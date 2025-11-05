Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 HCV tại SEA Games 33, thứ hạng cao nhất có thể

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đứng trong nhóm đầu SEA Games

Tại lễ công bố giải thưởng Cúp chiến thắng 2025 đã diễn ra sáng nay (5.11), ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam đã chia sẻ về mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

"Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu giành 80 đến 100 HCV, đứng trong nhóm đầu toàn đoàn, trong đó quyết tâm đạt thứ hạng cao nhất có thể, giữ vững vị thế, thành tích ở những môn Olympic và thế mạnh của mình", ông Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định.

Theo lãnh đạo ngành thể thao, năm 2025 đầy ắp các sự kiện, nhiều dấu ấn, nhiều thành quả của thể thao Việt Nam, được khởi đầu bằng chức vô địch AFF Cup của đội tuyển bóng đá nam, và kết đọng ở SEA Games 33 nơi các đội tuyển ở các môn đang sẵn sàng bùng nổ, để đạt thành tích cao nhất.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt (giữa), Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam ẢNH: BTC

Cúp chiến thắng là giải thưởng được mệnh danh "Oscar của thể thao Việt Nam", mang sứ mệnh tôn vinh những giá trị, thành tích và tinh thần thể thao cao đẹp của Việt Nam, vinh danh những VĐV, HLV, cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong năm.



Tuy nhiên, danh sách các ứng viên cho danh hiệu Cúp chiến thắng 2025 vẫn chưa lộ diện. Lý do ở chỗ, đoàn thể thao Việt Nam đang chuẩn bị cho SEA Games 33. Thành tích tại sân chơi diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12 là căn cứ đánh giá cho danh hiệu.

Ban tổ chức quyết định sẽ chỉ "chốt" danh sách đề cử của các hạng mục và tiến hành bầu chọn sau SEA Games 33, sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm của thể thao Việt Nam, nhằm chọn lựa ra được những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất, xứng đáng nhất.

Có hai vòng bầu chọn gồm vòng 1 dành cho khán giả cùng người hâm mộ cả nước, và vòng 2 do hội đồng bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín đảm trách theo một quy trình, cách thức chặt chẽ, minh bạch. Cùng với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, ban tổ chức sẽ công bố danh sách và cách thức bình chọn nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho việc bình chọn của khán giả trong "tháng cao điểm" (dự kiến từ 25.12.2025 đến 25.1.2026).

Đi tìm người xuất sắc nhất

Từ mùa đầu tiên năm 2015, Cúp chiến thắng đã trở thành giải thưởng uy tín bậc nhất trong làng thể thao Việt Nam. Hơn một thập kỷ qua, giải đã ghi nhận hơn 100 gương mặt tiêu biểu, từ những huyền thoại thể thao đến những ngôi sao trẻ đang vươn tầm châu lục và thế giới.

Những tên tuổi như Nguyễn Thị Ánh Viên, Quách Thị Lan, Nguyễn Huy Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Quang Hải… từng bước lên bục vinh quang của Cúp chiến thắng, tạo nên "bảo tàng ký ức" của thể thao Việt Nam suốt một thập kỷ.

VĐV người khuyết tật Phạm Tuấn Hưng được trao thưởng vì nỗ lực không ngừng nghỉ ẢNH: BTC

Cúp chiến thắng 2025 tiếp tục duy trì 11 hạng mục bình chọn, phản ánh toàn diện các lĩnh vực của thể thao Việt Nam gồm: nam VĐV của năm; nữ VĐV của năm; VĐV trẻ của năm; HLV của năm; đội tuyển của năm; đồng đội của năm; VĐV được yêu mến nhất; VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm; hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm; giải thưởng thành tựu trọn đời và chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm.

Mức thưởng kỷ lục tiếp tục được ban tổ chức giữ nguyên với tổng số lên tới 750 triệu đồng cho 11 hạng mục. Trong đó, mức thưởng cao nhất, 100 triệu đồng được dành cho cá nhân, tập thể giành giải ở 3 hạng mục nam VĐV của năm, nữ VĐV của năm và đội tuyển của năm.