đến mấy, cũng cần những thử thách khó khăn để tôi luyện và sẵn sàng gánh vác trọng trách lớn.

U.23 VN sẵn sàng cho thử thách mới Ảnh: VFF

7 năm trước, U.23 VN của Quang Hải, Công Phượng, Đình Trọng, Văn Hậu… đã vượt qua áp lực ở Thường Châu để đoạt ngôi á quân U.23 châu Á, rồi thẳng tiến lên đội tuyển VN. Những giải trẻ, dù ở tầm Đông Nam Á hay châu Á đều là bài kiểm tra bản lĩnh và năng lực hữu ích, để HLV nhìn ra năng lực của thế hệ tiệm cận với đội tuyển quốc gia.

Tháng 9.2024, khi triệu tập Văn Trường và Vĩ Hào (cùng sinh năm 2003) lên đội tuyển VN, HLV Kim Sang-sik đã gọi thế hệ này là tương lai bóng đá VN. Chuyên gia Đoàn Minh Xương đồng tình khi nhận định: "Cả Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030 sẽ diễn ra vào năm 2027, khi thế hệ U.23 hiện tại bước vào đỉnh cao sự nghiệp. Thế hệ 1995 - 1997 của đội tuyển VN khi ấy đã 30 - 32 tuổi, ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ông Kim cần chuyển giao lực lượng ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho giai đoạn ấy.

Cuộc chuyển giao không chỉ cần lòng dũng cảm, mà còn đòi hỏi chiến lược được xây dựng riêng cho lứa U.23: Giúp cầu thủ trẻ mài giũa ở các giải SEA Games và U.23 châu Á thế nào, từng bước lên tiếp cận đội tuyển quốc gia ra sao, ra sân bao nhiêu trận ở V-League?… U.23 VN có tiềm năng lớn, nhưng cần kế hoạch mạch lạc và bài bản để trở thành đầu tàu cho mục tiêu vào vòng loại thứ ba World Cup 2030, sau khi chúng ta đã thất bại với World Cup 2026".

U.23 Việt Nam bứt PHÁ GIỚI HẠN

U.23 VN khởi đầu suôn sẻ cùng thầy Kim khi vô địch Đông Nam Á với 4 trận toàn thắng trong 90 phút (lần đầu trong lịch sử), rồi vượt qua trọn vẹn vòng loại châu Á.

Chiến lược gia người Hàn Quốc ghi nhận sự tiến bộ của học trò khi đôn 8 cầu thủ U.23 lên đội tuyển VN, trong đó Trung Kiên và Hiểu Minh đá chính, cùng 2 gương mặt khác là Đình Bắc và Văn Khang vào sân từ ghế dự bị ở hai trận gặp Nepal. "Họ đã nỗ lực sinh hoạt và tập luyện chuyên nghiệp. Nhiều người đủ sức đá chính", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Dù vậy, U.23 VN vẫn có thể tốt hơn. Có thể tin đây vẫn là những ngọc thô chưa phát lộ hết tiềm năng bởi hai lý do. Các cầu thủ vẫn chưa thường xuyên đá chính tại V-League, và chưa được gặp các đội hàng đầu châu Á để kiểm chứng trình độ. Quãng thời gian 3 tháng tới, với liên tục các giải lớn là cơ hội để lứa trẻ chứng minh năng lực cạnh tranh.

U.23 VN của ông Kim cần hoàn thiện kỹ chiến thuật và khả năng kiểm soát trận đấu. Thành công thời gian qua chủ yếu xây dựng trên nền tảng phòng ngự chắc, tấn công nhanh và tận dụng ưu thế bóng bổng (nhờ thể hình đẹp của lứa trẻ).

Học trò ông Kim đủ tốt để thắng đối thủ trong khu vực, nhưng rõ ràng muốn kế cận đàn anh ở đội tuyển, lứa trẻ cần xuất sắc hơn nữa. Đơn cử, U.23 VN chưa có một tiền đạo "sát thủ" giỏi săn bàn, một tiền vệ quán xuyến và cầm nhịp tốt.

Học trò ông Kim có sức mạnh tập thể, nhưng đội U.23 lập ra không chỉ để tìm kiếm thành tích. Mục đích chính là để tìm kiếm nhân tài phục vụ đội tuyển VN. Vậy nên không chỉ là chiến thắng, mà U.23 VN cần trình làng những cầu thủ đẳng cấp cao, sẵn sàng gánh vác mục tiêu lớn tại đội tuyển quốc gia.