Niềm vui bất ngờ dành cho VĐV Việt Nam

Đ ỘNG LỰC LỚN LAO ĐỂ TIẾP TỤC TẬN HIẾN

Bộ VH-TT-DL đang giao Cục TDTT VN chủ trì xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở xin ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành về dự thảo nghị định thay thế Nghị định 152 "quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu", trong đó, nổi bật có đề xuất tăng chế độ lương, thưởng cho các HLV, VĐV lên từ 2 đến 10 lần.

Tiền thưởng cho HCV Olympic được đề xuất tăng từ 350 triệu đồng (quy định trong Nghị định 152) lên 3,5 tỉ đồng, HCB Olympic tăng từ 220 triệu đồng lên 1,75 tỉ đồng, còn HCĐ Olympic tăng từ 140 triệu đồng lên 875 triệu đồng. Ở ASIAD, mức thưởng cho HCV được đề xuất tăng từ 140 triệu đồng lên 700 triệu đồng, HCB tăng từ 85 triệu đồng lên 350 triệu đồng, còn HCĐ tăng từ 55 triệu đồng lên 175 triệu đồng. Ở SEA Games, mức tăng dù nhẹ, nhưng cũng ở khoảng 30% cho từng tấm huy chương, đơn cử HCV được đề xuất tăng thưởng từ 45 lên 60 triệu đồng.

Đãi ngộ cho các VĐV, HLV trong thời gian tập trung đội tuyển hoặc đội tuyển trẻ quốc gia cũng được tăng gấp đôi, lên mức 13 - 16 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, VĐV được huy chương Olympic nhận chế độ trợ cấp 40 triệu đồng/tháng, còn với VĐV được HCV ASIAD là 20 triệu đồng/tháng. Thời gian hưởng trợ cấp là 4 năm tính từ thời điểm đạt được thành tích tại đại hội đến kỳ đại hội tiếp theo.

Cung thủ Thanh Nhi (đội tuyển bắn cung VN) hy vọng VĐV, HLV sẽ được tăng thu nhập thỏa đáng với đóng góp và cống hiến ẢNH: NVCC

Cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi, thành viên đội tuyển bắn cung VN dự ASIAD 19 và SEA Games 32 (năm 2023), chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi trước thông tin ngành thể thao đang làm dự thảo đề xuất tăng đãi ngộ cho VĐV và HLV. Các VĐV, HLV đều đang nỗ lực tập luyện từng ngày để mang vinh quang về cho đất nước. Nếu được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan chăm sóc, quan tâm nhiều hơn, các VĐV sẽ có thêm động lực, ý chí và quyết tâm lớn hơn nữa. Đây là tín hiệu vui của ngành thể thao VN".

HLV Trương Minh Sang của đội TDDC VN cho rằng việc ngành thể thao đề xuất tăng lương, thưởng mang đến niềm vui để anh em HLV, VĐV tiếp tục cố gắng phấn đấu, nỗ lực hơn.

Đ ẢM BẢO QUYỀN LỢI VĐV

Bên cạnh "cho cá", tức là tăng lương và thưởng, dự thảo nghị định thay thế Nghị định 152 còn mang đến "cần câu" cho VĐV, khi đề xuất tăng cường đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện đi học, bồi dưỡng kiến thức, tìm kiếm đầu ra để VĐV yên tâm có công ăn việc làm ổn định sau khi giải nghệ. Cụ thể, dự thảo quy định VĐV đạt huy chương tại Olympic, ASIAD được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo, được bổ nhiệm chức danh giáo viên hoặc giảng viên và được xếp lương, hưởng các chế độ, chính sách theo quy định đối với vị trí việc làm.

Đồng thời, VĐV được tiếp nhận vào làm viên chức nếu đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển và yêu cầu của vị trí việc làm, hoặc được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng lao động tại các cơ sở thể thao khi có đủ trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm.

HLV Nguyễn Thị Nhung (giữa) và nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh (phải) ẢNH: NVCC

Nguyên HLV đội tuyển bắn súng VN Nguyễn Thị Nhung khẳng định, sự hỗ trợ từ ngành thể thao sẽ giúp VĐV có nền tảng tốt hơn. Thầy của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh nói: "VĐV VN rất thiệt thòi sau khi giải nghệ, bởi không còn nguồn thu nhập từ nghề chính, không tìm được việc làm. Chỉ có số ít VĐV có thành tích, danh tiếng thì trở thành HLV, quản lý thể thao hoặc hợp tác với nhãn hàng kinh doanh. Dù ở cương vị nào, phần đông VĐV vẫn chưa đảm bảo được thu nhập để yên tâm cống hiến. Tôi cho rằng trong dự thảo nghị định, ngành thể thao cần đẩy mạnh liên kết hướng nghiệp với các trường nghề, cao đẳng, đại học để VĐV phát huy được năng lực, tìm ra hướng đi mới".

Cũng theo nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng VN Nguyễn Thị Nhung: "Khâu đào tạo kỹ năng nên được tổ chức chuyên sâu hơn, thay vì chỉ dừng ở hội thảo định hướng chung chung. Với những VĐV muốn theo nghiệp HLV hoặc giảng dạy thể thao (trở thành giáo viên thể dục), cần tạo điều kiện cho các em đi học và lấy bằng ở các trường ĐH chuyên về thể dục thể thao, có thể tham gia các lớp học tốt, ngoài giờ tập luyện. Nên có chế độ ưu đãi đặc biệt với các VĐV, nhân tài để sớm bồi dưỡng họ thành HLV chuyên nghiệp. Hy vọng nghị định mới sẽ khẳng định hơn nữa vai trò của ngành thể thao trong việc hỗ trợ định hình tương lai cho VĐV sau khi giải nghệ. Có như thế, các gia đình mới yên tâm cho con em theo nghiệp thể thao được".